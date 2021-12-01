渣打馬拉松｜渣馬2022無望年初舉辦　暫定明年11月上演

渣打香港馬拉2021在10月結束後，賽會曾希望明年能如常在2月舉辦賽事，惟大會周三（1日）公布最新賽期，暫定在明年11月辦賽。



「渣馬」在賽事Facebook專頁宣布，2022年賽事暫定在11月20日舉行，未有進一步透露有關比賽名額、路線等細節。

香港田徑總會主席關祺早前曾表示，有計劃在2022年2月13日舉辦來年港馬，惟最終未能成事。

渣馬2021因防疫限制，參賽名額銳減。（資料圖片／盧翊銘攝）

2021年的渣馬在10月24日舉行，因應防疫考慮而有多項特別安排，包括參賽人數由原定的75000人銳減至18000人、跑手均需在賽前14天完成接種兩劑疫苗、10公里賽起點移師至西隧口等。賽事最終亦因賽會對於跑手身上「政治標語」的定義而惹起爭議，有選手需即時脫去身上有關衣物或更衣。

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