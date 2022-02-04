跑鞋2022｜adidas TAKUMI SEN 8實測　小腿負荷以外隱藏更多細節

曾經穿著三代adidas TAKUMI SEN系列，由「鞋神」三村仁司主理的傳統日式薄底鞋，靈敏度和道路感令跑者十分喜愛。發展到第8代，來了一次大刀闊斧的變革，換上以LightStrike Pro物料製造的33毫米厚中底，迎合追求回彈力的現代科技。

以一課快慢兼備的15公里訓練實測，雖然TAKUMI SEN 8昔日賣點不再，但訓練數據證明回彈力效果顯著，連帶的副產品卻是加重小腿負荷，而且還要注意不少細微秘技，方能發揮今代TAKUMI的最強實力。

【註：記者訪問整理資料後，以第一身撰寫跑者試後感】



跑手資料

跑齡：7年（路）、5年（山）

PB：39分內（10公里）、3小時19分（全馬）

個人跑鞋存庫（只計路跑）：

adidas——ADIZERO TAKUMI SEN 8、ADIZERO BOSTON 10、ADIZERO BOSTON 8

Altra——TORIN 5

MIZUNO——WAVE EMPEROR 3

New Balance——Fresh Foam 1080 V11、FuelCell Prism V2、

Nike——ZOOMX VAPORFLY NEXT% 2、Epic React Flyknit 2

VIBRAM——V-RUN

測試方法：熱身（配速5:30至6:00）▶️6K（配速4:50）▶️1K慢跑▶️3K（配速4:40）▶️2K（配速4:20）▶️1K（配速3:50）

測試地點：九龍仔公園（石屎路、泰坦地；直路、轉彎；全平路）

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8，除了速度、回彈等基本設定，還有更多細節。（受訪者提供）

試後感

測試前已知TAKUMI SEN 8以回彈見稱。著上後先以前腳掌彈跳，初步感受跑鞋彈力。有的跑鞋中底像泥膠，吸走所有力量，緩震強勁但不會回彈；但TAKUMI SEN 8完全以回彈力回應跑者動作，對其第一印象是：彈弓。

測試當日是首次著用TAKUMI SEN 8，慢跑熱身之後就開始是日配速由慢到快的訓練，沒有特別「開鞋」。

【Photo Gallery：按圖了解adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8細節】

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【繼續往下閱讀試後感】

步頻數據反映跑鞋回彈力表現

無論慢跑或快跑，收腳的動作明顯比穿其他跑鞋更爽快俐落，整個「收腳抬腿摺腳」動作很順暢。訓練後檢視數據，每分鐘步頻由近日平均約170上升到180以上，當日跑完最後一組配速3:50的1K訓練，完全不覺吃力，這要歸功於TAKUMI SEN 8有助跑者發揮速度。

以前跑類似program，會穿MIZUNO皇速、Nike的Tempo Next%或Zoom Fly，這些跑鞋足以完成每課訓練，但穿TAKUMI SEN 8相對較從容舒服，感覺第二天有足夠狀態繼續練習（第二天練了drills、跑40分鐘和10隻100米）。

兩個原因加重小腿負荷

由於TAKUMI SEN 8令跑者抬腿摺腳的動作更快，連帶是小腿肌肉負荷更大；另一個加重小腿負荷的原因是，中底中掌位置闊度收窄，著地時腳掌少了一點穩定，容易擺動，跑者需要多用小腿肌力控制步履，減低「拗柴」風險。當日訓練後，的確感覺小腿比平時疲累，雖屬可接受程度，但跑後必須比平時多花時間伸展小腿，亦可附以Foam Roller和EMS器材放鬆肌肉，平日更要針對小腿多鍛煉肌力，方能駕馭TAKUMI SEN 8的速度感。

穿著adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8，必須具備一定的小腿肌力，方能駕馭跑鞋的推進力和速度感。（受訪者提供）

必須逐段調校鞋帶

鞋楦方面，作為競速跑鞋，TAKUMI SEN 8的鞋楦主要使用輕巧的網布，包括鞋領在內都沒任何海棉物料。有跑者認為較難鎖緊足踝，個人而言沒有這個問題，而且感覺從後踭、中掌到前掌，跑鞋均非常貼腳，即使跑直角彎，腳掌都被穩固地鎖在鞋籠，沒有多餘擺動。但要提醒的是，TAKUMI SEN 8鞋帶孔與鞋帶之間鎖得十分牢固，不像其他跑鞋，只拉扯中段就能鬆開前面的鞋帶，所以大家不要偷懶，必須逐段調校鞋帶的鬆緊度（穿鞋脫鞋皆是），跑鞋才更貼腳。

個人存庫中唯一「不儲水」跑鞋

另外有一點要大讚。作為任何天氣下都大汗得令跑鞋「儲水」的跑者，TAKUMI SEN 8的透氣度堪稱無敵。跑的時候，腳掌明顯感到空氣流動，出汗也沒有「儲水」，是個人存庫中唯一「不儲水」的跑鞋。回家清洗跑鞋，通常會先「晾乾水」再曬，清洗TAKUMI SEN 8後，短時間內已不再濕𣲷𣲷，乾爽透氣度極高。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8尚有黑白色。（公關提供）

總結：喜出望外 但一個月後才見真章

在厚底跑鞋當道的年代，TAKUMI SEN 8放棄以往日式薄底鞋的設定，Lightstrike Pro物料製造的33就米厚中底，迎合科技改變，無疑少了一點道路感，但輕巧和速度感猶在，作為TAKUMI系列的「忠粉」，今代的回彈感覺亦深得跑者歡心。若要比較個人跑鞋存庫中的三大品牌，New Balance FuelCell Prism、Nike VAPORFLY NEXT% 2和今代TAKUMI同樣回彈較強，FuelCell較為穩陣，相對重身實淨，NEXT%定位是全馬賽鞋，Zoom X著重慳力、緩震多於回彈，TAKUMI是三者之中最彈最輕的，在5公里至半馬的比賽中發揮速度，絕對勝任有餘。

強勁的回彈換來跑步過程中付出更多小腿肌力，這大概是跑者最不喜歡之處，但「針冇兩頭利」，要駕馭這雙跑鞋，就要多花心神在鍛煉小腿肌力和紓緩小腿疲勞，這方面絕不能掉以輕心，否則增加受傷風險。

總括而言，TAKUMI SEN 8的回彈感覺和無敵透氣度令跑者喜出望外，Continental外底的抓地力亦是跑者心頭好，日後必會重複著用，特別是1K間歇跑或5K等中短距離跑。不過有一點相信是一個月才見真章的。跑者本身體重80公斤，跑鞋大多穿著一個月後開始變形，TAKUMI SEN 8的中底耐用度如何，有待一個月後再觀察。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8評分（5最好，1最差）

推進力 5

穩定度 2

包覆度 4.5

透氣度 5

整體評分 4.5

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8。（公關提供）

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8要點總結

1.必須中前掌落地快跑，方能運用跑鞋強勁的回彈力，發揮速度

2.適合中短距離跑

3.中底中掌位置偷窄，必須運用小腿肌力保持穩定，跑後要着重紓緩小腿，平日要鍛煉肌力

4.必須逐段調校鞋帶，穿鞋脫鞋皆是

5.鞋楦網布透氣度極高，不儲水

6.Continental外底抓地力佳，跑濕地不跣



adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8 Specs



重量：193克（男裝US 9）

前後掌落差：6毫米（中掌33毫米、前掌27毫米）

足弓支撐：中性跑鞋

