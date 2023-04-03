行路Fantasy｜逆走廣東道求存樂活虛榮殊途同歸　跑一趟生命之旅

閒人喜歡用散步來思考人生，由太子出發踏上廣東道逆走，途中所見的物事，剛好有如人生由低走到高的旅程一樣，經歷成家、求溫飽、房子要裝修，再換豪宅、逛名店買名牌。

這樣的人生，又是否你心目中的美滿人生呢？

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



今次散步路線廣東道，給閒人最深印象只是來自電影《PTU》中，林雪飾演的肥沙對同僚展哥的一句對白：「陣間4點，唔好行廣東道。」不過，今次閒人確實係4點鐘在廣東道散步，不過不是半夜4點，是下午4點。」

「陣間4點，唔好行廣東道。」（網上截圖）

講完笑，是時候上路了。閒人今次選擇逆走廣東道，本來只為交通上方便，豈料走畢全程後，有另一番體會。

今次整個散步過程連同拍照、穿插各店鋪及休憩地點等等，約花費2小時，步行步數約為6580步。由於全是平坦街道，均屬行人路、街市以及購物區路線，是一條算容易走的路線，假如是假日期間散步，行人數目會激增，相信會是最大挑戰。不過閒人今次是在平日散步，只有中間街市一段較為人多。

廣東道接荔枝角道路口全景圖。

由廣東道尾段起步，由北端連接荔枝角道路口開始向南行。這條長長貫穿整個油尖旺區的街道，一開始即有值得留意的地方，就是擁有九龍區以門牌號碼編號計最大的號碼，是屬於廣東道1239號的荔宮大廈。

九龍區街道以門牌號碼編號計最大的號碼，就在廣東道末端。

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閒人止步行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

人生第一步 先求有瓦遮頭

影完一輪景點，甫起步就發現，最尾這一截廣東道，由荔枝角道南行直至旺角道一段，全部都是建材鋪，防火板、棚業、鐵藝等各種建屋材料都在此中尋，有如人生最基本的事，是先求「有瓦遮頭」、有個「竇口」可以避風擋雨。

+ 2

行至旺角道與廣東道交界，環境完全改變，整條廣東道搖身一變成了街市。兩旁是香港典型街市格局，蔬果、花卉、衣服、簡單家電用品等都可買到。

+ 12

不得不提的，是位於廣東道和亞皆老街交界、現時空置中的舊旺角街市。建於1977年的舊旺角街市樓高三層，屬包浩斯建築風格，街市營運至2010年3月正式關閉，並一直空置。

舊旺角街市旁的廣東道，除了路中心有蔬菜水果和其他濕貨發售，兩邊亦有齊應付其他日常生活所需的鋪頭，例如剪頭髮、雜貨、山貨、餐廳都一應俱全，確保你有瓦遮頭後，亦有三餐溫飽。此外教會、老人院亦在就近，無論心靈慰藉還是實際家居照顧都能應付。

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+ 7

沿廣東道一直南行，穿過山東街交界後，四周景物又再迎來天翻地覆的改變。周遭物事由濕街市變了五金鋪和裝修公司。無論機械器材、油壓、膠喉、水泵、冷氣雪櫃維修保養，都照顧得到。正如人生經歷成家立業、三餐溫飽後，房子住久了少不免要裝修一下，可謂完全符合人生軌跡。

+ 4

廣東道由山東街一直走到窩打老道之前，除了五金裝修鋪頭，其餘都是茶餐廳和護老院等較為與民生相關的店鋪。至窩打老道的路口時，眼前豁然開朗，由之前一段由高樓包圍的路段，轉為較為開揚的路段，代表已到達油麻地果欄。

來到油麻地果欄路口，景觀開揚唞一唞。

到達果欄亦代表廣東道之旅要來個暫停，因為油麻地果欄和駿發花園，把廣東道分成了兩段，中間需要取道新填地街繼續往南行，才能接回廣東道南段。

其實廣東道出現的時間較果欄更早，最先開發的一段廣東道早於1887年在尖沙咀碼頭附近建成，其後隨着九龍半島的發展，廣東道才一直逐漸向北伸延，故較後期出現的果欄，仍將廣東道分為兩段。

果欄的雛形建於1913年，前身是九龍一處傳統墟市，直到上世紀20至30年代，香港政府開始批地讓欄商建固定樓房。最初整個範圍周邊街道，充斥賣雞、鴨等家禽，賣菜和賣魚等攤檔，果欄反而只佔據在新填地街一帶。直到60至70年代，雞欄和菜欄搬遷後，現址才全部變成果欄。

由於果欄存在而要取道新填地街南街，一路上都是一些廚具和金屬鋪頭，讓路途上半段主題貫徹停留在日常生活所需的範疇。

+ 1

沿新填地街南行繞過果欄後，如要執着走完全段廣東道，可以從澄平街口右轉，走回一段連接東莞街的廣東道，不過這段路多數都被果欄上落貨的貨車佔據，無甚風景可看之餘，亦要在馬路中穿過。如不堅持走進這一小段廣東道，可繼續沿新填地街行多一個街口，右轉回東莞街，在接廣東道交界處，會見到將廣東道一分為二的另一個地標——駿發花園。

