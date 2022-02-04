黃浩聰破HK4TUC紀錄全歷程　鳳凰徑極狼狽飲廁所水兼有幻覺｜四徑

黃浩聰首次參加「香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）」便打破紀錄，以46小時55分完成香港四大遠足徑，成為史上首位在兩日內跑畢298公里的跑手。

他談到這3日的心路歷程，最初只抱住嘗試的心態，後來想打破衛徑必慢於麥徑的定律，漸漸發現破紀錄並非不可行。儘管黃浩聰在鳳凰徑很狼狽，沒有補給，要飲「廁所水」，又要面對冰冷的橫風橫雨，中途更出現幻覺，但他都能夠克服困難，在年初四早上跑回梅窩碼頭，創造新紀錄。



在UTMB屢創佳績的黃浩聰首度參加四徑。（Facebook）

黃浩聰在年初二早上8時39分由屯門起步，據大會網站，他在晚上10時15分到達北潭涌，他花了13小時36分完成100公里麥理浩徑。跑完麥徑，感覺狀態不錯，黃浩聰就有一個念頭：「聽講麥理浩徑（的時間）係一定快過衛奕信徑，第二條（衛徑）一定係慢，我想試下打破呢個規律。」

即時報道：黃浩聰47小時內跑完298公里創紀錄 寫下香港山界新傳奇

黃浩聰在初三早上6時44分，行衛徑再次途經沙田坳。（hk4tuc Instagram）

極速跑完衛徑 破紀錄關鍵

黃浩聰在車上休息了49分鐘，於年初二晚11時05分，由南涌起步，踏上衛徑的路途。衛徑雖然比麥徑短，但跑手經歷100公里後，體能下降，加上入夜天黑，睡魔來襲，通常跑衛徑的時間都會比麥徑長。

不過，黃浩聰打破了這個「定律」，衛徑更可說是他創佳績的關鍵。在衛徑過了八仙嶺之後，他已是領先的跑手，他跟住不斷加速，將其他跑手愈拋愈開。他在年初三早上11時33分抵達赤柱，僅用12小時28分就跑完衛徑，比麥徑快近一小時。

黃浩聰在初三中午12時25分，開始港島徑。（hk4tuc Instagram）

衛徑後決定「breaking 50」

跑完兩條徑，黃浩聰調整目標，由賽前只打算試一試以60小時為目標，改為「breaking 50」。他說：「本來諗住今次試一試，下次先真挑戰就玩好啲，但跑完第一條徑（麥徑），覺得幾順，跑埋第二條徑（衛徑），已經幾明朗，之後第三、四條（港島徑及鳳凰徑）就去埋嘞。」

黃浩聰表示四徑不是個「齋跑」的比賽，途中有很多時間用腦，去調整計劃及考慮船期。他說：「麥徑之後瞓咗45分鐘，衛徑之後又係（休息）45分鐘，條數已經好清楚，有26、7個鐘做剩低兩條。剩低120公里，好似相對容易塞落去，睇下自己可以搭到某班船，造到50（小時）內。」

在碼頭，由曾小強支援黃浩聰。（hk4tuc Instagram）

四徑即時追蹤｜黃浩聰極速破紀錄 附大會網站連結

儘管衛徑的時間非常好，但黃浩聰不滿自己的體力分配，他覺得自己衛徑太快，影響了港島徑的發揮。「以為自己快咗，賺到時間，其實係要還。」他解釋：「衛徑係即刻影響到港島徑，港島徑跑得好緊。如果我將麥徑嘅15分鐘擺去畀衛徑，咁就差唔多，1315（麥徑用13小時15分）同1245（衛徑用12小時45分）咁就幾好。」

黃浩聰在年初三中午12時18分開始由石澳出發跑港島徑，他記得大概跑了6小時45分到山頂廣場完成，那時是晚上7時，跟住跑落中環碼頭，搭上晚上7時40分往梅窩的航班。在港島徑的路上，他最掛心的是船期，「我將船期擺咗喺（電話）wallpaper，成日拎出嚟睇，究竟要搭邊一班。」

黃浩聰在中環等上船時，把握時間休息。（hk4tuc Instagram）

在碼頭及船上的時間，黃浩聰表示有熟睡，加上按摩、拉筋及進食，到梅窩後有種煥然一新的感覺。他說：「鳳徑呢，我發覺一個鐘嘅恢復係好緊要，之前幾條徑之間嘅轉換都好緊要。」他「叉足電」後，在年初三晚上8時多起步離開碼頭，逆走鳳凰徑。他說：「（離50小時）有12個鐘多啲，我對鳳徑其實冇咩概念，我都唔知12個鐘係咩玩法，我估唔難掛……」

