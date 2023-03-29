行路Fantasy｜輕鬆串遊大埔美食老字號　街坊帶路尋找大埔好味道

以大埔街坊身份，帶大家尋找大埔美食老字號，散步大埔墟及大埔市中心。大埔美食繁多，散佈市內各處，由豬扒麵到魚蛋粉，由雞批到燒賣，由鹽焗雞到咖哩，這次就行了8000步，連結多間大埔食店。說不定，這條路線吸收的熱量會比消耗大。



說起大埔美食，當然有大大塊魚皮的魚蛋粉。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲 6+1個奇人異士參賽者簡介

繼續專注介紹大埔的散步路線，上兩次的路線偏重自然景色，今次受「田泰安生日快樂」的九龍沙嗲牛路線啟發，以大埔美食串連成散步路線，集中行大埔鬧市。大埔的新食肆如雨後春筍，但亦有一些屹立區內多年的老字號食店，我由細食到大，值得與大家分享。

咖喱山上兩條散步路線：

「小白鷺」賞鬱金香免逼車 吐露港海岸的輕鬆旅程

尋找「林村河港鐵站」 全走大埔之源見證時代變遷

咖哩山行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

大埔墟港鐵站為起點，開始出發！

大埔美食老字號集中地1：大埔墟街市

為方便區外朋友，這次路線以大埔墟港鐵站A出口為起點，沿火車路旁的有蓋行人路走，約5分鐘接南運路，穿過火車天橋底，橫過運頭街，就行到第一站大埔墟街市及熟食中心。大埔人習慣叫它「新街市」，因為以前有個舊的臨時街市，現址已改建為寶鄉邨，而以前的球場就興建成新街市。

大埔墟街市及熟食中心是大埔老食店的集中地，個人最愛的是世記上海麵，幫襯多年，由廿幾元一碗食到如今44元。世記的豬扒麵是大埔名物，我通常每次去都叫豬扒拼菜肉雲吞米，有時想啖啖肉就會叫豬扒拼雞翼。記得很久以前一碗麵會有兩塊豬扒，如今已經細份了一點。

+ 2

世記太子女早前公布，一家人會移民英國，在3月交接期會將世記交給員工繼續經營。世記以後能否保持到昔日的味道，還要拭目以待。趁仍然是舊人打點，我趁「行路Fantasy」這個機會去食碗豬扒麵。

世記旁邊有間蘇記，專營茶水多士，坐在世記前也可以叫蘇記的食物。如果你夠人多，可以叫份蘇記的招牌西多士，滿滿的煉奶，非常邪惡，幾個人分享一份為佳。值得一提，世記逢星期四休息。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

蘇記的招牌西多士。

蘇記的招牌西多士。

說起世記，不得不提東記，那是另一間以豬扒聞名的大埔墟街市老店。東記其實都好味，只是個人口味較喜歡世記，所以幾乎每次都以世記為首選，除非那天世記休息，那就去東記。東記最近擴充營業，在廣福道開了分店。

東記的豬扒都好正，但個人較喜歡世記。

大埔墟街市有幾間食魚蛋粉聞名的老店，包括平記、洪記及欽記。這次介紹的是欽記，就在蘇記旁邊。除了魚蛋、魚皮及魚皮有水準，欽記的特色是鴛鴦都底，個人喜歡欽記的申米麵，即時申米溝麵。欽記逢星期日、一休息。

+ 1

去大埔墟街市覓食，一字記之曰早。幾間魚蛋粉老店中午左右就售罄關門，而世記雖然開到下午，但有幾次兩時後去到會賣光河粉。再者，在中午時分例必人山人海，建議11時前去到，當早餐食。在街市熟食中心食飽後，就去下一站了！

大埔美食老字號集中地2：大埔墟四里

出街市的是鄉事會街，過對面便是大埔墟四里的範圍。在紅綠燈的右邊有大埔振興肉丸專門店，個人最愛牛骨濃汁牛丸，打邊爐一流。在紅綠燈的左邊，過了鄉事會坊的路口，就有華輝餐廳。華輝以批聞名，蘋果批及雞批最出名，個人較喜歡雞批。比起堂食，通常我都會選擇買外賣，回家後「叮」十幾廿秒再食。

振興肉丸相當出名。

華輝餐廳以批聞名。

買兩個華輝的雞批外賣！

沿大光里行入去公園仔，右邊有檔亞婆豆腐花，屹立多年。以前大明里的群記清湯腩甚為聞名，但現以結業。大明里盡頭轉彎的陳漢記，向來以煲仔飯聞名，散步當日是它最後一日營業，門外大排長龍。

