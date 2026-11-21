【跑鞋推薦2026/2027】跑鞋推薦合集，包括ASICS、Nike、adidas、On、New Balance等各大品牌，有資深跑手親身實測，亦有最新上市跑鞋款式資訊，無論是跑步減肥健身一族、跑步新手還是資深馬拉松跑手，買鞋前不妨先閱讀文中的詳細測試報告和鞋評。本文將持續更新各個品牌的最新上架跑鞋。

2026年11月更新：本地長跑好手Jeff在芝加哥馬拉松前測試了adidas ADIZERO ADIOS PRO 5，詳情可瀏覽下文。



文章摘要：

- 第一部份：資深跑手跑鞋實測，包括本地長跑好手黃芷銦及跑手T，以及在2026年芝加哥馬拉松完成「初馬」的市民跑手Jeff

- 第二部份：最新上架跑鞋情報



跑鞋推薦2026/2027｜資深跑手跑鞋實測

adidas ADIZERO ADIOS PRO 5實測

2026年10月上架

跑齡一年的Jeff在十月於芝加哥馬拉松出戰人生初馬前，鞋櫃增添了第四對碳板競速鞋adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。他最終沒有選擇PRO 5作為芝馬戰靴，依舊對PRO 5的前作PRO 4投下信心一票，但賽前以PRO 5跑了一課「4x5K」的配速跑，推進感覺雖不如PRO 4進取，卻穩定地協助跑手發揮自身速度安全完成全程，Jeff認為PRO 5將是他在今個長跑賽季的高階練習鞋不二之選。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

ASICS YOGIRI SPEED實測

2026年9月上架

ASICS S4系列曾經是日本獨賣，第二代S4+ YOGIRI去年終於來到香港，第三代的「進化版」YOGIRI SPEED上月在香港上市，本地長跑好手黃芷銦在參加10月上旬札幌半馬拉松前，曾在一課訓練試穿。她認為YOGIRI SPEED是間歇跑或短途配速跑的好幫手，但始終跑鞋反應快之餘亦較硬，未必適合身重跑手。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

New Balance SuperComp Elite v6實測

2026年8月上架

SuperComp Elite v6（SC Elite v6）是New Balance最高階的競速碳板跑鞋，專為跑者在長距離比賽突破個人紀錄而設。來到第六代，SC Elite v6首次使用最新研發的Infinion中底泡棉科技，根據品牌研究數據，Infinion中底能夠顯著提升緩震能力，並帶來高達87%的能量回饋，特別適合長距離競速。

跑手Jeff曾穿著SC Elite v6在跑步機跑了一課10公里Tempo Run，配速由4分13秒開始加到「四分披」，正式訓練前後還有熱身及紓緩跑各3公里，總計16公里。他用「人鞋合一」形容SC Elite v6。

「論市場上各款競速碳板鞋，SC Elite v6不是最『兇狠』的一對，但換來的是相對穩定的安全感，由一穿上腳到踏上跑步機一直加速跑動，駕馭跑鞋沒有辛苦的感覺，所以能夠好好運用Infinion中底泡棉加全掌碳板，以之應付「四分披」，基本上可以任由跑鞋推進，亦不必額外使用自身肌力去穩住步履，而且中底的幾何弧度有助中掌到前掌的過渡，我感到自己全程都在穩定輸出，沒有額外浪費體力。」

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6應付節奏跑時能夠全程穩定輸出。

adidas HYPERBOOST EDGE實測

2026年8月上架

2026年跑鞋界的主調是「超級訓練鞋」，adidas無碳板輕彈緩震跑鞋HYPERBOOST EDGE後跟45毫米及前掌39毫米的超厚泡棉中底，為日常訓練增添回彈與緩震的腳感。本地資深長跑好手兼教練黃芷銦以一課20公里訓練測試HYPERBOOST EDGE，跑鞋給她的第一個印象是中底前掌位置較腍，而且滾動感覺強烈，不過推進力不錯，只要配速適合，跑起來步履亦夠俐落。

