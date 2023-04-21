行路Fantasy｜屯赤浩和街草地帶狗散步　寵物不友善之城難覓路徑

阿叮今周回歸！天氣回暖，在一個有點侷促的下午，帶着小狗出發往一直很想去、鄰近屯赤隧道的浩和街，長長的堤壩和大片草地成為溜狗好地方，但香港畢竟並非寵物友善城市，一來一回的路線對小狗來說並不輕鬆。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



阿叮復出了！

浩和街位於近年落成的屯門赤鱲角隧道出入口附近，在出入口處的填海地上，有一段長長的海岸和一片大草地，由於與鬧市有一段距離，附近都是船運公司和消防建築，環境比較清幽，在香港少見，吸引不少人假日前來放鬆和打卡。雖然沒有官方名稱，但不少人會以「屯赤公園」、「浩和街公園」或「大草地」相稱。

說起浩和街，之前蛋曾想跑入這個網上熱傳的美景之地，不過卻在關鍵位置轉錯彎，結果狠狠地直接跑了去鄰近的回收場，沒有漂亮景色，只得一片工廠，今次再去可說是彌補之前的遺憾。

重返阿叮上回散步路線：行路Fantasy｜在屯門沿輕鐵軌遛狗 由Cafe午餐到藍地壁畫村打卡

（01美術製圖）

做個負責任狗主，帶狗散步請注意：

1. 任何時候都必須繫好狗帶、主人拖實，切勿放繩

2. 必須替小狗做好防蟲工作

3. 帶備足夠的清理物品，以免小狗萬一便溺，要立刻清理

4. 帶備適合小狗的食物和食水，適時補充水份

5. 每隻小狗的能力、腳程不一樣，主人必須先審視路線是否適合

6. 隨時注意路面狀況，不少人會將單車踩上行人路，必須小心個人及寵物的安全

7. 天氣較熱時請避免讓小狗長時間行走，以免灼傷及中暑

小狗外出也是交朋結友的好機會呢。

不過，要去這裏並非易事，畢竟沒有公共交通直達，而且帶着小狗也不能搭公共交通，若能自駕前來當然最理想，但欠缺合法的泊車地點；步行前往是另一選擇。但這又變成另一個難題：由家中前往浩和街，必須要經過屯門海濱公園和蝴蝶灣，兩處都明列不許帶狗進入呢，所以蛋最後的決定是：與叮坐車來到蝴蝶灣，然後將叮放在袋子中，穿過蝴蝶灣公園，直至去到狗狗能「落地」的路線。

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穿過了公園、回到龍門路，會經過一個石灘，很多人在這裏挖蜆，除了有一家大小，還有不少手法看起來十分熟練的人士。絕對不建議這樣做。

石灘上在挖泥的人不少。

已經來到以貨倉和物流公園為主的路段，這裏其實能介紹的不多，但要強調的是，最好假日才前來，因為平日會有非常多大貨車或工程車出入，無論對狗或對人來說都比較危險，實在不建議。筆者就是在公眾假期前來。

小狗只要能外出，去哪裏都會很開心。

散步當日天氣不算很好，密雲但幸好沒有下雨。路段大多是洗衣場、倉庫等等，景色不算好。

沿龍門路走，轉入浩福街，再左轉來到浩洋街，最後再轉左，進入浩逸街，便會來到一條延伸出海上的路徑，不少人會在這裏踩單車，若是平日，相信會有很多大車出入。

就這樣來到了浩和街。

最後進入浩和街，尚要走一段路，這裏有兩個選擇，一是沿着車路走，走到差不多盡頭便會有幾條小路進入草地；另一選擇是沿着海岸走，但路窄也要走在渠蓋上，會沒那麼舒服，不過我們想在海邊走，就選了這條路；阿叮個性比較「穩陣」，選擇不走渠蓋走旁邊的小草徑。

若想沿海而走，在海堤旁有條小路可以走入草地；左方會有較舒適的大路。

在堤岸上有不少人釣魚，也有人在打卡、甚至拍婚紗照。進入草地前，先為阿叮在堤岸上留影（記得要牢牢捉住牽繩啊）。

阿叮也在海堤上留影（要很牢很牢地捉住牽繩啊）。

這時才發現，原來阿叮剛在一直走在草叢旁，整個左邊身都沾上了鬼針草……天啊！隨便用手清理了一些後，還是決定先去玩，回家才清理吧。一直拔一直拔，好不容易才拔了一半，不管了，先去草地玩了再算。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

雖然走了很長的路，阿叮疲倦但也開心。

湊巧是復活節連假，很多人都去了旅行，變相遊人不多。說實話，這片草地雖然大，但對於小狗來說大概不太好走，因為其實上面有許多碎車、粗砂，感覺也許是附近的建築廢料，若要跟彭福公園、啟德跑道公園或西九文化區等可以讓小狗進入的大草地相比，實在相差太遠；但對屯門人來說，不失是一個「近近哋」的選擇。

草地有些位置比較多粗砂碎石，跟其他熱門溜狗地點比起來，不太理想。

在草地稍稍遊玩到日落，其實阿叮已十分疲累，畢竟單是由蝴蝶灣公園步行抵達已花了不少體力，我們就起程離開，由於這裏比較「隔涉」，不便叫車，就走回到蝴蝶灣公園搭的士回家了。

完成今次路線後，很老實說，這條路線適合人類跑步，遠多於小狗散步——除非是坐車直達草地吧。香港始終不是寵物友善城市，雖然近年有所改善，政府也嘗試推行「人寵共融」設施，但位置十分有限，而且大部份的公園、沙灘或海濱都不讓狗隻進入，除非家住村屋或是半山區，很難有一個又近又方便又安全舒適的溜狗地方，家住屯門，若想找個讓小狗能放鬆遊玩之處、又不駕車，很多時都要花500多600元坐車來回彭福公園或西九等地。

海景其實十分漂亮，若是天朗氣清的日子，便能看到日落了。

當然，這些因素都是決定養狗前已考慮過、也願意付出相應的代價，但事實是香港在「寵物友善」方面的確比較落後，猶幸近年越來越多商場容許寵物進入，希望在商家歡迎寵物的同時，寵主也要自律，才能令「寵物友善」變成常態。

路線：蝴蝶灣 => 龍門路 => 浩福街 => 浩洋街 => 浩逸街 => 浩和街公園



步數：8501



難度：2/5



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第三輪排行榜。（01美術製圖）

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