行路Fantasy｜熟悉又陌生的廣東道　街道冷知識此中尋｜第3輪賽果

行路Fantasy第三周賽果，由「山﨑康晃最高⚾」負責評審。

城市散步，探索社區是結果，看透世情是境界。一條街道足以引起人生共鳴，今周的冠軍散步路線，呼之欲出。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

公布結果前，山崎康晃最高⚾先說幾句。行路Fantasy之所以誕生，第一個念頭是介紹運動資訊，可惜《01體育》編輯部仝人運動細胞太弱，步跑不快、球打不好，於是大家決定從城市散步開始，門檻夠低，不用上山下海。運動這回事，從來都在你和我身邊，做與不做，大家心中有數。

遊戲來到第三周，喜出望外的是，大家不只透過散步探索一直都被忽略的社區面貌，更走出一種態度、一種視野。「咖哩山」自出娘胎就是大埔人，他的參賽路線是「大埔限定」，表面看來就是一般花鳥蟲魚與隱世美食的推介，就算當中卻蘊藏無可複製的成長回憶；「腐能量寶寶」很需要放負，她用雙腳告訴我們，香港再忙亂再擠擁，只要用心尋找，鬧市裏依然有不少寧靜的夾縫讓人喘息；「信號山」鍾情舊公屋，人們的生活痕跡在他眼中恍如一種信號，告訴我們某的東西正在點滴流逝；「田泰安生日快樂」主攻東九龍，香港這一隅近年天翻地覆，今天的海景、明天的高樓，不親身看看，恐怕作為街坊也認不住；還有帶着小狗阿叮一起參賽的「蛋叮」，一人一狗六條腿，展現的是人寵共融的新世代生活態度，奈何香港要成為寵物友善的城市，尚有漫漫長路。

說到此處，是時候公布結果，今周冠軍屬於前文尚未介紹的「閒人止步」。一條廣東道，橫跨旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀，3.35公里說長不長，閒人止步從北往南走，旺角一帶先是建材舖，繼而是街市雜貨，接着看到五金舖，越過果欄之後彷彿進入另一個世界，漸漸走到豪宅與名店。一條街道可以如此共融，閒人止步從人文風景透視人生，當你看着LV與Chanel櫥窗的衮衣綉裳，可曾回首一千多個街號前那些讓人溫飽的民生商店？

閒人止步行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

第二至六名其實難以判斷，大家實在各有千秋。最終選擇蛋叮為亞軍，她的散步路線雖然遠在首爾，但她身體力行用雙腿尋找偶像BTS的足跡，跟筆者前往日本追看棒球的精神如出一轍，亞軍絕對實至名歸。

咖哩山為季軍得主，他能在一條路線介紹接近20款大埔美食，加上一些已經結業的個人青春回憶，咖哩山永遠都是《01體育》的最強記憶體！腐能量寶寶排名第4，她在熙來攘往的銅鑼灣找到避世路線，證明只要有心安排，就算放假要食飯睇戲，總能抽一個空檔輕抒步頭，完全符合行路Fantasy的精神。

信號山成為今輪第5名，平心而論，他的散步路線說不上非常特別，但當中有着他爸爸的童年回憶，為冷冰冰的建築物注入有血有肉的情感。田泰安生日快樂敬陪末席，對於面目模糊的社區角落，他選擇一步步探個究竟，我其實十分欣賞，但因為我在編輯部稿件系統偷窺到他下一輪的參賽路線甚為「屈機」，預計將會得到不錯的分數，所以今周決定「洗橫手」，將他排在較後名次。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

本輪裁判分：



1. 閒人止步（12分）

2. 蛋叮（10分）

3. 咖哩山（8分）

4. 腐能量寶寶（6分）

5. 信號山（4分）

6. 田泰安生日快樂（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.田泰安生日快樂，17404（6分）

2.咖喱山，8188（5分）

3.信號山，7047（4分）

4.腐能量寶寶，6790（3分）

5.閒人止步，6580（2分）

6.蛋叮，5965（1分）

