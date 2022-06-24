東京馬拉松｜2023年名額回到疫症前水平　8月底接受全球報名

世界六大馬之一，東京馬拉松，來年回復疫前盛况。東馬主辦單位公布2023年賽事詳情，規模與新冠肺炎爆發前相同。

東馬一向備受香港跑友歡迎，無論來年通關限制如何，快快記低報名時間，準備「大抽獎」！



東馬主辦財團昨於官方網頁公布來年賽事詳情，日子回到「正常」時間，參賽人數亦然。2023年賽事訂於明年3月5日（星期日）舉行，設有全馬及10.7公里賽，當中全馬限時7小時，名額3.75萬，回到2019年賽事的規模。

來年東馬的宣傳海報，各方跑手準備就緒。（東京馬拉松官網）

參加東馬抽籤，猶如香港跑友「年經」，事關既可以「返鄉下」，又可以參加六大馬。海外跑手可參加的一般跑手報名時段，於8月29日開始，9月9 日完結。海外跑手報名費為25300日圓，結果於10月4日公布，獲得名額者須於10月19日至28日支付報名費。整個報名程序實於下月中開始，慈善跑手、東京都市民等組別先行報名。

東京鐵塔下昂首闊步。（資料圖片／黃永俊攝）

財團方面指雖然參賽人數預料回到正常水平，但已沒可能回到新冠肺炎爆發前的環境，將有相應措施確保跑手保持距離，例如分段起步等、賽前病毒檢測等。

東馬預計來年回復正常，期待回復熱鬧。（資料圖片／黃永俊攝）

東馬在2019年時約有3.8萬人參賽。接着世界爆發疫情，20年賽事取消一般跑手，只餘精英跑手約200人參賽。21年疫症肆虐，賽事兩度延期至今年3月復辦，雖然讓一般跑手重回跑道，但參賽人數減半，僅為1.91萬人。