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駿發花園和果欄，將廣東道分成兩段。

駿發花園是房協通過「市區改善計劃」建成的住宅，屋苑中間的通道，剛好形成公共空間將兩端廣東道連接起來。對於閒人來說，這地方最重要的當然是屋苑中的電影中心，這幾十年來，電影中心都是閒人空餘時候的重要「蒲點」，留下了不少腳毛。

電影中心是閒人多年來喜愛的蒲點。

穿過駿發花園，走出眾坊街出口接回南段廣東道，第一個地標就是駿發花園對面的第二代油麻地警署，現時該建築物是香港二級歷史建築。

第二代油麻地警署是香港二級歷史建築。

由眾坊街至甘肅街一段廣東道人流較少，而且有中九龍幹線地盤工程進行中令路途較轉折。當年「穿窿」的油麻地停車場大廈，幾近完成拆卸，待擴建的新橋面完成，相連舊橋面部份的停車場大廈就會被拆除。

+ 3

走過廣東道甘肅街交界一段沙塵滾滾的路段後，廣東道迎來較為寧靜的一段路。本來這一段是玉器店集中地，亦鄰近甘肅街玉器市場，有不少珠寶、手飾及金行等。不過近年一來受疫情所累，亦欠缺遊客及自由行加持，令這些「身外物」銷情大不如前，部分店鋪亦可能因為收入未能應付租金而結業。

+ 4

當沿着廣東道走到佐敦道交界，廣東道迎來「重大轉折」。原來佐敦道兩旁的廣東道南北端不是互相連接，因為政府在1970年代把部份廣東道改道，轉為連接渡船街。

走路就如人生，有時去到某過關口，忍讓一下成就別人，不見得一定有損失，所以閒人今次也在佐敦道橫行一個街口，再走入行人隧道，走到廣東道的另一端。

走路就如人生，有時去到某過關口，停一停，轉一轉，總有路走。

穿過佐敦道後的廣東道，彷如走進新世界。由一開始在起點時，成家立業、飽足三餐，再為老家修修補補，是人生其中一個階段，甚至是很多人人生的全部的話，現在這一段廣東道，則是步向虛榮的「二次人生」階梯。

一步出行人隧道，雖然其中一旁路邊仍然是尋常公園休憩地，但對面已經是新式豪宅屋苑。再向前走，新地標戲曲中心與另一老牌豪宅遙遙相對。閒人當日走到這裏，時間已近黃昏，在戲曲中心周圍「淺嚐」了一陣夕陽餘暉，飲啖水再出發。

新地標戲曲中心，欣賞無限好的夕陽。

在戲曲中心稍事休息再出發，走到數步之遙的中港城門外，標誌性的金色外牆相信不用多介紹。這時的廣東道，已由出發時多見的工人、婦孺及長者，變成準備放工的白領人士和拖篋的遊客。

越過中港城繼續向尖沙咀方向走，滿眼盡是名店，各種中外品牌應有盡有，人流亦較過去數年疫情時期多，自從香港開關後，這一段廣東道再次變成遊客天堂。

尖沙咀的廣東道起點一段路，已再次變成遊客天堂。

大約兩個小時，走完了整條廣東道，感性的閒人着實有少許感慨。同一條道路，有一半是有關生活的基本需要，衣食住行齊備，已是很多人人生的全部；但另一端廣東道，豪宅加名店林立，就像是另一個次元的空間。當然社會上有人有能力向上游，經過重重困難後走上天梯，人生來個大躍進；但更多時候，天堂與凡間是互不相干的兩個世界。

+ 6

不過，世界是公平的，無論你是富或貧，路走到終結時，也不能帶走無何東西。就算閒人今次走到廣東道終段，望向梳士巴利道，天星碼頭、尖沙咀鐘樓和太空館等景物，在漂亮的夕陽餘暉映照下，感悟人生好景不常，應該好好珍惜。

【同場加映】休息點多，有困難唞夠再行過

走畢整條廣東道，另一樣最令閒人留下深刻印象，是沿途有很多休憩公園，供遊人或區內長者作聚腳點或休息之用，值得一讚。

+ 11

有睇上一輪比賽的朋友，都應該知道閒人本住 #哪個時勢能沒有歌 的精神，加上每年3月尾4月頭倍添傷感的氣氛下，今次為你送上這段路的伴奏曲，離不了已離開我們20年的「哥哥」：

《追》（1995年）



一追再追 只想追趕生命裡一分一秒

原來多麼可笑 你是真正目標

一追再追 追蹤一些生活最基本需要

原來早不缺少



路線：廣東道末端荔枝角道交界起步南行>旺角道交界>山東街交界>窩打老道交界>果欄>佐敦道交界>戲曲中心>中港城>廣東道開端接梳士巴利道

時間：約2小時

步數：6580（Apple Watch Series 6作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：下午接近黃昏時份，晴天



整個散步過程由太子的廣東道末段出發向尖沙咀方向南行，閒人約花費2小時。（Google地圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

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