問100個香港跑步人推介跑鞋4｜比賽鞋．四大品牌五大型號外的選擇

「跑鞋：百人挑戰」來到最後一個系列，就是關於比賽鞋的統計。

100名受訪跑者一共推薦了109個型號或系列的比賽鞋，不難預料的是，碳纖維板跑鞋佔據了總數近97%，具玻璃纖維及尼龍推進裝置各有兩對和一對，另外亦有跑手選用不具內嵌推進裝置的ASICS NOVABLAST系列作為戰靴。



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自從NIKE 2016年推出史上首對碳板跑鞋Vaporfly 4%，碳板從此統治跑鞋市場；9年過去，碳板鞋已經由精英跑手專屬變成普羅大眾日常裝備。是次調查中，我們收到100名跑手推薦109個比賽鞋型號或系列，當中有105對鞋都內嵌了碳纖維板，並以四大品牌的五大型號為主：

NIKE——Vaporfly及Alphafly

adidas——ADIZERO ADIOS PRO 3

ASICS——METASPEED

New Balance——FuelCell SuperComp Elite v4



值得一提是，調查早在2024年11月展開，adidas的PRO 4當時尚未於香港市場推出，估計目前有更多「三間」的支持者入手PRO 4。

（01美術製圖）

在上述型號之中，PRO 3以18票成為是次調查中最受歡迎指定型號比賽鞋。碳板「元祖」NIKE則被各個代數的Vaporfly和Alphafly「分薄票源」，未能成為最受歡迎指定型號，不過NIKE以39票在最受歡迎比賽鞋品牌中獨佔鰲頭。

對於如何選擇比賽鞋，大部份跑友都以「推進」為首要條件，故此大都選擇心儀品牌的最高階型號，以致在調查結果中沒有太多比賽鞋新面孔。不過亦有超過十人推介四大品牌五大型號以外的跑鞋，以一眾「千金先生」為例，PUMA的Deviate Nitro Elite 3、HOKA Rocket X 2、Xtep 160X 6.0 PRO、Li-Ning飛電3 Challenger、ALTRA VANISH CARBON 2和Salomon S/Lab Phantasm 2都榜上有名。

（01美術製圖）

（01美術製圖）

前文提及，有一名跑手選擇以沒有任何內嵌推進展置的ASICS NOVABLAST系列作為比賽鞋，他認為「跑得長都係舒服啲好」，在是次調查中帶給我們另一個選擇比賽鞋的角度。

今篇是「跑鞋：百人挑戰」系列最終章，在此再次感謝跑友們支持，為《01體育》的讀者以至廣大跑友分享自己的跑鞋心頭好。每人的跑步水平、腳形、疲勞傷患和感覺喜好都不同，選擇跑鞋的方法切忌一本通書睇到老，最重要是融會貫通，最後祝大家都選對了最適合的跑鞋，人鞋合一，漫漫長路上與跑鞋好拍檔一起創出佳績。

（01美術製圖）

背景：關於是次跑鞋調查

「跑鞋：百人挑戰」之所以出現，純粹因為一時好奇：大家跑步著咩鞋？

筆者將調查設限於有馬拉松經驗的跑手，故部份未跑過全馬、或未透露全馬個人最佳時間（PB）的跑手，最終無法列入是次調查報告之中。

調查中的100名跑友，男女比例約是「七三比」，男72人、女28人。全馬PB為Sub 3的有47人（男41、女6），當中有6人跑出2小時30分內。

100名回覆是次調查的跑步人，均列明推介特定型號或系列跑鞋的原因，下圖為精選部份回覆，全紀錄則請點擊相關連結。



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