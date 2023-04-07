行路Fantasy｜BTS防彈少年團首爾踩點路線　訪舊公司宿舍姨母飯堂

小狗阿叮今輪會休戰一周，蛋叮只餘下蛋，因為蛋自己去了首爾旅行。

這條路線很簡單——韓國男團BTS（防彈少年團）的「踩點」路線，去到江南花了約兩小時，嘗試追尋他們昔日仍是小團體時的軌跡。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



「BTS點解紅到咁？」是身邊朋友常會問起的問題。防彈少年團出道即將滿10年，雖然他們早已紅遍世界、聽過名字，不過筆者以前一向不留意韓國男團，直至去年他們宣布休團、作個人發展及陸續入伍時才「入坑」。

他們紅什麼，人人有不同答案，對筆者來說，就是出身自小公司的他們極度敬業，現場演出水平非常高，大部份都是自行製作的音樂作品觸動人心。其中一首筆者最喜歡的《春日》（Spring Day），普遍被視為悼念2014年世越號海難遇難者的歌曲，雖然推出已6年，但在首爾街頭仍不時能聽到。

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防彈少年團共有7位成員，左起：V（金泰亨）、SUGA（閔玧其）、JIN（金碩珍）、JungKook（田柾國）、RM（金南俊）、Jimin（朴智旻）、鄭號錫（j-hope）。（BigHit）

今年二月到首爾旅遊，當中特別抽了一天嘗試粉絲口中的「踩點」，即到訪與偶像有關的地方。今次我的防彈踩點路線選了一條最基本的，造訪BTS早年的宿舍、他們所屬公司BigHit舊址、意義重大的鶴洞公園、還有人稱「防彈飯堂」的餐廳。

蛋叮第三輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

路線：鶴洞站（首爾地鐵7號線） > 鶴洞公園 > BigHit舊址 > 舊宿舍 > 防彈飯堂 > 休家Cafe > 鶴洞站



由於BTS早期無論公司、宿舍和練習室都在江南論峴洞附近，所以今次路線也圍繞此處，路線並不長，但上下坡路比較多。

筆者乘搭首爾地鐵7號線來到鶴洞站，在7號出口上地面，然後便沿着大馬路「鶴洞路」朝上坡路走，來到第五個街口，見到一棟紅色建築物便轉左，沿論峴路139街繼續上坡，這地區主要是低密度的住宅和商廈，是個寧靜的地區，大家打卡時也要注意不要騷擾到居民唷。雖然當日天氣頗冷，但由於路段真的比較陡斜，走着走着也有點熱，穿過約4個小街口，便會來到一個十字路口，轉左上坡，便來到鶴洞公園入口。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

鶴洞公園

這個公園其實就是鶴洞內一個普通的社區公園，筆者抵達時，有零星居民在運動、也遇到其他BTS粉絲（ARMY）在「打卡」，到底這公園有什麼特別之處？原來這是BTS成員在出道前及初期遇到難題或不如意時，散心、聊天、思考、發洩、吵架的地方，也曾在這裏練舞及與粉絲見面，是他們成長期的一個關鍵地點。

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鶴洞公園的入口。

其BTS大部份作品都是成員親自製作，當中「二哥」閔玧其（SUGA）是音樂監製出身、與同樣擅長創作的隊長金南俊（RM）是團內早期的製作重心，RM曾在創作《No More Dream》的Rap詞時作品被公司「打回頭」30次，結果他氣得在這公園摔壞自己的鍵盤、又跑到後面的山路大叫大喊；公園中的韆鞦，也是成員們聊心事之地，是他們關係如家人般密不可分的奠基處。

第一宿舍舊址

離開鶴洞公園，轉左往上走一小段路（是車路，請注意出入的車輛），來到論峴路145街，稍稍轉左、再轉右穿過島山大路16街，便會來到論峴路149街，轉角位置的便是BTS第一間宿舍舊址。

這裏跟香港一般住宅無異，在大廈三樓中的一個單位，七個大男孩同住，一個小房間內放了三張碌架床和一張單人床，沒有任何私人空間，掛起要晾乾的衣服後就看不到大家，吃飯也是坐在地上圍着一張桌子；一人的鼻鼾會令另外六人一夜無眠，生活經常出現磨擦。

不幸地忘記了拍照，只好讓大家看看10年前SBS《新人王》節目的畫面，感受七人生活有多擠逼：

BigHit舊址

在第一宿舍稍作停留，便繼續往前走來到另一熱點，去到已見到其他ARMY在「打卡」——意味我們已來到BTS的誕生地：BigHit公司舊址。

寫這裏要簡介一下BigHit和BTS出道的背景：BigHit在2005年由韓國音樂製作人房時爀成立，BTS則是在2010年開始策劃和培訓的團體，並在2013年以「防彈少年團（방탄소년단/BangTan Sonyeondan，簡稱BTS）的名字出道，意指「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」。當年BigHit仍是小公司，與「三大」包括SM娛樂（擁有EXO、少女時代等團體）、YG（Black Pink和Big Bang所屬公司）和JYP（擁有TWICE等藝人）完全不在同一規模，這一點單從它的舊址外觀也感受得到。

