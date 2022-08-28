UTMB｜黃浩聰堅持171公里感嘆盡力無憾　最後50公里抽筋攀過3座山

香港跑手黃浩聰在2022年的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）以24小時04分完成，男子排名32位。他賽後透露今次UTMB比賽不太順利，中段夜走石河有小拗柴，尾段更加抽筋。他認為能夠走完這場100英里的UTMB比賽已經不容易，盡了全力，沒有遺憾。



UTMB 2022｜黃浩聰戰勝抽筋完賽 位列32排亞洲第3

2022年的UTMB在香港時間8月27日凌晨0時起步，黃浩聰繼續循序漸進、留前鬥後的風格，雖然頭3個檢查站的排名都在百名以外，但他逐步發力，排名逐級上。跑到68公里的檢查站Lam Combal時，黃浩聰的排名已經升到62位。

中段小拗柴 尾段影響浮現

不過，他在這個地方發生小意外。他賽後在社交網站透露：「比賽中68公里Lam Combal夜走石河一段，差錯腳導致小拗柴，之後落腳都有少少痛，然後不知不覺多用咗另一隻腳去跑。」當他抵達80公里的Courmayeur補給時，時間用了9小時51分鐘，他仍表示「狀態OK，係拗一拋隻腳，不過冇乜嘢」。

雖然不慎有點拗柴，但黃浩聰之後仍發揮平穩，排名也是逐級上，當他去到131公里的Plan de l'Au時，他已經上到26名。如果保持到這股氣勢走完賽道最後3座大山，說不定他有力再度躋身前10名。

然而，拗柴的影響在最後3座大山出現。黃浩聰寫：「再加上之前嘅over training ，喺最後50公里就開始抽筋。最後要攀上3次800米嘅大山，我細細步咁行，用行山杖幫手，調校每一步唔可以過度用力以免增加抽筋嘅機會。」

最後50公里飽受抽筋之苦

當攀過La Giète落到Trient後，他在直播片段中表示：「狀態麻麻地，上山時抽筋好緊要，所以要抖抖。」

在最後3座大山中，他提到攀登第二座山時最辛苦，他續寫：「攀緊第二座山上咗一半時抽得最嚴重，我瞓咗喺山邊等抽筋舒緩，真係瞓着咗，瞓咗15分鐘。」當他到達146公里的Les Tseppes檢查站時，排名由28跌到36位。

艱辛地越過Les Tseppes，黃浩聰落到Vallorcine檢查站補給，接受太太的支援，這時候他已經完成了153公里，花了21小時多。當時他在社交網站的直播中表示「上山好差，落山都好差」、「隻腳唔聽話」、「成日抽筋，上山落山都抽筋」，希望盡力以24小時內跑完。

黃浩聰寫：「最後8公里嘅落山，帶住抽筋過後酸痛嘅肌肉衝落山，趕住要24小時內完成，不過腳仔唔聽過（話），過咗少少時間。」最後，他以24小時04分27秒衝線，完成171公里的UTMB，他是第33位回到終點的選手，男子總排名32位。在35至39歲男子組別中，他就排第9位。

黃浩聰透露比賽中有小拗柴，尾段更加抽筋。（黃浩聰Facebook）

比起上兩次參賽，今年黃浩聰準備更充足，更早到歐洲訓練。他寫：「今年付出比往年更多，亦都安排更密集嘅訓練畀自己，但反而有啲over training，未恢復得切。越野跑嘅訓練係需要經過精密嘅計劃同艱苦嘅執行，我仍然學習中。」

「要完成一場一百英里嘅山賽真係唔容易，有人會堅持有人會放棄，呢個就係越野跑對參加者嘅考驗。今次我盡晒力，無遺憾啦。」

黃浩聰在2022年UTMB的成績。（官網截圖）

黃浩聰在2019年跑出22小時47分48秒得第6名，創出港人佳績；他在去年再參賽，就以23小時17分40秒完成，排男子組第10名。