2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽3.19舉行　快閃周末比賽兼旅遊

疫情過去，跑友回復昔日出外比賽兼旅遊的日子，想快閃一個周末外出輕鬆跑步，3月19日的「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」，就是好選擇。



「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」以澳門西灣湖廣場為起點，以澳門海岸線為賽道，將途經澳門旅遊塔、觀音蓮花苑、澳門科學館，最後跑上西灣大橋，以氹仔澳林匹克體育中心運動場為終點。賽道沿途風景優美，亦不失挑戰性，想以跑步感受城市風光，或是挑戰自己，這條賽道都是好選擇。

「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」將於3月19日舉行。（大會提供）

「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」將於3月19日舉行，歡樂跑於早上7時起跑，十公里項目則於7時30分起跑。賽事獎金及獎品豐富，十公里項目總成績頭十名將獲頒發獎金，男、女子總冠軍各一萬美元，若打破大會紀錄（男子31分35秒、女子37分24秒），更可獲1.5萬美元破紀錄獎金；另外所有組別的優勝者都可獲贈「優勝者風褸」，所有於指定時間內完成賽事的參賽者，並獲頒發獎牌一面及毛巾一條。

「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」總成績頭十名設有獎金。（大會網頁）

大會今年亦繼續舉辦「金沙10K繽fun活力造型大獎」活動，參加者只需於3月18日上午9時至3月19日上午9時，透過「澳門十公里」手機應用程式填寫資料，並上載一張以澳門多元文化特色為主題的服裝及戴上號碼布的相片，即可競逐。參加者於比賽當日必須穿著上述的服裝完成賽事，大會賽後將選出十位得獎者，每位可獲得總值3,500澳門元的酒店住宿及餐飲禮券。

賽會今年繼續舉辦「金沙10K繽fun活力造型大獎」。（大會提供）

賽事現場設有不少打卡位讓參賽者拍照留念。（大會提供）

跑友想報名參加「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」，程序簡單，除了於官方網頁www.macao10k.com報名，亦可下載「澳門十公里」手機應用程式，開設網上帳戶，註冊成功後就能透過手機報名。

「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」氣氛熱烈。（大會提供）

跑友可於「2023金沙中國澳門國際十公里長跑賽」官方網站或「澳門十公里」手機應用程式報名。（大會提供）

（以上資料由客戶提供）