毅行者｜黃浩聰力戰八屆首度封王　分享團隊陣式策略為隊友殿後

香港越野跑手黃浩聰在本地及外地比賽獲獎無數，兩度站上UTMB頒獎台，但一直無緣毅行者冠軍。黃浩聰昨日（24日）終於一嘗心願，與隊友楊志成、曾福祥及胡文津合力，以本地全華班姿態，以11小時38分贏得「樂施毅行者2022」冠軍。他賽後感嘆贏毅行者冠軍真的不容易，可遇不可求。



黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成在終點合照。（樂施毅行者提供）

周五晚上7時多，夜幕低垂，在大棠渡假村，數十人在終點的大門後守候，大家拿住相機及手機，準備拍片拍照，迎接毅行者冠軍隊歸來。計時器上，一分一秒過去，大家屏息以待，雙眼極目遠望，雙手拿機按制，很擔心會錯過任何重要時刻。

當前方工作人員大喊「仲有200米」，終點全員戒備，拍片的紛紛按下錄影，拍照的嚴陣以待，目不轉睛。很快，胡文津、黃浩聰、曾福祥及楊志成手牽手跑至，衝過終點，以第一名完成今屆毅行者。這支編號8006的隊伍，造出時間是11小時38分。大會指，他們打破了自2009年來的香港隊伍紀錄。

胡文津（左起）、黃浩聰、曾福祥及楊志成衝過終點的一刻，時間為11小時38分。（樂施毅行者提供）

了解毅行者戰況：香港山界夢幻組合極速奪冠 力壓中外精英跑手首先衝線

在毅行者排名前列，對黃浩聰不是新鮮事，但贏冠軍，真的是第一次。他賽後說：「我玩過8次毅行者，次次都Top 10（前10名），兩次Top 3（三甲），但真係未贏過，所以要贏真係好難，可遇不可求，要有好隊友同好發揮，天時地利人和，所以我就應該滿足嘞。」

黃浩聰登上雞公山，在團隊中他負責壓後。（顏銘輝攝）

上次毅行者實體賽已經是2018年，事隔4年，相隔3屆，毅行者再度如常舉行。黃浩聰表示：「知道佢復辦就開始籌組，集合晒身邊嘅好朋友，精英盡出，萬眾一心，用香港跑手support（支援）香港隊，同其他海外隊力拼，造就今次全場第一名嘅成績。」

他在Facebook上表示：「集合到咁多香港跑手嘅力量去成就呢件事，感覺真係好正。」

他們賽前定下11小時30分的目標，雖然最後慢了8分鐘回來，但他們都非常滿意這個時間。「好難得，我哋未夾過。」隊長楊志成說：「走到目標時間。」

楊志成及胡文津登上雞公山。（顏銘輝攝）

黃浩聰亦說：「我覺得算好好，原定係11半，但今日咁熱，1138都係超水準發揮。」他之後補充：「睇到天氣都將目標下調。」在中午烈日當空的時候，相信氣溫接近30度。

外號「戰神」的楊志成嘆道：「中間真係好熱！」黃浩聰表示上雞公山及針山時最熱最辛苦，他說：「一路跟前面的隊伍跑都仲係舒服，當我哋決定嘗試跑、走自己（時間）開始，嗰刻都已經辛苦，冇停過，走住自己速度，今日真係熱同辛苦，好多狀況出現，堅持到完成。」

楊志成跑抵城門。（顏銘輝攝）

楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津的8006號隊伍，初段守在三甲，與Ryan Whelan、Jeff Campbell、Eszter Csillag、向付召的8004隊以及梁成東、梁偉業、鄧國敏、葉曉明的8001隊叮噹馬頭。至麥理浩徑第3段，楊志成隊開始領先，並且在之後的路段逐步拉開，最終以超過20分鐘的優勢，首先跑到元朗大棠衝過終點。

黃浩聰在城門向鏡頭舉起拇指。（顏銘輝攝）

記者在雞公山及城門兩度遇上他們的隊伍經過，4人的排陣同樣是「怪獸」曾福祥帶頭，隊長楊志成次之，接着是胡文津，黃浩聰則負責殿後。黃浩聰賽後解釋，胡文津是首次跑100公里長距離山賽，所以壓後照顧他。

他們手牽手衝線。（顏銘輝攝）

衝線後互噴香檳。（顏銘輝攝）

「我想了解多啲Woody（胡文津）所以行後，控制住速度，佢係好聽話，有咩唔明都會問同埋同我講，及時畀到意見佢，其實我都擔心54K（公里）後佢會唔得，但佢意志好堅定。」黃浩聰說。

他們與星光熠熠的支援團隊合照。（顏銘輝攝）

「我經驗多，跑咗8次，知道團隊比賽，分享經驗，叫佢（胡文津）唔好跑咁快，同埋我想了解佢嘅能力、上落同狀況。佢會問下我同Joseph（楊志成）嘅意見，最後上針草帽，都拖咗佢兩段，好彩仲有少少體力。喺呢個咁高速度，我拖都唔容易，先至全隊齊整返到嚟。」黃浩聰說。

100公里路，再強的跑手也可能身體出狀況，本身腳在傷患的楊志成說：「我要穩住自己，紮住跑，冇痛就繼續，我同隊友講，如果我痛就會收慢少少，臨尾先痛，都OK嘅，好好彩。」

黃浩聰、曾福祥及胡文津領取冠軍獎盃。（顏銘輝攝）

「我哋有各樣狀況，不如慢少少Jog（慢跑）個環塘（大欖涌水塘）啦。」黃浩聰說：「4人一齊跑真係好難，要願意犧牲同配合，最後我哋做到呢一點。」

毅行者2023將會在今年底舉行，黃浩聰坦言很滿意今次成績，暫時未有再報名的打算，他說：「喺毅行者暫時冇新嘅追求，可能之後有機會做下support。」