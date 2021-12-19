跑步｜ultraboost年內進一代緊貼女跑手所需　120萬隻腳的結晶

adidas長壽跑鞋系列「ultraboost」在本年3月推出ultraboost 21，足以應付都市人「一鞋走天涯」需要。足可應付日常練跑，不斷推出的配色可供日常著用和穿搭。

一年未夠，ultraboost 22已經急不及待推出市場。品牌把這一代獻給女跑手，由全女班設計及研發，集合120萬隻腳的數據，希望生產一對貼近女性腳型的大眾跑鞋。

給女跑手的鞋，跟普遍跑鞋有何分別？



（何偉畧攝）

鞋款：adidas ultraboost 22



掌跟高度差：10毫米



重量：333克（男裝）／285克（女裝）



據品牌介紹，大部分跑鞋以男性腳型為設計基本，ultraboost 22銳意擺脫這常態。鞋款以女性設計師和產品研發團隊為主導，設計一對「女性向」跑鞋。團隊從2019年集合120萬個腳部掃描，了解女性足部的特點。品牌分析出女性的腳背高度、腳跟結構，以及支撐和跨步習慣組成的「步態週期」特點，從ultraboost 21的基礎上調整，令跑鞋貼近女跑手需要。

PRIMEKNIT+ 針織鞋面，使用一半來自回收海洋塑料製成的紗線製作，輕而貼服。（跑手提供）

「22」的中底形狀有所微調，鞋楦更貼合女性腳型，以求減輕摩擦，減低起水泡的機會。鞋內側足弓位亦有改善，彎幅較「21」低。品牌指此舉出於女性生物力學的考量，這些支撐可以改善女性足部過度內旋的問題。

跑鞋｜UltraBOOST 21改變超預期 歷代最具誠意媲美元祖經典

腳弓設計，針對改善過度內旋的問題（何偉畧攝）

測試

繼續有女跑手C簡單測試跑鞋，其個人全馬最佳時間為3小時10分。她今回在青山公路慢跑共3回，合共10至12k，配速約6分10秒至 6至20秒。

馬牌大底，防滑與咬地不成問題。（何偉畧攝）

C表示首次穿上腳，的感覺比想像中貼服，「沒想到只有4排鞋帶洞卻能帶來不錯的包裹感」。足弓位比其他跑鞋貼腳，腳跟位置有柔軟的泡膠內墊包裹著腳跟，舒適度很好。雖然跑鞋比平時穿的實際碼數略大，但針織的鞋面猶如穿著襪子一樣，有彈性而且很貼服， 走起來並沒有覺得鞋子特別鬆。

C形容ultraboost 22 足弓位置特別窄，首兩次跑步，跑至大約十公里左右，腳掌稍為脹大，襪子和鞋籠會輕微磨擦，足弓內側有刮腳的感覺。隨着鞋身變得柔軟，更為貼服，第三次試跑已逐漸適應，刮腳感消失。

穿起來，中底像向周邊擴展，感覺很闊。（跑手提供）

不過，一如國外鞋評，C感覺boost中底較厚重，好處是相當穩定。大底比鞋楦闊，走動時感覺很平穩。boost 物料很厚，慢跑中充分感受到緩震效果，可是難掩笨重感覺。而且要注意，闊中底在加速時，曾有感覺幾乎刮着小腿內側。雖然沒有真的刮到，亦宜小心。

S 型曲線鞋跟，鞋跟收窄，前掌較平（何偉畧攝）

C最後補充道，專為女性而設的ultraboost 22，包裹感和貼腳度值得一讚，但略嫌不夠靈巧。厚厚的boost底雖然能提供良好的避震效果，但穩重為先的大眾跑鞋，對體重略輕的女性跑手，或未能夠充分感受其長處，甚至過於笨重。

查看年初出產的ultraboost21的細節，看看箇中分別：

+ 1

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：

+ 1

避免消耗不了的熱能累積體內變邪氣濕氣，以下飲品食物宜減少進食（按圖）：

+ 10

💡💡同場加映：註冊營養師潘德翹建議的十大跑步飲食貼士💡💡