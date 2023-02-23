毅行者｜兩代中電工程師挑戰100公里　零運動女生因行山而改變

「樂施毅行者2022」將於2月24日起舉行，參加者須於48小時內，走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段。

3位初出茅廬的中電工程師Harry、Erica及Jessy，將會在退休同事阿杜的帶領下，首次參加毅行者的實體賽，希望可以用30小時行完。Jessy加入中電前沒有做運動的習慣，笑言行山彷彿為她開啟新世界的大門，發現香港並非石屎森林。



Jessy（由前到後）、Erica、Harry及阿杜從九龍水塘行到城門水塘接受訪問。（顏銘輝攝）

上星期六早上，相約這支中電毅行者在城門水塘訪問，他們將訪問列為最後一課操山的環節。他們8時多從大埔道出發，走麥理浩徑第6段，10時前行到城門訪問。訪問後，他們會續走麥徑第7段，登上針山及草山，再往大埔落山。

Harry（左起）、Erica、Jessy及阿杜在城門主壩合照。（顏銘輝攝）

這支毅行者由「一老三嫩」組成，隊長阿杜67歲，他是退休的中電電機工程師。包括虛擬賽，他已經20次參加毅行者，經驗豐富。Harry、Erica及Jessy則是職場新鮮人，二十出頭，大學畢業後，前年同期加入中電，成為見習工程師，參加公司的行山活動，慢慢培養成習慣。

Jessy：從行山培養運動習慣

身形健碩的Harry唸大學時都有約朋友行山，而Erica以前間中有做運動，至於外表嬌滴滴的Jessy則說：「我入呢間公司前係從來唔做運動，覺得行山唔係好劇烈，可以接觸下咁樣開始。」

Erica為Harry整理裝備。（顏銘輝攝）

經過一年多恆常行山，Harry發現大腿變得強壯，他說：「以前行山一行得劇烈少少就好易抽筋，而家呢個情況少咗。」Erica表示：「以前做完運動會好攰唔想郁，但而家對做運動有種期待。」

對Jessy而言，生活比讀書時代更有翻天覆地的改變，「透過行山好似打開咗新世界大門」，接觸健身、龍舟及瑜伽等不同的運動。她還說：「發現啲人成日話香港石屎森林，但其實只係我自己以為，香港原來有好多唔同嘅景色，好多人都鍾意行山。」

Jessy表示以前不會做運動，但近一年多開始行山，並會接觸其他運動。（顏銘輝攝）

日常行山最長距離不過30公里，但毅行者100公里，是級數完全截然不同的考驗。兩位女孩子表示，以前沒有想過參加毅行者，Jessy說：「嗰陣我覺得呢樣係同我嘅世界無關嘅嘢。中學多啲靜態活動，冇諗過好似二次元同三次元嘅隔膜就打開咗，原來我自己都可以做呢樣野。」

Erica：行山加強心肺功能

Erica亦說：「係隔住電視見到啲好勁嘅運動員去行，冇諗過自己會走嚟行。最初冇諗過100K（公里），初頭覺得十零廿K都好辛苦，但慢慢鍛鍊起嚟，心肺功能都強咗，宜家都覺得十幾廿K都係享受，累積夠經驗後，就想再挑戰下自己，決定參加。」在一班同事互相鼓勵支持下，她們跟Harry去年決定參加毅行者，被安排跟阿杜同隊。

阿杜已經退休多年，毅行者經驗非常豐富，今次以老帶新，帶住3位年輕人參加。（顏銘輝攝）

「佢哋（公司）安排喳，我唔知呢3個咩人嚟。」阿杜笑道：「幾屆都係咁，好鍾意分配啲第一年行山嘅畀我，行咗幾個月就玩。」

他去年第一次認識這3位年輕人，與他們操山，練習毅行者。不過，在疫情之下，實體賽未能如期舉行，大會改辦虛擬賽。他們在12月分兩次行完100公里，一次由北潭涌行到大埔道，60公里路花了20小時，接着下個周末行完餘下的路到大棠，花了11小時。

他們一路上有傾有講。（顏銘輝攝）

阿杜表示那60公里路令3位年輕人吃盡苦頭，當日他們早上約10時出發，捱一晚通宵，行到翌日清晨。Jessy說：「我覺得去到後面好辛苦，好眼瞓，一路行一路想瞓着。」

Harry說：「佢行山行到聲都出唔到，行到步伐唔穩定。」

Erica也說：「佢平時好活躍，會唱歌。」

Jessy說：「我記得行到冇反應，好攰。」

Harry表示上次在虛擬賽中起水泡及拗柴，今次會做足準備。（顏銘輝攝）

Harry：去年虛擬賽生水泡兼拗柴

Harry說：「其實我慘啲，第一次行，行到第4段左右起水泡，腳一路都好痛，行到第5段試過拗柴，有個舊患喺度，抖一個星期係唔夠，隔一星期後水泡仲喺度，拗柴果位仲有少少痛，又再拗柴，痛住過終點。」