上到船，黃浩聰繼續睡。（hk4tuc Instagram）

在2021年的四徑，梁俊強跑出49小時21分，成為史上首位跑入50小時大關的跑手，他去年破紀錄的關鍵在於鳳凰徑的「神級」發揮，他用了10小時4分完成。今屆的黃浩聰，能否用10小時走完鳳凰徑？

2021四徑挑戰｜梁俊強靠主場福地創HK4TUC紀錄 連續兩年跑到有幻覺

在頭3條徑算是順風順水的黃浩聰，在鳳凰徑遇上一點考驗。他多次表示「靈會山真係好難搞」！他說：「今次鳳徑係難走，又凍又大霧，又冇補給。靈會山最難搞，完全唔知自己喺邊，上到個牌先至見到係靈會山，橫風橫雨，又泥漿路，又伸手不見五指，幾乎睇唔到嘢。」他在年初四凌晨離開大澳，登上靈會山。

年初四的早上，在歡呼聲之中，黃浩聰跑入梅窩市中心。（顏銘輝攝）

去年梁俊強視鳳凰徑為主場，因為他向來喜歡操鳳凰山及大東山，但今年的黃浩聰就剛好相反，不太熟悉鳳凰徑。他說：「冇乜經驗，諗返轉頭其實好多位都可以做好啲，例如對條路嘅認識，夜晚鳳凰徑係完全冇補給，我係冇補給過。」他續表示：「冇預計到鳳徑原來冇嘢買，汽水機同水機都冇，真係唔知點補給；去到昂坪好似鬼城咁，冇人好大霧。」他更表示「飲廁所（水喉）水喳」！

在鳳凰徑，他感到疲累辛苦，而且出現幻覺。他說：「過咗170公里之後，其實每步都攰同辛苦，但都知唔會影響到我，唔係受傷嚟，唔會長遠影響到我，咁我就控制住去跑。另一種辛苦係精神上，真係好眼瞓，真係未試過，我出現幻覺。聽就聽得多，有機會試嘅時候就記住呢個感覺。」

【黃浩聰在年初四早上跑抵梅窩，破紀錄完成四徑】

+ 4

「第二晚、即係噚晚，同埋今朝喺大東山嘅時候，其實人係清醒，但個人每望一樣野，個腦好似唔識分析咁樣。我知自己有幻覺，我見啲樹搖下搖下，我以為有個阿伯做緊運動；見到有石喺路邊，灰色嘅，以為係個攝影師踎喺度影相。我都知係幻覺，晨早流流唔會有人喺度，輕微幻覺，幾得意，驟眼望落去好似幾多人。」

黃浩聰在凌晨4時左右上到昂坪，約5時半經過鳳凰山頂，約6時落到伯公坳，接着上大東山，而天色亦開始變亮，「上緊大東山時，成日叫自己醒下醒下啦，個人好似冇咩意識咁」。在早上8時34分，他跑回梅窩碼頭，他花了11小時22分走完鳳凰徑，總共用46小時55分完成四徑，刷新梁俊強的紀錄。他說：「唔經唔覺，原來做咗兩日四徑，之前都冇留意到，開頭希望break 60（60小時內），跟住就想break 50（50小時內），真係冇諗過可以break到48個鐘。」

黃浩聰在2022年四徑的分段時間。（網上截圖）

黃浩聰兩次在UTMB取得男子組前10名的成績，絕對是港產的世界級越野跑手，但他覺得四徑確是他出道以來最辛苦的比賽。他說：「我參與呢個挑戰，希望從中有啲得著，包括感受一個新嘅跑步領域，我之前最長只係跑過170公里嘅山賽，而家可以躍升到300公里，透過種種嘅突破，希望自己未來運動表現上會有更加好嘅成績。」他感謝四徑創辦人Andre Blumberg努力舉行這個比賽，還多謝他的支援隊。

黃浩聰表明今次跑四徑有不足之處，例如不熟悉鳳凰徑，以及麥徑、衛徑分配時間不理想，那麼他有沒有打算下年再參加，做得更好呢？他說：「其實再玩多次都未必做到今次嘅時間，所以都應該……」