跑鞋推薦｜adidas HYPERBOOST EDGE。（楊宇翹攝）

ASICS NOVABLAST 6實測

2026年8月上架

本地長跑好手「跑手T」曾經穿著NOVABLAST 4，對跑鞋應付長距離訓練的表現非常滿意，無論是均速跑或末段加速均恰如其分。這個ASICS訓練鞋系列在今年夏天來到第六代，跑手T以174公里測試NOVABLAST 6的性能，認為跑鞋的定位依然是輕鬆跑、配速跑和長課皆能應付的萬用跑鞋，而且外底的抓地力比起第四代大為提升，不過要注意鞋型比前代略窄，建議現場親身試穿，試好鞋碼方入手。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS NOVABLAST 6。（公關提供）

Novablast 6 試後感

測試總距離：174公里

當中約九成的配速為5: 30左右的輕鬆跑，長課則在末段加速至「四分尾」。

跑手T只穿過NOVABLAST 4，沒穿過第五代，但她認為第四和第六代的整體感覺沒有大分別，腳感偏向爽快，性價比高而且耐用。更新後的優點包括：

- 大底防滑大大改善，雨中跑柏油路沒有「跣軚」感覺；

- 鞋面通爽度提升，鞋子在全濕的情況下亦比較輕身；

- 定位依然是萬能練習鞋，適合easy run，tempo run 及長課。

但有兩點需要注意，一來鞋型略比以前窄，雙腳有水泡出現，之前第四代沒有這個情況；在室內走路或跑步時發出很大的吱吱聲，這個情況在第四代亦曾出現，而且在更衣室濕滑磚地面走動感覺微滑。

跑鞋推薦2026/2027｜最新上架跑鞋介紹

跑鞋推薦｜Nike Swooshfly

2027年2月上架

Swooshfly的針對客群是「首次挑選比賽日鞋款的跑手」，Nike強調這雙跑鞋並非現有競速鞋款的簡化版，而是全新類型的超級跑鞋，結合高階競速賽鞋的輕量腳感與能量回饋，同時具備舒適度與穩定性。

根據Nike官方資料拆解全新Swooshfly的設計：

- 鞋面：隨形貼合的全新鞋楦、中足束帶、比賽專用鞋帶及立體腳跟穩定器，提供穩固的包覆力。鞋舌與加厚鞋領提升舒適度，以半透明Vaporweave編織材質製作的鞋面，在腳趾位置還有額外防護；

- 中底：全新Nike SkyX超臨界泡棉，配合專門設計的碳纖維Flyplate，兩者相輔相成，為跑手提供回彈和推進，有助步履轉換；

- 外底：以雙重橡膠製成複合材質外底（包括前足的 GOATEK），在關鍵部位提供抓地力。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Swooshfly。（公關提供）

Nike以「5公里到馬拉松」為Swooshfly定位，並指Swooshfly的價格較其他碳板跑鞋親民。根據Complex.com等外國網站，Swooshfly售價為145美元。跑鞋將於2027年2月上市。

跑鞋推薦｜Nike Apex

2027年1月上架

Nike Apex是品牌旗下全新型號，取代Alphafly系列成為Nike最頂級競速碳板賽鞋。跑手最關心Nike在這對跑鞋出了哪些「大絕」：

- 前足配置最多Air氣墊：可見式雙層Air Zoom厚底，是Nike史上前足配置最多Air氣墊的跑鞋。Air Zoom系統上方搭載倒波浪狀加高碳纖維 Flyplate，配合全新ZoomX LT中底泡棉，回彈、推進與穩定性兼備；

- 零足跟差：40毫米厚的Apex中底，足跟差（Heel to toe drop）是零！品牌這樣描述中底效能：「有別於傳統競速鞋，採用零高低差的幾何結構，鞋跟和前足的鞋底厚度皆為40毫米，創造出平衡的跑步腳感，讓跑手全程都享有穩定支撐力。加倍緩震厚底設計可大幅提升能量回傳效果，同時保持精英馬拉松跑手所需的靈敏感受。」

零足跟差的中底效果如何，有待Apex正式上市後的跑手試後感，但這設計無疑是Nike一大押注；同時要注意的是，零足跟差的幾何設計將對雙腳帶來負擔，初階跑者不宜穿著，避免受傷風險。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Apex。（公關提供）

