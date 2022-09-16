香港體育盛事命運迥異　渣打馬拉松取消　港足友賽、維港泳照搞

今日（16日）香港三大體育總會分別就舉辦大型比賽的最新進展發聲明，結果兩喜一悲。香港游泳總會宣布，維港泳如期舉行，名額沒有大減。香港足球總會宣布，港足將會在大球場友賽緬甸，開放予觀眾入場。不過，香港田徑總會就發稿宣布，渣打香港馬拉松2022賽事取消。



今早收到維港泳如常舉行的通知，名額與上屆相若，看來香港體育活動正向恢復正常的方向邁進。然而，田總今日傍晚突發聲明，宣布全港最大型的長跑比賽「渣打香港馬拉松2022」取消。

渣馬2022取消。（資料圖片／盧翊銘攝）

田總在聲明中表示：「基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。」

原定8月底舉行的天水圍10K已經取消。（田總提供）

這是田總近期第二次取消大型比賽，在8月，他們宣布俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽取消。當時田總解釋，由於港府突然大幅削減參賽名額，亦不接納分批起步、強制要求跑手打針等維持賽事規模的建議，批評港府做法令已報名跑手，無法享有同等參賽機會，故決定在開跑前4日宣布取消賽事。

准許球迷入大球場觀看港足友賽

雖然今日跑界收到壞消息，但球壇及泳壇皆有喜訊。足總宣布與緬甸足球協會達成協議，香港足球代表隊將分別於本月 21 日及 24 日在主場出擊，與緬甸國家隊進行兩場國際友誼賽。首場賽事於 9 月 21 日（星期三）晚上 8 時正假旺角大球場舉行，賽事以閉門形式進行，不設售票。第二場賽事於 9 月 24 日（星期六）晚上 8 時正假香港大球場舉行，賽事開放予觀眾入場，而門票將於 9 月 22 日起公開發售。

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，是吸客的好時機。（HKFA）

足總行政總裁譚秋朗先生表示：「這次友賽是香港隊在亞洲盃外圍賽取得佳績後，亦是相隔 3 年再次有主場賽事，令人十分振奮和鼓舞。非常感謝香港特區政府的協調和幫助，讓球迷能親身入場為港隊打氣，我期望兩隊球隊能夠踢出賞心悅目的比賽。」

維港泳獲准1500人參加

今日較早前，泳總發聲明，表示「新世界維港泳2022」如常舉辦，將於10月23日舉行，參賽名額沒有大減，一共1500個，與去年人數相若。

今年維港泳有1500個參賽名額。（資料圖片／廖雁雄攝）

早在8月底，政府曾經收窄參與大型活動的人數上限為500人，泳總會長王敏超直言：「得500人唔做喇，嘥資源，唔值得。」當時泳總與田總發聯合聲明，對政府決定表示失望，並已作最壞打算，維港渡海泳有機會停辦一年。不過，如今維港泳獲「開綠燈」，准許1500人參加。