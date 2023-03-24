行路Fantasy｜疫情下另類廢墟　馬灣公園打卡熱點嚴重失修滄桑美

腐能量寶寶第一周到舂坎角看日落和無敵大海景，今周繼續當宅女避世，到人流稀疏的馬灣走一圈，順道看看古蹟和欣賞青馬大橋美景。

可惜一切不似預期，曾經風光明媚的馬灣公園，疫情後一片頹垣敗瓦，不少範圍正在封閉維修，如果以散步效果而言，可說是有點失敗的。心灰之際轉念一想，這裏成為3年疫情下的另類廢墟，又帶點意想不到的趣味。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



為什麼會想起馬灣，坦白說純粹為「交功課」。假期在即又未有貨交，臨旅行前唯有找一個就近位置散步。馬灣看似隔涉，其實由荃灣市中心出發乘巴士，也只是20分鐘車程，短短路程過後，便猶如置身另一個世界——一個寧靜清新的舒適空間。

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別問我這是什麼地方，我也不太清楚，呵呵。（圖：腐能量寶寶）

一趟由一開始已失敗的旅程

這次散步一開始已經歷挫敗——原本計劃坐船入馬灣，懶得做資料搜集的惡果就是，去到碼頭才赫然發現由荃灣開出的渡輪一天只有三班。錯過第一、二班，距離尾班船尚有一段時間，只好改變計劃，到荃灣地鐵站轉乘NR331巴士。

轉眼間已到達馬灣，巴士目的地不是碼頭，看到乘客一個個落車，只好硬着頭皮在一處陌生地方下車，心想：馬灣咁細，隨便在哪一點起步環島走一圈應該沒什麼難度。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

腐能量寶寶次輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

第一站：一個失敗的歷史景點

腐能量寶寶愛看建築和文物，看到芳園書室這個三級歷史建築物在附近，立即前往一探究竟。小時候，契嫲時常提及她童年時讀「卜卜齋」（即私塾）的種種逸事，大談她的知識由《三字經》「人之初、性本善」一路學起。1920年代建成的芳園書室亦曾是「卜卜齋」，至2003年停辦，之後一度改建為旅遊教育中心和博物館，但因位置偏僻人流太少，2013年3月開幕，至2017年便停止運作，要由政府接管。

芳園書室外貌。（圖：腐能量寶寶）

書室重新招標，目前正在局部改建，只開放地下一層，設有展板簡單介紹馬灣、昔日當地漁民生活以及芳園書室的歷史。老實說，大部分展板內容不算吸引而且有點殘舊，最特別的反而是一段趣聞：馬灣曾是條小漁村，有頑皮學生嘗試以墨魚汁來取代墨汁使用，結果弄得整間課室都是濃濃的腥臭味。

芳園書室展品：

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第二站：看不到的石仔灣碼頭

參觀完令人頗為失望的芳園書室，打算順路到石仔灣看木橋碼頭和魚排，懷緬一下舊漁村風情。根據Google Map去到最接近位置左兜右兜，依然看不到木橋碼頭，走遠一點發現外圍貼上通告，示意正在進行新一期馬灣公園工程，無法進入，又要經歷多一次失望。

死心不息沿路步往一間相當新淨的天后廟，還好可從高處欣賞魚排和海景，算是得回安慰獎。

看不到石仔灣看木橋碼頭，只好從高處遠眺魚排。（圖：腐能量寶寶）

第三站：拍烏蠅的馬灣公園古蹟館

沒有希望，便沒有失望。接連失望了兩次，不抱期望地往馬灣公園方向前行，公園內的古蹟館果然毫無驚喜，只有驚嚇——它貪心地嘗試介紹馬灣從新石器時代到現在的發展歷程，內容沉悶而離地，連熱愛古代文明的腐能量寶寶也受不了，館內人流疏落，基本上絕大多數時間人影不見。

馬灣公園古蹟館人跡罕至。（圖：腐能量寶寶）

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第四站：馬灣公園打卡熱點變廢墟

古蹟館不吸引在預期內，馬灣公園之行全因記得它曾是香港婚紗攝影熱點，高處的「鳥望台」也是打卡聖地。沒有想到的是，馬灣公園日久失修之下已經褪色，包括「鳥望台」在內多處景點正在封閉維修。

再次此路不通，真洩氣！下坡到婚紗攝影打卡位細看，花環拱門盡數生銹，七彩繽紛的壁畫全已褪色，散步當日正好遇上工作人員為大鐘閘維修。

曾經是婚紗攝影熱點的馬灣公園，現在廢墟感爆燈。（圖：腐能量寶寶）

馬灣公園濃濃廢墟感：

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經過3年疫情，香港社會各個環節已逐漸回復常態，但這趟走入彷彿日久失修的馬灣公園，猶如走進停留在疫情高峰期的時光隧道——園內差不多沒有人（見到的幾乎都是忙着維修設施的工作人員），大量設施封閉，面目全非。

沒有美景，卻未失望，因為這個疫情下的另類廢墟，那份滄桑感不知何故帶着療癒效果，處處鐵銹痕跡似在見證疫情遺留的傷害，而你並不孤單。

對照馬灣公園昔日舊照。（馬灣公園網頁）

附加景點：馬灣東灣泳灘青馬大橋美景

無敵海景是腐能量寶寶至愛，馬灣多個景點不似預期，最後走向東灣泳灘，一定不會失望。左方是汀九橋，右方是青馬大橋，任何時間也可輕鬆拍下靚相的超級打卡位。

附加景點：馬灣東灣泳灘青馬大橋和汀九橋美景。（圖：腐能量寶寶）

馬灣散步後感：

此行跟昔日印象中的馬灣截然不同，以為是穩穩陣陣的路線，不料變成不一樣的廢墟探險，不知算不算是另類收穫。無論如何，在小小的馬灣一走，人少少，總是有點開心的。渡輪碼頭有個漂書閣，拿走一本書頁泛黃的亦舒小說扮文青。

馬灣散步路線圖：

馬灣散步路線圖。（Google Maps）

路線：馬灣>芳園書室>石仔灣碼頭（附近）>馬灣公園>東灣泳灘



時間：約1小時30分鐘



步數：7791



難度：1.5/5



時間／天氣：下午時份﹑晴天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

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