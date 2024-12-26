問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋：四份一跑手鍾情非碳板鞋

「跑鞋：百人挑戰」要求100名受訪跑步人根據自己的經驗或喜好，分享慢跑鞋、快跑鞋及比賽鞋各一對。由於有跑友推介多於一對，在快跑鞋的調查中，共收到107對鞋。

在碳纖維（或其他物料）推進板大行其道的今天，不難預料跑友們的快跑鞋由具碳板或其他物料推推板的型號主導，但仍有四份一跑友以不具推進板的跑鞋作為快跑鞋，當中近六成是Sub 3跑手；型號方面，New Balance的FuelCell Rebel系列是今次調查中最受歡迎的不具推進板跑鞋型號。

「跑鞋：百人挑戰」關於慢跑鞋的調查結果，早前已經刊登；有關比賽鞋的數據，將於稍後推出。



問100個香港跑步人推介跑鞋1｜人均跑鞋數／最多人著型號及品牌

「快跑」的範圍十分廣泛，特別是訓練課表配搭「玩法」眾多的今天，間歇跑、節奏跑以至不同距離配不同速度的反覆跑，都能鍛煉速度，所以今次收到的快跑鞋版圖也很廣闊：由相對厚底的MAGIC SPEED等型號，到相對薄底的TAKUMI SEN 10，甚至當年紅極一時的Tartherzeal 3；由碳板的Vaporfly到非碳板的Pegasus和Rebel，都被不同水平的跑友們用作快跑鞋。

在107對快跑鞋中，以指定系列及指定代數計算，NIKE Vaporfly 3成為最受歡迎快跑鞋，NIKE亦以26票成為最受歡迎快跑鞋品牌，以一票之差力壓勁敵adidas，ASICS則以24票位列季軍。

（01美術製圖）

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在碳纖維板或其他物料推進板大行其道的今天，是次107對快跑鞋中，具推進板的跑鞋佔壓倒性的80對。不過仍有不少跑友推介一些不具推進板的型號作為快跑鞋，共有27對，佔總數約25%；27對之中，其中16對來自Sub 3跑手。他們大都認為，由於碳板鞋中底較厚且具彈性，阻隔腳掌的道路感，容易「養懶腳」，相對薄底或不具推進板的跑鞋則有助鍛煉腳掌肌肉反應，所以應該在鞋櫃中繼續佔一席位。

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Sub 3跑手Wong Kinyu提到ASICS的Tartherzeal 3，這是一對差不多十多年前的產物：「你沒有看錯，一對非常懷舊的跑鞋。如果你近5年才接觸跑步，真的可能未見過這類薄底石墨鞋。雖然這類鞋自從碳板鞋出現後已經沒有競爭力，但是那貼腳反應快的感覺是無可取代的，跑Interval完全合用。」

既然在不具推進板跑鞋中以Sub 3跑手佔多數，那麼他們最愛哪個型號？答案是NIKE的Pegasus系列和New Balance的FuelCell Rebel系列，另外被認為與當年Pegasus Turbo非常相似的新型號Pegasus Plus，也是Sub 3跑友心頭好。如果計算是次調查所有跑友，Rebel系列則是最受歡迎的不具推進板快跑鞋。

（01美術製圖）

問100個香港跑步人推介跑鞋2｜快跑鞋．Sub 3跑手全紀錄

問100個香港跑步人推介跑鞋3｜快跑鞋．全馬跑手全紀錄

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



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