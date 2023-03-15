行路Fantasy｜感受舊機場活力磁場　啟德漫步散策搶先行

1998年7月6日，啟德機場正式熄燈，歷史任務正式完結。二十多年後，舊啟德原址變成一個又一個的地盤，「啟德活力磁場」的圍板隨處可見，第二輪《行路Fantasy》就跟隨「田泰安生日快樂」（下稱田生）一同先睹為快，感受啟德這個活力之都。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



「田生」未曾在啟德機場乘搭飛機，最接近的一次就是送當年移民的親戚機。猶記得啟德機場停用前的數天，曾經隨家人到九龍城廣場天台感受最後的飛機升降。老實說，當時年紀尚小，對什麼「全球十大危險機場」的稱號沒有概念，只知道當時的九龍城十分嘈雜。當年更有個瘋狂的想法，何不轉做內陸機機場（笑死）。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

1998年的九龍城，飛機在城市半空飛過。（香港政府檔案處圖片）

然後啟德沒有了機場，出境大堂隨後曾短暫變作其他用途，依稀記得有小型賽車場及保齡球場，後來在2000年代初拆卸。即使舊機場的基建清拆，但啟德舊跑道依然存在，取而代之就是啟德發展計劃，啟德體育園就是重點計劃。

香港汽車會曾經爭取在體育園內興建賽車場，可惜這個希望落空。根據啟德體育園網站，園區將有三大設施，一個能夠容納5萬人、符合國際體育賽事場地要求的主場館、室內體育館及公眾運動場，聲稱將在2023至24年竣工。在一個又一個的地盤外，圍着多個「啟德活力磁場」的圍板，究竟有多活力，就讓「田生」去感受一下。

田泰安生日快樂行路Fantasy次輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

中午時份，氣溫約19度兼有微風，是不錯的散步天氣。由宋皇臺D出口起步，沿近期大熱的世運道，經宋皇臺道轉入承啟道，正式進入「啟德體育園」的範圍。

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「啟德活力磁場」的圍板隨處可見。

首站：啟德體育園與住宅區

現時的體育園未見所謂的「活力磁場」，畢竟距離落成相差一年左右，現時全都是地盤，工程車出出入入，沙塵滾滾，確實難以與運動沾上邊。主場館的鵝蛋形外圍已見雛形，對比主場館，公眾運動場與室內體育館則未見明顯的進展。

重溫「田泰安生日快樂」上輪路線

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老實說，現時可參觀的景點並不多，因為只是地盤，所以都是不宜欠留。一直沿承啟道直走，直至沐泰街轉左，就會看到啟德住宅區，繼續向啟德港鐵站的方向前行，左方一直都是體育園的地盤，而右邊是不少的咖啡店（其中一間更是由MIRROR成員柳應廷新開的），以及地產分行。

在屋苑與屋苑之間隔着一條街，因為啟德是新發展區，所以所有街名也是新起的，不知道是否與啟德的舊機場背景有關，所有街道名也是與飛翔有關，就如高飛里﹑振翅里﹑天際里及遠洋里等。經過一堆「高飛」﹑「振翅」﹑「遠洋」後，就會到達啟德車站廣場，現時就像一個大公園，有不少草地及座位。

啟德車站廣場，與一隻不知為何出現的恐龍。

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中途站：九展食個晏

啟德鄰近九龍灣國際展貿中心，加上已到午餐時份，所以到九展作歇腳點。由啟德到九展只是數分鐘的腳程，但有個「畸呢位」，若要經過啟祥道的天橋，先要轉入機電工程署總部大樓，才可隨天橋進入九展。

九展有間餐廳曾經在網上討論區熱爆，因為它有「70蚊放題」，如今放題不再，所以特意一試。始終啟德才是今次路線的主角，所以不著墨太多了，我只可以說，午餐有前菜﹑有包﹑有餐湯﹑有主食及名牌雪糕，70元左右有交易，十分抵食。

九展這餐廳不再放題，但質素依然。

第二站：今非昔比的啟德海濱

食飽後繼續行程，由九展後向郵輪碼頭出發，由天橋越過觀塘繞道，由正在興建的新啟德醫院地盤步向郵輪碼頭，中間穿過「九曲十三彎」後，一出就看到兒童醫院，而右手邊就是啟德橋。

不知道大家對啟德海濱長廊有何印象，在「田生」的心目中，當年仍然是兩旁種滿大樹，能夠清晰望到維多利亞港，亦是不少跑友的熱門跑步路線，但如今已經面目全非，一個又一個的新樓地盤，把維港遮得七七八八。

啟德橋的對岸如今已變成一個又一個的新樓盤地盤。

當我嘗試步往郵輪碼頭的方向時，與早前啟德體育園一樣，又是接連的地盤，同樣是塵土飛揚，突然發現有升降機，原來可以行上路，從天橋上走更可直達郵輪碼頭，便可清晰看到隔離設施，其後就沿路折返。

走下去才發現，這條「空中步道」是啟德空中花園，途中分成不少部分，但當日太陽高掛，空中花園亦是無遮無掩。與此同時，不少跑友在空中花園緩步跑，不過空中花園不少位置依然在維修。

啟德空中花園仍有不少位置進行工程。

由郵輪碼頭走回頭，終於可以看到維港景色，但不久後就被新建的樓盤擋住，本以為在體育園一段是工地，想不到空中花園一段同樣沙塵滾滾。走呀走，走呀走，這個空中花園彷彿看不到盡頭，即使有不少膠板圍封部分位置，但依然可以行落去，當走到末端時，就發現地上寫上「13」的字樣，原來是代表啟德機場的「13/31」跑道，在空中花園的兩端亦有這個字樣。

啟德空中花園地上的「13」原來有意思。

走畢整個空中花園至少需要15分鐘，最後才發覺原來啟德橋末段也有升降機，換言之早段走了冤枉路。翻查資料，原來啟德空中花園早在2021年5月開幕，但現時的感覺也像未完工一樣，加上沒有太多標示，難以令人知道這就是啟德空中花園。最後經兒童醫院，走到觀塘海濱，完成啟德之旅。

從啟德橋望向土瓜灣，必然看到正在工程的啟德體育園，而根據地圖，現時有車路從體育園往郵輪碼頭。倘若啟德體育園落成後，有一條行人路直達啟德空中花園及郵輪碼頭的話，毋須中間的轉轉折折，相信這段路將會是十分好行。

就算將來沒有路由體育園直達碼頭，當園區落成後，再走相同的路線，相信必定有所不同（至少沒有沙塵滾滾），如今這條算得上是啟德散步路線的「測試版」，他日就可以再體驗啟德的「活力磁場」。

啟德橋清晰看到啟德體育園，若果落成後有條步道直達郵輪碼頭就好了。

路線：宋皇臺港鐵站>承啟道>啟德住宅區>九展>啟德空中花園>啟德郵輪碼頭>觀塘海濱



時間：約2.5小時（連同停頓時間約3小時）



步數：16802（數據由Apple Health提供）



難度：1.5/5



時間／天氣：中午時份﹑陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

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