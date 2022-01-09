箱根驛傳2022｜體育老師重返大學再參賽　交棒予昔日學生一生難忘

日本跑界盛事箱根驛傳，全長共217.9公里的路程，由20間日本大學參賽，每隊10名選手（棒次），各有故事。

今屆賽事中有一位引人注目的「老將」，在一群20歲出頭的年輕跑手中外形明顯成熟得多，他是31歲代表駿河台大學的大四生今井隆生。



駿河台大學並非箱根驛傳的傳統強校，精準地說，是一間從未獲得參賽資格的大學。而在今井與年紀比他小一輪的隊友努力下，駿河台在去年10月舉辦的排位賽中取得第8名，校隊史上首次參加這項全國注目的接力賽。

31歲的中學老師以大學生身分出戰箱根驛傳，交棒予曾是自己學生的隊友，踏出的每一步都是熱血。

31歲的今井隆生（前排左3）重返大學進修，並實現箱根驛傳夢。（IG）

三鐵運動員退役後當體育老師

今井隆生出生於東京，身為東京人，從小每年就看着電視轉播的「箱根驛傳」賽事，對這個接力賽充滿憧憬與情意結。

雖然長跑夢在心中萌芽，但今井正式接受體育訓練，是高中時期的三項鐵人項目。大學時期的今井在三鐵界嶄露頭角，大三、大四時贏得關東學生三鐵錦標賽亞軍，一度成功躋身日本國家隊名單。畢業後，他加入日本三鐵職業隊「Team Ken’s」，與日本隊選手們一起訓練，龐大練習量讓他漸漸意識到自己的極限，以及與天賦選手之間的差距。

今井隆生與驛傳部隊友年齡相差近一輪，他曾苦惱自己對他們這世代而言是怎樣的存在。（IG）

2016年，今井選擇從三鐵退役，展開了第二人生──在日本埼玉縣一間中學擔任體育老師。說是「第二人生」嗎，原來也是為之後的「第三人生」埋下伏筆。

擔任體育老師的幾年間，今井開始對教學感到無力，前路茫茫之際，他向先前在三鐵界結識、同樣擔任教職的駿河台大學驛傳部（長跑社團）德本一善教練請教。德本建議今井除了運動的專長外也應學習心理學，因此今井決定以停薪留職的方式，暫時放下老師身份、重返校園進修，翻頁到駿河台大學攻讀心理系這一章。

駿河台在去年10月舉辦的排位賽中取得第8名，校隊史上首次參加箱根驛傳。（IG）

長跑部與學生重遇 說好一起挑戰箱根驛傳

在駿河台的長跑部，今井與曾經在中學教過的學生永井龍二重遇。由師徒到每天練跑的隊友，二人說好要一起挑戰箱根驛傳。

1月4日的箱根驛傳回程賽事，今井擔任駿河台的第4棒，而在第5棒以笑容迎接他的，正是永井龍二。

今井在大學重遇中學教過的學生永井龍二（右一）。（IG）

雖然最後駿河台的成績在20隊中，僅名列第19，但就在今井交棒予永井一刻，對他來說別具意義，除了象徵世代傳承，相信更是31歲的今井圓夢的一瞬間。

今井交棒予永井，相信是他圓夢最滿足的一瞬間。（IG）

曾苦惱自己在隊中的角色

交棒那一刻，知道故事的人無比感動，今井賽後眼泛淚光坦言：「世間看起來是美好的畫面，但這真的是很辛苦的兩年。看到年齡相差甚多的對手甚至是隊友時，感受到自己與他們的差距而苦惱不已，也曾想過假如自己是他們，會怎樣看自己的存在呢。」今井直言，害怕自己會拖隊友後腿。

31歲跑手今井的熱血和熱情，感動不少觀眾。（IG）

也許是理解今井的煩惱，德本教授對在區間落後，由接棒時第18到交棒跌至第20名的今井說：「這兩年來，多謝你。跟我道歉的話我會打你！」今井聽後已忍不住眼淚。

今井回想以1小時06分58秒完成交棒一刻，直言沒有永井的話不會撐到這一天，「交棒予他真的是一生難忘，為人生寫下了一頁。」他續說：「很感激他，也包含了感謝的心情把棒交到他手上，我想他也因為我在而受了不少苦，希望明年他能帶領駿河台去更好的位置。」

永井賽後發文指下屆要再在第5區跑得更好，笑言從今井手中接棒連自己都意外。（截圖）

由電視觀眾到成為分享故事的跑手，他感嘆箱根驛傳是讓自己成長的地方，坦言自己不是「由箱根跑到世界」的美談，惟會把這兩年學到的事，「以體育老師身分，向下一代傳達，這是我的使命。」

4月1日，他將再次站上教壇，把從驛傳與德本教練身上學會的傳承下去。