箱根驛傳2022｜厚底鞋輝煌成績背後　跑手負荷增傷患「向上走」

厚底鞋與碳板鞋成為跑界近年潮流，頂尖跑手靠一雙神器，刷新紀錄衝擊冠軍。

尖端科技結晶，改變跑界生態，訓練亦變得不一樣。箱根驛傳再一次由厚底鞋壟斷，為跑手帶來另一種考驗。為了穿起快鞋，跑手的盆骨傷患增多。



箱根驛傳中，二百多名跑手絕大部分選用厚底碳板鞋，而且10區之中有9區「區間賞」跑手都穿起厚底碳板鞋。

厚底等同成績保證，亦帶來風險。原理上，中底物料配合內嵌碳板，當跑手著地，腳底有如「裝彈弓」般推前。早稻田大學體育科學院研究跑手穿着厚底鞋的情况，訪問大約400人，發現跑手穿厚底鞋後，連接大腿與盆骨的髖關節範圍受傷，比起穿厚底鞋前，多出兩倍。而在某次比賽後讓跑手接受磁力共振掃描，多人在髖關節範圍出現炎症。

箱根路上，全是厚底碳板鞋在奔馳。（twitter）

剛剛第6度奪得總冠軍的青山學院大學，跑隊監督原晉亦指，以往跑手大多在小腿範圍受傷，「最近因為厚底鞋影響，臀部附近的傷患愈來愈多」。

負責調查的教授鳥居俊指，厚底鞋跑手的著地時間，較薄底鞋短約3%。單是這小小差距，跑手穿厚底鞋時承受的衝擊力，已經大得多，而當速度愈高，着地時間愈短。鳥居解釋，厚底鞋傾向「推」跑手前進，「進入賽事後段，腳仍不停被推着跑」。跑手能力不足，此時易受傷，「肌肉疲勞，支撐轉弱，骨骼受力，大腿骨與盆骨有碰撞。盆骨移位，甚至盆骨中央的仙骨骨折」。

青山學院大學今屆以破紀錄成績掄元，10名上陣跑手都穿着厚底碳板鞋。（twitter）

鳥居更提醒，跑手的發育未完，仍有成長期出現的軟骨殘留，此時受傷可能會影響骨骼成長。他提醒一般跑手平時疏於練習，穿厚底鞋跑步的風險很高。跑手宜多加鍛煉髖關節及周邊肌肉，加強肌力，以免受傷。

厚底鞋對盆骨範圍的衝擊很大，跑手需要加強鍛煉。（twitter）

箱根驛傳跑鞋統計（括號內為去屆數量）：



NIKE：155（201）

adidas：28（4）

ASICS：24（0）

美津濃：2（3）

NEW BALANCE：1（1）



資料來源：《日刊體育》

