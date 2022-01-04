箱根驛傳2022｜兩大廠最新碳板鞋反撲　NIKE贏8區惟壟斷不再

箱根驛傳精彩，不僅是大學氣袋你追我逐，還有腳下「標誌」。厚底鞋戰國時代，各廠力求打破NIKE碳板鞋壟斷，今屆初見成果。

日媒統計本屆210名箱根跑手的戰靴，「一剔」出品仍然最受歡迎，但比例較去年大跌。且一如去年，10個路段冠軍的，有2位冠軍穿起NIKE以外的跑鞋。



據《日刊體育》統計，今年210名箱根驛傳跑手之中，有155人穿着NIKE出品比例為73.8%，遠低於去年201人（95.7%）。

橙色世界，但壟斷地位不再。（twitter@@fcbliebe1900）

奪冠的青山學院大學中，出場10人中9人穿起NIKE跑鞋，都是Alphafly NEXT%或Vaporfly NEXT% 2。廠商為今回賽事推出的特別版，以橙黃色為主，成為賽道上的「主調」。

青學大的隊服和隊鞋由adidas贊助，但選手上陣的「戰鞋」，大多選擇NIKE。（twitter@@fcbliebe1900）

其他廠商為破壟斷，落力研發厚底碳板鞋，去年中相繼推出。另一大廠adidas去年中推出Adios Pro 2，在大賽取得好成績，亦贏得不少箱根跑手的歡心。去年箱根驛傳僅得4對「三間」，今年增至28人選用，而且絕大部分選用該鞋，包括奪得5區區間賞的帝京大學跑手細谷翔馬。

細谷翔馬穿起品牌最頂級鞋款，奪得區間賞。（twitter@@hochi_hakone）

至於兩家「本地薑」，亦各有喜訊。ASICS去屆無人問津，無跑手選用。品牌首對碳板鞋METASPEED Sky在去年上半年推出，今年回歸戰線，共有24人選用。

ASICS研發已久的碳板鞋，陸續有跑手選用。(IG@shooting_running)

另一日本廠商美津濃（Mizuno），選用跑手雖從去屆的3人跌至2人，但創價大學4年生、視障跑手嶋津雄大依然強勁，繼續穿起薄底非碳板的Wave Duel NEO，在4區奪得區間賞。他曾表示穿厚底鞋要改變跑步方式，發揮不佳，試驗過後，還是覺得薄底最好。

嶋津雄大（左）最後一年出戰箱根驛傳，與「白鞋仔」依然表現出色，穿起美津濃跑鞋取得區間賞。（twitter@@hochi_hakone）

箱根驛傳跑鞋統計（括號內為去屆數量）：



NIKE：155（201）

adidas：28（4）

ASICS：24（0）

美津濃：2（3）

NEW BALANCE：1（1）



資料來源：《日刊體育》

