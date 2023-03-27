行路Fantasy｜走訪東九龍罕有水鄉　再賞石礦場遺址的荒涼美

水鄉與棚屋，不少人會想起大澳，其實在九龍「近近哋」也有一個選擇，只要在觀塘再走入一點，亦可走到鯉魚門這個「九龍小水鄉」，除了可以食海鮮外，還可以看到歷史的痕跡。

「田泰安生日快樂」（簡稱田生）上輪走訪完新發展的啟德後，今輪返回舊時，先嘗屹立60年的石屋冰室，走進九龍現今少有的鄉村，再看有荒涼美的廢棄石礦場。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



若以港鐵前往將軍澳，油塘是必經之路，但油塘除了是住宅區外，感覺上沒有太多特色吸引人。或許與油塘的背景有關，1940年前仍然是市郊，直至60年代，香港政府將鯉魚門道一帶劃為公共屋邨，而沿海則是工業區，故此較為面目模糊也能夠理解。

油塘與娛樂最能夠繫上關係的，必定是10分鐘左右腳程的鯉魚門。對於鯉魚門，第一個想起是海鮮，第二就是水浸，每當風球也看到相關的報道。老實說，鯉魚門除了海鮮酒家，本人對這個地方與油塘的印象同樣模糊。故此，「田生」今次就去一探究竟。

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田泰安生日快樂行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）（01美術製圖）

首站：茶果嶺村的舊式冰室

油塘、鯉魚門與觀塘的距離不算遠，由上回路線終點觀塘海濱出發，經過麗港城、沿茶果嶺道前行，途中經過茶果嶺村，因為好奇心轉入去看一看。走到中途看到榮華冰室，就是我出發前找過的餐廳（但一直以為在鯉魚門，搜尋鯉魚門及冰室，卻出現了另一間冰室）。

轉入茶果嶺村的小街，就會看到榮華冰室。

走到當然就要「幫襯」，由檯櫈、牆上的餐牌、明星合照等，榮華冰室盡見年代感，就像停留在7、80年代。榮華冰室的特色裝潢，電影《緣路山旮旯》亦來取景。榮華的招牌菜就是西多士，即叫即炸，老闆更會貼心地切好，淋上奶油，熱辣辣十分可口。如果想嗜到這招牌西多士，便要盡早了，因為在2019年施政報告早已提及清拆茶果嶺村，但至少依然未有期，所以在村內不少標語表達居民的訴求。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

榮華冰室的招牌即炸西多士。

茶果嶺道基本是今趟的主要幹道，吃畢榮華冰室後再沿茶果嶺道前行，經過茶果嶺天后廟，香火不算鼎盛，然後發現原來今時今日的廟宇已經十分高科技，竟然提供神誕或還神短訊提示服務，善信們就不怕忘記啦！

然後又是茶果嶺道，經過製冰廠及左面的東隧入口後，當看到港鐵標誌就知道已進入油塘範圍，右面是觀塘仔灣的大空地，以往是舊船廠，暫時仍然未有發展計劃，能夠清晰看到維港，其後走進區內最大型的商場油塘大本營作歇腳點，並買枝飲料。

次站：本地遊勝地鯉魚門

稍息後繼續行程，回到「老友」茶果嶺道，沿路落山經過三家村遊樂場，10分鐘左右就會到達鯉魚門。一條鯉魚歡迎大家來到鯉魚門，當日有不少旅遊巴停泊，看來鯉魚門是本地遊的熱門地點。

「田生」先步向三家村碼頭方向，這個碼頭除了有前往西灣河的渡輪，周末及公眾假期還可赴東龍島。經過碼頭後，走上防波堤，當日天氣不俗，清晰看到彼岸的西灣河。望向鯉魚門的方向，一個又一個酒家的招牌聳立，加上棚屋，感覺甚有水鄉的味道。

從防波堤回看鯉魚門，景色優美「

+ 1

從三家村碼頭走回鯉魚門，兩旁全都是海鮮酒家，畢竟當時下午3點多，算不上熱鬧，酒家內就算有客人都是兩、三檯左右。鯉魚門與香港其他吃海鮮的地方大同小異，很多魚缸，地上略濕，小心地滑，白底紅字的招牌比比皆是，但不少酒家沒有開門，不知是「落場」或受疫情影響。走過接二連三的酒家後，看到鯉魚門燈塔，彷彿提醒大家，由遊客區走到鄉村了。

重溫「田泰安生日快樂」上兩輪路線：

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鯉魚門燈塔，像是遊客區與鄉村的分水嶺。

鯉魚門酒家的招牌現時已經十分少見。

終點站：鯉魚門鄉與石礦場

畢竟鯉魚門是水浸熱點，故也看到提醒村民的標示。沿海旁前行，經過媽山村、馬環村，這些小村屋在九龍實在是買少見少，感覺更像置身在大澳般，村屋及圍牆也有不少壁畫，增添不少遊客感。10分鐘左右腳程後，走到今趟旅程第二個的天后廟——鯉魚門天后廟，香火也較為鼎盛，這座沿海的天后廟亦被列為三級歷史建築。

鯉魚門天后廟是今趟旅程的第2個天后宮，香火鼎盛。

天后廟後，不斷出現手劃的標示，指引遊人前往「石礦場」的方向，再走10分鐘左右就會到達鯉魚門石礦場。其實在鯉魚門發展漁業前，曾經與牛頭角、茜草灣、茶果嶺合稱「四山」分途開發石礦，但在六七暴動後政府實施火藥管制，不再為石廠續牌，結束其百多年的歷史任務。

+ 3

走到石礦場，豁然開朗，左面是一幅極大的石牆，依然留下不少打石的痕跡，甚為宏偉，不少遊人在石牆前打卡留念。當石礦場荒廢後，現時仍然存在不少遺跡，小石屋及碼頭等都尚算完整，加上地上長滿雜草，兩者配合出來的景像顯出荒涼之美，也是不錯的打卡位置。當然，走往靠近海邊的碼頭或其他位置時，必須注意安全及量力而為。

石礦場遺址，空曠得來帶點荒涼之美。

+ 2

除了打卡，也可欣賞海景，除了可看到對岸的筲箕灣及海防博物館，仍可遠眺將軍澳的將藍跨灣大橋。除了石礦場，其實還有一條路線通往砵甸乍炮台，但因為君子協定的關係而不上山。

遊覽石礦場後，這條路線也來到尾聲，其後就由原路折返，經鯉魚門燈塔、海鮮酒家等返回大街，然後再沿主要幹道茶果嶺道走回麗港城，大概40分鐘左右返回終點觀塘港鐵站。

在九龍的鄉村實在是買少見少，但單單茶果嶺及鯉魚門已有兩個，而這些鄉村不知道何時就消失在香港之中。

有興趣了解更多可見此文：鯉魚門石礦場行山路線｜通往遺址的時光隧道 砵甸乍炮台盡覽海景

路線：觀塘海濱>麗港城>茶果嶺道>茶果嶺村>油塘>鯉魚門>鯉魚門石礦場>鯉魚門>油塘>觀塘港鐵站



時間：約2.5小時（連同停頓時間約3小時）



步數：17404（數據由Apple Health提供）



難度：2.5/5



時間／天氣：中午時份﹑天晴



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

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