亞婆豆腐花屹立大埔多年。

陳漢記最後一日營業。

此外，廣福里的紅車厘麵包西餅每逢農曆新年前都會排長龍，人人去買賀年食品。個人幾喜歡它的蝴蝶酥及杏仁酥。

富善街一帶老字號

離開四里，橫過寶鄉街，如果牙痕可以去皇甘栗買炒栗子。

走進南盛街，想起最懷念的大埔上海菜館紅洋蔥。小時候覺得紅洋蔥的上海菜非常美味，可惜已經結業多年，至今仍無法找回紅洋蔥回鍋肉的味道。如今想在大埔食街坊味道的上海菜，南盛街都還有一間，就是三寶勝上海美食。

行到南盛街，想起以前的紅洋蔥。

在南盛街，還有三寶勝上海美食這間上海菜。

行到有點口渴，入富善街前先買點東西飲。沿安富道行上去，在火車博物館的閘口前，有間涼茶店叫三樂涼茶，買枝竹蔗茅根水邊行邊飲。在大埔買涼茶，幾喜歡這一間，因為味道很清，不會太甜。

穿過富善街，踏足廣福橋，行到林村河的另一邊。大埔舊墟是大埔另一個美食集中地，但老字號不多，很多都是近年興起的餐廳。經過八號花園，過馬路去下一站昌運中心。

離開富善街，經廣福橋過林村河。

大埔美食老字號集中地3：昌運中心

粉果佬名氣大，相信不少區外人都聽過，以燒賣及粉果聞名。老闆參叔以前在廣福邨開檔，近年在昌運開了粉果佬大受歡迎，初期動輒十多人排隊。雖然店名叫粉果佬，但我喜歡它的燒賣多於粉果。食粉果佬的燒賣一定要熱辣辣即食，如果買一大盒回家，風味會打折扣，不太建議區外朋友買燒賣回去做大埔手信。

行入昌運商場地下，你會嗅到一陣香噴噴的雞蛋仔味，入面有間叫雞蛋仔專門店。有時想食雞蛋仔及夾餅，都會去這裏買。雞蛋仔專門店的「邪惡」在於氣味，有時根本不餓或者不想食雞蛋仔，但在商場行一行、嗅兩嗅，就會行過去排隊。

在昌運商場地下有間西餐廳叫大榮樺，時常排長龍，舊同學約食飯經常去之地。而在大榮樺對面的郭仔記車仔麵也不錯，炸豬扒都很吸引。以前那裏曾經開過一間彩虹甜品，令大埔掀起一陣飯後食糖水的潮流，那時大埔周圍都有糖水甜品店，開得成行成市，但如今很多都結業了。

大埔美食老字號集中地4：大埔廣場

大埔廣場是另一個大埔美食老店雲集之地，在地下的沙隴餐廳、花果山小食店、咖喱至尊、東江雞……全部由細食到大。個人很喜歡咖喱至尊的咖喱，通常去到都會叫咖喱牛腩飯，它的咖哩用來撈飯一流，有時外賣個咖喱牛腩剩餸回家，可以食到兩三碗飯。

位於大埔廣場的咖喱至尊。

東江雞的招牌鹽焗雞屹立大埔多年，雖然價錢有點貴，但味道濃郁，雞肉亦很滑。有時覺得例牌都太貴但又想過過口癮，就會外賣4隻雞腳回家；它規定雞腳至少買4隻共24元。雞腳非常大隻，拍得住普通雞脾大小，拿上手食，十分過癮。

雖然大埔中心有很多巴士線，又有接駁巴士去大埔墟港鐵站，但反正飲飽食醉，收穫豐富，不如做做運動，行回去港鐵站。經過大埔超級城，過橋到寶湖花園，出商場後橫過寶湖道，在同秀坊有間幾出名的麵包店叫煒成麵飽餅店，入面的糕餅麵包都很有特色，當中法式焦糖布蕾法包最搶手。

橫過廣福道，接運頭街走，再望多一眼陳漢記，就回去港鐵站。這次行了大埔墟及大埔中心一個圈，想不到原來都有8000步。各位想到大埔食好東西的朋友，不妨參與一下這條散步路線。

大埔美食老字號路線圖，其實應該只有6公里多點，但GPS有點偏離。

路線：大埔墟港鐵站 > 大埔墟街市 > 大埔墟四里 > 南盛街 > 富善街 > 廣福橋 > 昌運中心 > 大埔廣場 > 大埔墟港鐵站

時間：約1.5小時（不包括吃東西）

步數：8,188

難度：1/5

時間／天氣：中午時份、晴天



更多數據：

平均溫度：28度

燃燒卡路里：392大卡

平均心率：93/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

行路Fantasy次輪路線：