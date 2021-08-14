跑鞋｜最尖端新作會師東京奧運　兩大廠商分奪男、女馬拉松金牌

國際矚目大賽既是跑手爭取冠軍的機會，亦是廠商必爭之地。四年一度奧運會雖然延遲了一年，各大廠商推出「秘密武器」。奧運完結，成績表出爐。

碳板鞋之戰，NIKE的壟斷局面受到挑戰。「一剔」在男子馬拉松包辦三甲，但未能包攬男、女子馬拉松金牌，被adidas扳回一城；女子組頒獎台由三家廠商瓜分。日本廠商ASICS則在另一項目突圍而出。



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碳板鞋之戰一度由NIKE節節領先，在肯尼亞「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）創出人類首個「Sub2」創舉下，鋒頭一時無兩。奧運閉幕日早上舉行的男子馬拉松，依然是NIKE天下。

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傑祖基，穿NIKE。（Getty Images）

傑祖基穿上Vaporfly Next% 2，在濕熱的札幌賽道上毫無敵手，在30公里左右個人表演，帶返終點。最後直路上演銀、銅牌之爭，3名跑手同樣穿起該款跑鞋，結果荷蘭代表納基（Abdi Nageeye）及比利時雅迪（Bashir Abdi）分奪二、三名，擊敗傑祖基隊友卓洛奴（Lawrence Cherono ）。

有外國跑鞋專頁統計76名完成賽事跑手所穿鞋款，46對為NIKE跑鞋，比率逾半。頭十名跑手之中，7人穿NIKE，兩人穿上ASICS METASPEED系列，一人穿上adidas adizero adios Pro系列。

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二至四名，都是NIKE（路透社）

男子組5至10名跑手穿什麼鞋（按圖放大）

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女子馬拉松由adidas「奪金」，肯尼亞的謝普捷捷（Peres Jepchirchir）穿起最新推出的adizero adios Pro 2，「鍊贏」隊友歌絲姬（Brigid Kosgei），令NIKE未能包攬男、女子兩面馬拉松金牌。銅牌的美國跑手施度（Molly Seidel）跑出驚喜，所穿的是Puma Deviate Nitro Elite。

女子組頭十名跑手，廠商比例較平均，一半跑手穿NIKE，3人穿adidas，Puma與Saucony各佔一人。

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謝普捷捷為adidas扳回一城。（路透社）

女子組2至10名跑手又穿什麼鞋（按圖放大）

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馬拉松跑足42.195公里，奧運之中另有一場田徑賽以外的「10K」賽事。三項鐵人最後一段，須完成10公里跑衝線。不論男、女子組，均有相當選手穿起ASICS今年才推出的全掌碳板鞋METASPEED系列作賽。此系列包攬男、女子金牌。男子組的挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt），以及為百慕達奪得史上首面奧運金牌的科拉杜菲（Flora Duffy），均穿上該對「橙黑」跑鞋，率先衝線。

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女子三鐵三甲，出現「一剔」或「三間」以外的鞋款。（Getty Images）

英國選手余力生（Alex Yee）與泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），分別奪得男、女子的銀牌，同樣穿上New Balance FuelCell RC Elite v2。男子組季軍的新西蘭選手希頓韋德（Hayden Wilde）是NIKE Vaporfly Next% 2的用家，女子組季軍、美國的三鐵世界冠軍扎菲絲（Katie Zaferes）則為中國品牌361度贊助選手，穿上品牌首對碳板鞋Flame。

男子三鐵三甲，分別是ASICS、NB與NIKE。（Getty Images）

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部分碳板鞋評（按圖放大）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）