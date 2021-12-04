馬拉松｜黃尹雋練習計時快過香港紀錄　巴黎奧運前尚有兩個任務

香港運動員近日分頭出戰各項比賽，別忘記男子馬拉松香港紀錄保持者黃尹雋，正是隻身留在上海，跟隨「易居馬拉松俱樂部」默默苦練。他今天於會內測試賽跑了一次全馬，時間為2小時18分59秒，比他保持2小時20分58秒的香港紀錄還要快。

雖然並非正式賽事，成績不獲承認為香港紀錄，但至少證明今年跟隨新教練李犁訓練的黃尹雋，已有能力跑進2小時19分大關。他坦言要把握未來兩年，力爭突破「211」。

這3個數字的意思是：馬拉松奧運標準。



「近半個月練得好好，是有史以來最快最好的練習。」黃尹雋今年6月離開香港北上內地訓練，經歷9月全運會一役（時間為2小時27分04秒），恢復過後近日狀態頂峰，他原本在今天的會內賽擔任「2:18/2:19」小組的「電兔」，教練表明可以20至30公里「上岸」，但感覺跑起來不太辛苦，「真係練習咁」，加上有隊友拍住跑，最終他選擇跑畢全程。根據他上載到Instagram的限時動態，他以2小時18分59秒完成42.37公里，比他2019年於日本防府馬拉松跑出的2小時20分58秒香港男子馬拉松紀錄，快了1分59秒。

黃尹雋（前排左）於易居馬拉松俱樂部會內測試賽跑出比香港紀錄還要快的時間。（易居馬拉松俱樂部微博）

這個在上海奧迪國際賽車場舉行的「2021年的會內測試賽」，找了丈量員度路，但因未獲中國田協認可，故黃尹雋的成績不會成為香港紀錄。

黃尹雋於Instagram上載限時動態。（黃尹雋IG）

留在內地訓練已有5個月，黃尹雋表示，跟兩個月前全運會一槍相比，當時賽後「連大巴上幾級都上唔到」，今天卻感覺輕鬆。他自6月北上開始，就跟隨了新教練李犁（James Li）。出生於四川的李犁，九十年代負笈美國，後來入籍，執教美國田徑隊，最輝煌戰績當數協助拉加特（Bernard Lagat）於2007年贏得世界錦標賽男子1500米及5000米雙料冠軍，李犁亦因此贏得2007年度美國最佳教練獎。

上海易居馬拉松俱樂部教練李犁。（上海易居馬拉松俱樂部微博）

李犁今年回國擔任易居馬拉松俱樂部總教練，黃尹雋因此與這名世界冠軍級教頭結緣。黃未有詳細透露訓練內容，但表示訓練計劃中有大量中速跑；他稍後將進入人生首次冬訓，「隊友都說冬訓很重要，隊友說靠冬訓進步最多」。他原本打算今月短暫回港才展開冬訓，但因擔心回港後受疫情影響「返唔到去」而錯過重要的訓練，故仍未落實最終行程。

黃尹雋（右）稍後將展開冬訓。（資料圖片；潘思維攝）

雖說今次的成績未能成為香港紀錄，但至少證明黃尹雋已有突破「219」的能力。他笑言「能力肯定有，但跑唔出就係跑唔出」，但已為未來定下兩大目標，先是明年的杭州亞運，「要先累積跟隨第一集團的能力，練到這個能力再去下一步」，長遠而言就是跑進2小時11分大關，「2024年前，希望跑進2小時11分，這不但有機會是香港紀錄，更重要是男子全馬奧運標準，我始終希望去奧運」。