渣馬2021｜跑手半夜出門衣著選擇陷兩難　姚潔貞fb撰文教賽前準備

天氣清涼大風，深夜尤其凍，但今屆香港馬拉松在比賽當日不設寄行李。那麼跑手們由出門口到起點應該穿什麼衣服才好？只穿跑衫跑褲出門，搭車期間會不會着涼？如果穿厚褸長褲，中途跑到熱又怎麼辦？難道要穿一件舊褸、膠雨褸甚至膠袋出門口，去到起點之後丟棄？



香港馬拉松各組別明日（24日）由清晨起陸續起跑，很多跑手都需要摸黑出門口，在深夜搭車出發到起點。據天文台的預測，明日各區的最低氣溫由16至19度，當中打鼓嶺最低得16度，而北區、大埔、元朗、天水圍等最低溫只有17度。

10月24日的最高及最低分區氣溫預測。（天文台網站截圖）

如果在深夜得16至17度氣溫的天氣出門口，最好當然是穿足保暖衣服及長褲，但一眾渣馬跑手相信在選擇出門衣著上陷於兩難。大會明示為減少人流聚集，安排領取跑手包時寄存行李，跑手在賽事當天不能寄行李，到衝線後返回行李區，取回領跑手包當日寄存的行李。

賽事日帶着一袋二袋去寄存，今年不會出現。（資料圖片／張浩維攝）

換句話說，跑手穿太多保暖衣物出門口的話，就需要帶住這些衣物一起跑，跑起來未能太笨重及太熱吧！如果以輕便跑裝出門口，相信跑手都擔心搭車到起點期間會着涼。部分跑手分享，折衷的辦法是帶備一些即用即棄的雨褸風褸，出門口時穿著，待到起點後丟棄。

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近屆跑手在地鐵點就地整理衣物，更換衣物。今年要直接往起步點，賽後才可以換衣服。（資料圖片／黃永俊攝）

曾代表香港出戰里約奧運馬拉松的姚潔貞也是今屆渣馬參賽者，她傍晚在Facebook撰文分享，最後一日的備戰心得。她寫：「明早天氣都會比較大風及寒冷，大家熱身前最輕便衣著就係防風褸同埋防風褲，記得提前掛上號碼布呀！咁就唔會唔記得帶。」有網民在帖文下留言：「聽日可能一起跑之後成地都係風褸。」

姚潔貞傍晚分享賽前一日的備戰心得。（姚潔貞Facebook）

姚潔貞還分享比賽前一日的訓練攻略，她續寫：「今日可以做多少少賽前準備，例如15至30分慢跑，少量短途（80至100米）加速跑，同埋記住一定要拉筋呀。」

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

警方公布渣馬賽事日封路情况（按圖放大）