渣打馬拉松｜紀嘉文壓黃尹雋膺全馬最快香港跑手　為病重父親而戰

被視為本地跑手歷年最激烈之戰的渣打馬拉松男子全程馬拉松賽事，最終以紀嘉文跑出2小時24分46秒，成為眾人之冠，但他心繫的並非誰勝誰負，卻是躺在醫院的爸爸。

「爸爸，一齊努力。」寫在手背上、也是心底裏的一句，短短六個字，卻充滿溫度。



2023年2月的渣馬男子全馬，現任香港紀錄保持者紀嘉文、上任香港紀錄保持者黃尹雋、還有魏賡、余顯華、莊司暘、屈景朗等好手同場，被視為歷年最精彩一戰。39歲的紀嘉文一直緊守第二位，跑到後段終於越過明天27歲生日的黃尹雋，以2小時24分46秒衝線，成為本地跑手冠軍。

【渣馬/渣打馬拉松】紀嘉文。（夏家朗攝）

【渣馬/渣打馬拉松】黃尹雋。（夏家朗攝）

「十星期前，爸爸中風入院，我亦決定參加渣馬全馬。十星期能練到什麼？我沒期望，但我想說的是，只要不放棄，人生就充滿希望，老竇加油！」

「我好記得，小時候爸爸會車我去比賽，每次他車我，我都會跑贏，我真的希望他能再去現場看我比賽，看一次都好。」

手背上寫了「爸爸，一齊努力」，是紀嘉文把躺在病榻的父親「帶」上賽道，也是他要將「香港第一」背後的精神，從賽道上帶給至親。

【渣馬/渣打馬拉松】紀嘉文。（葉詩敏攝）

從十來歲開始征戰學界，跑到39歲的今天，稱霸香港長跑多年的紀嘉文，甚至擁有香港紀錄，但直到今次渣馬，才首以「香港跑手」身份於主場贏得全馬本地第一，他感言：「我這樣的年紀，想做就衝啦，冇㗎喇，我已經完成所有目標，作為香港運動員，始終想在香港成為全馬冠軍（編按：只計本地跑手），現在無憾了。」

是日天氣濕熱，紀嘉文雖說「第一K已經覺得辛苦」，但最終贏在能量食品及水份補給做得足。他以1小時12分完成頭半程後，後半程也沒有跌速，但他沒想過最終能跑贏一眾後輩，「差不多40歲，始終體力有限」。對於香港長跑近一、兩年成績大為提高，他也期望，「希望我有能力幫大家提升水平，最好去到世界級」；對於今屆半馬跑第6的密友陳家豪，他更公開鞭策，「佢應該跑全馬，克服佢啦，我都憎，但靠意志頂，全馬就係七成意志三成體力」。

的確，年齡從沒令紀嘉文停步，其他年輕本地跑手已計劃好未來比賽時，他亦急起直追：「贏好輸好，最重要盡力發揮，我也要計劃短期內的賽事，跑得幾多得幾多。」