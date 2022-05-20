跑步｜黃浩聰環香港連跑5天　日出而跑晚上露宿　全程攀升8300米

香港越野跑手黃浩聰發起新挑戰「跑無盡」計劃，他會在5月25日起，一連5日共跑500公里，貫穿香港城市及郊野特色景點，乘搭最少的交通工具，環繞大嶼山、新界、九龍及港島一周，總攀升8300米。



黃浩聰2月初以破紀錄成績完成「四徑」。（顏銘輝攝）

黃浩聰會在5月25至29日進行這次挑戰，每日早上5時15分起步，在日照時間完成每日約100公里的預定路線，於每日晚上7時前抵達終點。入黑就是休息時間，他會梳洗、吃晚飯及休息。他全程帶住露宿的裝備跑，完成該日路程後，會就運動場或體育館梳洗，去吃晚飯，然後找個合適的角落睡覺，至翌日清晨又起步跑。

黃浩聰今月底將挑戰5日跑500公里。（黃浩聰Facebook）

他這次挑戰日出而跑，日落而休，全程自我補給，會在途經的商店購買糧水，不會接受預先安排的物資。他希望這次是公平、低消費及平民化的挑戰，訓練在路上自己解決補給的需求，為日後挑戰海外路線作磨練。

黃浩聰這次挑戰是日出而跑，日落而休，全程自我補給。（資料圖片/顏銘輝攝）

這次挑戰的路線全長500公里，由香港城市及郊野特色景點串連而成，希望以乘搭最少的交通工具（8公里車及2公里船），構成環繞大嶼山、新界、九龍、港島一周嘅路線，全程8300米攀升。5日路線的距離及攀升也不同，難度亦不同。

黃浩聰預計每日行程：

第１日（長100公里/攀升2100米）：機場一號客運大樓–昂坪–大澳–水口–貝澳–梅窩–青馬收費站

第2日（長103公里/攀升1000米）：青衣運動場–荃灣路德圍–屯門碼頭–流浮山–元朗千色廣場–北區運動場

第3日（長97公里/攀升1500米）：北區運動場–皇后山–鹿頸–大美督–沙田海鮮舫–馬鞍山運動場

第4日（長110公里/攀升1600米）：馬鞍山運動場–海下、東壩–西貢碼頭–鯉魚門市政大廈

第5日（長90公里/攀升2100米）：西灣河渡輪碼頭–石澳–赤柱–南朗山熟食市場–山頂廣場–中山公園



黃浩聰的挑戰裝備包括背囊連水樽、曝寒袋、吹氣地墊連泵、梳洗套裝、睡衣、外套、替換衣物以及拍攝穩定器連電話，不計水及食物，總重量2.5公斤。

他希望透過「跑無盡」計劃籌款，目標於兩年内贊助到400名青少年參與10小時以上跑步訓練及裝備贊助。