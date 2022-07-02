箱根驛傳｜2024百周年紀念　選拔賽開放全國跑隊參加

日本「過年」節目，元旦翌日一連兩天舉行的箱根驛傳（箱根駅伝），2024年迎接第100屆誌慶。主辦單位日前宣布，選拔賽將會開放予全國大學跑隊參加。



箱根驛傳每年約有20支來自關東地區的大學參賽，一半隊伍屬「種子隊」，由上屆總成績首十位隊伍奪得，另外一半隊伍由選拔賽決出。

選拔賽為半馬，參賽隊伍各派12人一同起步，計算首10位跑手的總成績，決定出線權誰屬。主辦的關東學界田徑聯盟前天（6月30日）開會後，宣布24年百屆箱根驛傳，隆重其事，開放關東地區以外隊伍參加選拔賽，爭取出線。此外，每年都有一「關東學生聯盟隊」，由落選隊伍的跑手組成，第100屆賽事將不會出現。

關東地區以外大學亮相箱根路，並非首次。過去一些特別年度，例如2004年第80日屆賽事，便有全日本學界田徑聯盟選拔隊參賽，得到第6。不過，有機會都要看實力。去年全日本大學驛傳，首15名都是關東地區學校，要到第16名才有關西學院大學。青山學院大學跑隊監督原晉同意此舉明智，希望成為常規制度，「我們的對手不是各大學跑隊，而是足球、棒球。我們要表現出田徑的魅力。」