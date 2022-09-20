ASICS半馬挑戰賽暫維持10.2迪欣湖舉行　挑戰組起步時間有變

「渣打馬拉松2022」日前宣布取消，規模較小的「ASICS香港半馬拉松挑戰賽」暫時維持於10月2日舉行。田總19日更新領取跑手包及防疫安排。



田總於8月上旬公布舉行香港半馬挑戰賽，分挑戰組及非挑戰組，名額共1000人，賽事於10月2日在迪士尼樂園附近的海鳴路舉行。田總今更新資料，挑戰組賽事改為於迪欣湖水上活動中心舉行，於當天早上6點起步，為時2小時15分鐘。

跑手須符合政府最新疫苗通行證要求，並於比賽前48小時內接受檢測，才可領取跑手包，比賽當天亦須快測並上載結果到指定平台。大會更新領取跑手包地點，分別是 觀塘海濱「發現號01」（9月30日）及 摩頓台臨時遊樂場（10月1日）。至於非挑戰組的最新安排將於明天公布。詳情可留意田總網頁。

田總於7月底接受「香港十公里錦標賽 2022」報名，當時公布名額共2500人。至8月24日，即舉行前四天，田總因政府突然大幅削減名額，又不接納分批起步，田總認為「所有已報名及已缴費跑手應有同等參賽機會」，最後宣布取消。