RM也說過，他們「只是七個來自韓國的男孩」，出身平實，甚室要邊做練習生邊兼職，近日成為NBA全球代言人的SUGA就曾在送外賣時遇上車禍，撞碎肩骨，卻因害怕被公司炒掉不敢張揚。出道之初，沒有大公司的人脈自然處處碰釘，演出環節被臨時取消、或是錄影後片段被剪掉是家常便飯，他們出道後的第一個舞台表演，也是因為有其他藝人缺席才臨時頂上，出道早年也常在節目中被「前輩」無理嘲弄。

困境中，他們與團隊還是憑着對音樂的熱愛堅持做好作品、日夜練舞、經營當時仍在冒起中的社交媒體、在Youtube製作自己的節目等，漸漸在韓國本地和國際都累積了堅實的粉絲群，天時地利人和下終成為今天紅遍全球的巨星。若要用足球做比喻，大概類似李斯特城拿到第一次英超冠軍後，每季都持續贏得聯賽和歐聯冠軍。

現在的HYBE已在龍山擁有全幢辦公大樓。

在2019年之前，BTS都是BigHit旗下唯一的團體，他們的成功，令BigHit的地位也今時不同往日，他們不斷擴張後，在2021年變身成目前的K-Pop龍頭公司HYBE，BigHit則為旗下Label之一。目前的當紅女團NewJeans、LE SSERAFIM和男團TXT（TomorrowXTogether）等等，也是HYBE旗下品牌的團體。

防彈飯堂（有情食堂／유정식당）

打完卡後離開BigHit舊址，轉右走到底再轉左回到大路，轉右走過兩個街口向右轉入島山大路28街，經過Wine Book Cafe便可以見到有情食堂的招牌，沿這條小路向前走幾步便會見到貼滿BTS照片和紫色汽球的餐廳，不用怕，推門進去就是。

這間餐廳其實是BTS在練習生時期經常光顧的餐廳，因為地點接近他們的練習室，就常來用膳，現在成為了粉絲們的「聖地」。餐廳又被稱為「姨母食堂」，成員們稱老闆娘做「姨母」，又讚食物是「媽媽（做）的味道」；而「姨母」受訪時曾說，七位成員當年日夜練習、來到餐廳已是筋疲力盡的模樣，她會悄悄為他們「加底」，對於當年仍年少、隻身離鄉的男孩們也是一種安慰。他們人氣冒升後雖然難以再親身用膳，但還是會拜託經理人幫忙買外賣。

筆者抵達時大約是下午5點半，天已差不多黑了，氣溫也急降，就決定吃個早飯，聽說最有名的是「黑豬肉石鍋飯」，就點了一份。雖然時間仍早，但也不斷有其他粉絲來吃飯、也有居民來用膳。將飯倒進炙熱的石鍋中拌勻，筆者食量不大、也不愛吃豬肉，但熱飯配上微辣的拌飯醬仍覺得很好吃、份量也算剛好，不會太油膩。

黑豬肉石鍋飯套餐，印象中大約70港元。

休家Cafe（舊宿舍）

吃完後天已全黑，就出發前往今天最後一個「踩點」處——休家Cafe，這棟建築曾是BTS第三間宿舍，已經比起第一間大上許多倍，可以兩人甚至一人一房，私人空間大增，不用再七人擠在一起，這宿舍也經常出現在BTS的綜藝節目和花絮影片中。其後BTS人氣更進一步，宿舍也搬到江南的巨宅，成員也各自置業。去年成軍9周年、宣布暫停團體活動前，則已搬離宿舍。

舊宿舍外觀，右邊是Cafe入口，地下左邊是麵包店，但晚上已關門。

+ 1

這棟舊宿舍在2022年被改裝成咖啡店，名為休家Cafe，內部裝潢簡潔，一入內是成員的畫像和藝術品，沿路上樓梯，便來到落單處和座位，裏面有一面貼滿便利貼的牆，全都是粉絲的留言和畫作等等，每貼滿一層便用玻璃分隔，已經貼滿好幾層了，也有許多漂亮有心思的作品。這一層以前是宿舍大廳，再上一層，便會來到成員們的舊房間，房裏也放有以前房間主人的代表物品、也有粉絲的留言呢。

來到這裏當然不能只參觀啦，不過到了晚上，食物只餘下幾款，筆者點了一杯熱柚子茶和一份彩虹千層蛋糕，店裏環境安靜、寬敞，相當好坐，有少量粉絲在打卡、也有在做功課的人們，筆者就慢慢地享用甜點和熱飲，完成這條踩點路線。

行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