不過，幾位年輕人都沒有想過放棄，Jessy笑言：「放棄都要行埋去先有得落山走！」

阿杜說：「毅行者嘅嘢好講支持，唔好講咁多負面嘅嘢，永遠講正面說話，但唔好過份，講太多『轉個彎到』呢啲就冇乜意思。」

阿杜（左起）、Erica、Harry及Jessy四人八腿一條心。（顏銘輝攝）

3位年輕人並沒有被虛擬賽的辛酸嚇怕，視之為實體賽前的長課操練，對一次過走完100公里充滿信心。Erica說：「我覺得試左虛擬賽後信心大咗，想繼續挑戰埋100k。」有了虛擬賽經驗，他們各有準備，Erica換了個更好揹的行山背囊，而Harry就買了新襪，並會穿兩對襪去行，希望減輕水泡問題。

阿杜：實體賽會比虛擬賽輕鬆

阿杜以過來人分享，叫3位後輩不用擔心，雖然實體賽要一次走100公里，但他覺得比虛擬賽輕鬆。他說：「實體有氣氛，人又多，第二有水站，我唔使揹咁多水。雖然連續行長咗，但頭段應該冇上次虛擬賽咁辛苦，每次都揹晒自己啲野，由頭到尾揹晒。」

登針山的路上可以俯瞰城門水塘。（顏銘輝攝）

毅行者的賽道長約100公里，以西貢北潭涌為起點，途經東壩、大浪西灣、赤徑、嶂上等地，攀過西灣山、牛耳石山及雞公山等西貢名山。

出水浪窩後登馬鞍坳，往基維爾營，繞經獅子山，登頂筆架山，落九龍水塘，過城門水塘，攀越針山、草山及大帽山，最後以大棠渡假村為終點。大部分賽道為麥理浩徑。

阿杜（左起）、Jessy、Erica及Harry在針山前合照。（顏銘輝攝）

為了毅行，他們盡量逢周末操山。Harry說：「我返發電廠，工作時間早佢哋好多，要好早起身，返屋企都比較晏，有時好想周末瞓多啲覺，但操山又要8點幾開始操。」

Jessy現正攻讀碩士，要兼顧工作、學業兼操山，並不簡單，她說：「要學識點用瑣碎時間，例如搭車或者等緊嘢，處理工作上嘅電郵同文件。」

Erica就將行山視為工作後嘅獎勵，「運動係regain energy（重獲活力）嘅方法，就算返工好攰，都好期待星期六行山，係對我嘅鼓舞。」

Erica上山速度不慢。（顏銘輝攝）

在城門水塘的燒烤場訪問後，記者跟隨他們行上針山，約花40分鐘登頂。Erica及Harry一馬當先，Jessy就開出一對行山杖撐住上級，阿杜就負責殿後。Harry說：「我覺得Erica上山最快。有次我哋兩個行頭，第3段一路上雞公山，我行到大半已經冇氣，但佢仲有氣繼續上。」Erica笑說：「只係我哋未見過杜sir真正實力。」

Jessy有時落山會畏高

Jessy上山的體能不俗，但有時落山會畏高，行得較慢。她說：「喺啲空曠嘅路段落山會驚，風景好靚嘅，但我會驚。」阿杜說：「佢最驚咪馬鞍山、彎曲山嗰段。」Erica記得很大風，「會吹到個人好似搖擺緊嘅感覺。」Harry說：「大風嗰陣我哋會起人牆擋風。」

隊友之間，互相幫忙。（顏銘輝攝）

阿杜為他們定下30至33小時的完成目標，他說：「時間係要有計劃，但唔係用嚟衝，每隊人嘅心態唔同，我呢類屬於悠閒組。毅行一定唔係輕鬆，最緊要安全同開心。」

「毅行對好多人嚟講好遙遠，但你又會見到好多人行得完，我覺得呢件事係將一個可能嘅事實現咗去，絕對唔係make the impossible possible（化不可能為可能），呢件事本身係possible（可能），只係遙遠咗少少。」

Harry及Erica行得較快。（顏銘輝攝）

Jessy停下來喝水。（顏銘輝攝）

「只要有計劃同操練，就做到件事。其實做工程都係咁。希望佢哋趁年青學到、體會到呢樣嘢，將我哋認為啱嘅嘢傳承落去，佢哋覺得啱唔啱用我就唔知啦。」阿杜續說。

他們的隊名叫「GigaWattOurs」，來自「GigaWattHours（一百萬度電量）」。

他們在針山山頂合照。（顏銘輝攝）

對於首次參加毅行者實體賽的期望，Erica及Harry同樣十分期待衝線完成的一刻，而Harry就多一點野心，希望爭取最好成績行完。

至於Jessy的期待可能令人有點意想不到，她說：「期待食嘢，大會send email（電郵）俾我哋睇，每個check point（檢查站）有咩好食，好期待去食燒賣嗰啲。」

一起走，走得更遠。（顏銘輝攝）

關於樂施毅行者：

「樂施毅行者」（舊稱「毅行者」）原本是駐港啹喀兵的訓練活動，首屆在1981年舉行，1986年樂施會應邀合辦，並首次公開讓市民參加。1997年啹喀撤離香港，樂施會接手主辦「毅行者」，自此成為本港的大型遠足籌款活動。

