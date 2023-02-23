毅行者2.24開跑　必要追蹤四支隊伍　粵港聯隊中外組合鬥本地精英

「樂施毅行者」將於2月24至26日舉行，今屆必要留意幾支精英隊伍，他們由多位高手組隊。

楊志成、黃浩聰、曾福祥、胡文津4位本地山界好手希望在11小時30分內跑完100公里，由Jeff Campbell、Eszter Csillag、Ryan Whelan及向付召4位中外高手組成的男女混合隊伍，亦值得期待。在上周末HK100贏得男子季軍的廣東跑手鄧國敏，則會加入毅行教室的隊伍參戰。



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鄧國敏上周末贏得HK100季軍，周五將出戰毅行者。（HK100 Facebook）

隊伍編號：8001

成員：梁偉業、鄧國敏、葉曉明、梁成東

這支毅行者是粵港跑手聯合的華人隊伍，為慈善參賽。他們由香港毅行教室兩位跑手梁偉業及梁成東，夥拍鄧國敏及葉曉明兩位內地精英。

梁成東（左上）、梁偉業（右上）、葉曉明（左下）及鄧國敏組隊參加毅行者。（毅行教室Facebook）

來自深圳的鄧國敏名氣最大，上周末在HK100以11小時7分21秒完成103公里，奪得男子組季軍，連續兩屆實體HK100得第3名。葉曉明來自中山，在國內比賽獲獎無數，之前一直是毅行教室的成員。梁成東則是本地越野好手，去年在香港黃金百里的45公里實體賽跑出5小時28分39秒得男子組第7名。

62歲的「毅行先生」陳國強（右二）會帶金齡隊出戰。（毅行教室Facebook）

隊伍編號：8002

成員：陳國強、陳維漢、周立冠、翁瑞年

這支隊伍由「毅行先生」KK陳國強領軍的金齡隊伍，4人年齡介乎58至63歲。陳國強曾經連贏3屆毅行者冠軍，從消防工作退休後，專注越野跑，去年成功在UTMB完賽，今年初更以69小時43分跑完香港四徑超級挑戰，成為四徑的生還者。

在2018年，Gone Running-Joint Dynamics贏在後勁，過了最後一個檢查站後才取得領先，最終在12小時內完成毅行者，其中一位成員Jeff Campbell都會出戰今屆毅行者。（樂施毅行者提供/資料圖片）

隊伍編號：8004

成員：Jeff Campbell、Eszter Csillag、Ryan Whelan、向付召

這支中外男女混合隊伍陣容強勁，說不定可以挑戰大會男女混合組紀錄12小時51分，這是由曾進傑、黃浩聰、梁影雪及鄧晨金的「美女與猛獸s」在2017年所創出的紀錄。

Jeff Campbell是居港加拿大人，他是香港山賽的常客，他是上次毅行者實體賽2018年的冠軍。他在去年在香港山路錦標賽2022贏得男子長距離亞軍，他之後代表加拿大出戰山路越野跑世錦賽，在短距離排男子第33位。

向付召是上屆HK100女子冠軍，本身她有報名今屆HK100，但最終沒有出賽。（HK100 Facebook）

Eszter Csillag則是居港多年的匈牙利女跑手，戰績彪炳，她是去年UTMB的女子第5名，並在去年的山路越野跑世錦賽長距離得女子第4名。Ryan Whelan是居港英國手跑手，他是今年四徑的第3名完成者，造出56小時54分。至於內地女跑手向付召也是聲名顯著，她是2020年HK100的女子冠軍。

楊志成（左起）、黃浩聰、曾福祥及胡文津組隊參加毅行者。（由樂施毅行者提供）

隊伍編號：8006

成員：楊志成、曾福祥、黃浩聰、胡文津

這支是香港本地山界的夢幻組合，以11小時30分內完成為目標。黃浩聰是本地現役最強的越野跑手，他的代表作是2019年在殿堂級山賽UTMB取得第6名，創香港跑手歷來最佳成績。黃浩聰在2020年以10小時38分08秒創下麥理浩徑的最快已知完成時間，他在2022年以46小時55分完成四徑，成為史上最快的四徑完成者。

隊長「戰神」楊志成的名頭在山界也是響噹噹，去年以56小時26分跑完四徑，成為四徑「完成者」。在毅行者，他更加經驗豐富，已經參加約10次，由最初要30小時外行完，不斷進步，至上次以14小時跑完。

曾福祥上周四贏得HK100的33公里賽冠軍。（顏銘輝攝）

曾福祥外號「怪獸」，去年代表香港到泰國參加越野跑世界錦標賽40公里組別，以亞洲第4的成績完成。曾福祥在大學時跟同學參加過一次毅行者，當年花了約30小時完成，如今第2次參加，他已經進化成一位越野跑高手。他上一場比賽是上周四的HK100 33公里組別，他力壓內地跑手梁迪斯贏冠軍。

胡文津本身是一位路跑高手，但因為身體問題，闊別大賽多年，但他近日訓練，以6小時半就跑完「雙坳（北潭坳至荃錦坳）」，狀態不俗。

曾福祥（左起）、胡文津、黃浩聰及楊志成在毅行者的記者會後接受訪問。（顏銘輝攝）

樂施毅行者開賽時間資料

「樂施毅行者」將於2月24至26日舉行。屆時，樂施毅行者督導小組召集人陳智思、活動首席贊助代表友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官劉錦珠、財政司副司長黃偉綸，以及大帽山茶水亭負責人江火連（連姐）主持起步儀式。起步禮於2月24日早上9時10分舉行。

不過，上述4支屬於精英隊伍的樂毅行者，會在早上8時起步，其他隊伍則分成兩批，會在上午9時30分及11時起步。至於最快衝線的隊伍，相信不用過夜，會在當日晚上7時後抵達大棠渡假村。毅行者限時48小時，最慢的隊伍會在26日早上返抵終點。

樂施毅行者簡介

「樂施毅行者」（舊稱「毅行者」）原本是駐港啹喀兵的訓練活動，首屆在1981年舉行，1986年樂施會應邀合辦，並首次公開讓市民參加。1997年啹喀撤離香港，樂施會接手主辦「毅行者」，自此成為本港的大型遠足籌款活動。