渣馬2021｜10K起步打大佬　陳家豪教路：咩距離跑西隧都要留力

香港馬拉松名物之一——西隧，往年是半馬及全馬跑手最大噩夢，今屆賽事，10公里跑手都有機會「共渡難關」。

西隧「V型」斜道一向象徵賽事進入後段，10K改到西隧入口起步，一開始便考驗跑手。渣馬兩屆半馬冠軍、長跑教練陳家豪送各位10K跑手「四字攻略」：留前鬥後！



主辦單位為控制賽事範圍，把三組賽道合一，10K移師西隧九龍入口起步。按大會賽事手冊的橫切面圖，跑手一起步下斜，首2公里下降約35米至最低點，接着是長達2公里的上斜路，跑出西隧後直上到干諾道中天橋，上升約45米到達最高點。往路緩緩向下，向中環及灣仔海濱，上馬師道天橋後跑回維園衝線。先苦後甜，應該一開始衝到盡，還是留力？

10公里首次在西隧起步，一起步就要攻略V型賽道。（香港馬拉松官網）

疫症禁絕一切賽事，跑手久疏戰陣，再次上線真的很興奮。去屆半馬奪得季軍的陳家豪，今年繼續出戰半馬，提醒大家不論參加10K、半馬或全馬，先控制期望，再控制留放。

陳家豪（左）與姚潔貞（右）這對長跑夫妻，今年分別出戰半馬和全馬。（資料圖片／張浩維攝）

陳家豪提醒跑手在前半程忍耐，10公里賽跑手要控制速度，以免在後段平坦路段「拉車」。他說：「有人覺得趁好氣好力，『拿拿臨上咗去先』，後段一定無力。任何距離的跑手，都要留前鬥後。」

出西隧是渣馬半馬和全馬後半程「重頭戲」，跑手體力下降之際，遇上一條好像「上極唔完」的斜路。（資料圖片／盧翊銘攝）

10K路程，戒急戒躁慢慢跑，兩小時必定可以完成，操之過急才是大忌。他續指：「估計大家狀態未進入最佳時刻，夏天練得辛苦，又未完全進入冬天跑步的狀態。今次賽事寓賽於操，當作提升狀態吧。」

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