至於跑鞋其他部份，外底結合GOATEK與Fast Shot技術，僅針對跑手有需求的部分提供抓地力，以減輕跑鞋重量；鞋面採用Flyknit X材質，針織鞋領緊密包覆，鞋籠內亦無鞋墊構造。Nike Apex將於2027年1月在nike.com和指定零售門市發售。

跑鞋推薦｜Li-Ning飛電7 ELITE

2026年12月中旬上架

日本馬拉松紀錄保持者大迫傑（Suguru Osako）在芝加哥馬拉松穿上尚未上架的龍雀配色「飛電7 ELITE」，以2小時07分34秒完賽。

Li-Ning旗下的最強科技是超䨻膠囊（Super Boom Capsule），飛電7 ELITE的超䨻膠囊是升級版，配合碳板推進系統，提供回彈與推進力。據品牌公布，升級版超䨻膠囊的能量回饋率達到95%，加上其他部件全面偷輕，跑鞋重量由上一代的205克減至180克。

龍雀配色「飛電7 ELITE」預計12月中旬上架，有興趣跑友可留意官方公布。

跑鞋推薦2026/2027｜Li-Ning飛電7 ELITE，大迫傑於芝加哥馬拉松率先穿上。（公關提供）

跑鞋推薦｜Nike Alphafly 4

2026年10月上架

距離Alphafly 3面世已經三年，Nike終在2026年推出Alphafly 4。根據品牌資料，Alphafly 4作為Nike其中一款旗艦競速碳板鞋，今代有三項更新：

- 鞋面使用全新的Atomknit技術，提升跑鞋與雙腳的貼合度；

- 全新ZoomX LT泡棉，相比標準ZoomX泡棉輕17%；全新ZoomX LT泡棉與 ZoomX結合，分層配置於Flyplate碳纖維板的上下方，兼備緩震、推進與回彈效能；

- 使用全新Fast Shot外底，提升抓地力，有助跑者發揮速度。

Nike官方表示，Alphafly 4的能量回饋比上一代提升 10%，重量減輕5%（男裝US 8.5）。跑鞋現已於nike.com限量發售，10月29日在香港推出。

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Alphafly 4。（公關提供）

跑鞋推薦2026/2027｜Nike Alphafly 4。（公關提供）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-SLOWCUSH

2026年10月上架

GEL-SLOWCUSH是ASICS全新型號慢跑鞋，「鞋如其名」，這雙跑鞋專為輕鬆跑、恢復跑及低強度訓練而設，適合入門跑手。

GEL-SLOWCUSH的中底使用全新FF LUXE PLUS中底泡棉，後跟配備全新PureGEL PLUS科技，比上一代的PureGEL更輕更軟，為以後跟落地為主的初階跑手提供緩震功能，着地更平穩順暢。鞋面採用透氣的工程網布，加厚鞋舌提升包覆力；外底則採用Hybrid ASICSGRIP，結合ASICSGRIP抓地橡膠與AHARPLUS耐磨材質，加強外底耐用度。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS GEL-SLOWCUSH。（公關提供）

+ 5

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5

2026年9月上架

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3在2026年大放異彩，突破2小時的人類馬拉松大關。這對跑鞋堪稱「絕對神級」，只有少數跑手力足駕馭，品牌將PRO EVO 3的科技注入ADIZERO ADIOS PRO 5，跑鞋已於9月上架。

PRO 5以超輕量物料製造，鞋跟位置的反光設計非常「吸睛」，跑鞋有兩大更新值得留意：

- 使用了PRO EVO 3的ENERGYRIM全新碳纖維環型片，取代之前的柱狀ENERGYRODS，環型結構能增添空間注入更多LIGHTSTRIKE PRO泡棉，提升穩定性與推進力；

- 全新設計LIGHTLOCK 2.0鞋面，透氣區塊、內部支撐帶及鞋跟結構均有升級，提升跑鞋與雙腳貼合度。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（公關提供）

根據官方資料，PRO 5平均重量僅約177克（男裝UK 8.5），比上一代 PRO 4減輕23克，ENERGYRIM配合LIGHTSTRIKE PRO的回彈效能，比PRO 4提升9%。