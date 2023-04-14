行路Fantasy｜九龍十三鄉全走　尋找當日鄉村現貌　原來只餘4條村

上回油塘、鯉魚門之行後，準備處理上輪的遊記時，在網上再找一些資料，忽然看到「九龍十三鄉」這5隻字，心生好奇，一按下去發現，第一時間立即留意所在何方；第二就是驚覺，原來都在步行可及之處，就在當刻，已經為今輪「行路Fantasy」定好路線了，來一次「九龍十三鄉全走」吧！

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



網上搜尋鯉魚門的資料時，出現「九龍四山」，下一個出現的就是「九龍十三鄉」。「田泰安生日快樂」（下稱田生）自小家住東九龍，縱然不算是市中心，早年也有不少高樓大廈，實在無法與鄉村扯上半點關係，所以在好奇心下一探究竟。

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鯉魚門，又是鯉魚門。

好，先來一點「九龍十三鄉」的背景資料，十三鄉包括沙埔、衙前圍、竹園、大磡、元嶺、沙地園、坪頂、牛池灣、坪石、牛頭角、茜草灣、茶果嶺、鯉魚門，以上的地名未必全部認識，其實即是現時東九龍黃大仙一帶至鯉魚門的範圍。

根據東九龍居民委員會網站的資料，十三鄉早在宋代已有人居住。1957年，當時的港英政府以接近無償的方式強行收地，當時竹園鄉首當其衝，用來興建其後的黃大仙上、下邨。

原本安居樂業的村民，突然遇上流離失所的可能，為保家園必定挺身而出，竹園鄉以外，其餘9個鄉的鄉長也聯合起來，其後連茜草灣、茶果嶺、鯉魚門也加入抗爭。這場抗爭愈鬧愈大，並引起中國方面的注意，透過外交部介入衝突，最終港英政府讓步，事件才得以平息，而九龍十三鄉也變成如今的東九龍居民委員會。

說完歷史了，就跟「田生」用腳探究當年的十三鄉，是所在何方及現況如何。

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田泰安生日快樂第四輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

首站：算是最原汁原味的觀塘三鄉

其實曾經都動搖過，「上次都行過鯉魚門、茶果嶺唔使重複啦」，但畢竟是「九龍十三鄉全走」，沒有以上兩村又怎樣算全走，結果又再行一次了！今次由鯉魚門天后廟作起點，所以都不多描述（想知更多就看回上一條路線lol），然後一口氣沿茶果嶺道，經茶果嶺村返回觀塘。茶果嶺鄉是十三鄉內至今最保留到鄉村味道的，茶果嶺村至今四周都沒有太多新簇簇的高樓大廈，還有鄉公所及鐵皮屋等。

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走過鯉魚門及茶果嶺後，就走到鄰近的「茜草灣」。茜草灣，又名晒草灣，相傳這海灣的淺灘長滿濃密的海草，而海草客家語稱為「茜草」，因以為名。

茜草灣即現時麗港城及滙景花園的一帶，縱然再沒有半點鄉村的痕跡，連棒球場也易名為晒草灣棒球場，但幸好茜發道及茜草灣鄰里社區中心依然存在，留有半點茜草灣的元素，至少依然有東西可證明這個地方就是茜草灣。

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次站：痕跡近零的牛頭角鄉與坪石鄉

行路當日天陰陰，更有一點微微雨，加生無帶遮的關係，只好加緊腳步。到達觀塘後，再沿鴻圖道向牛頭角進發。其實離開觀塘三鄉後，其餘10個鄉的位置十分鄰近，接近一個接一個，而這幾個鄉村的味道是接近零。

沿牛頭角道直走，經過定安街，再到達牛頭角下邨，這一帶都是牛頭角鄉的所在地，而當年的鄉村早在60年代清拆，基本上連半點與鄉村的線索也找不到，如今已變成重建過的「牛下」，連東九龍文化中心也快要落成了。

牛頭角鄉經過多次重建，如今一部分已變成將要落成的東九龍文化中心。

牛頭角道一路直行，約10分鐘腳程左右就會到達「坪石鄉」，即現時坪石邨的位置。與牛頭角鄉的命運類似，當年因為興建公屋，昔日的鄉村味已經抹去得一乾二淨，唯一與當年的鄉村有關，就是三山國王廟。根據記載，這座廟當年時不少村民聚會的位置，亦是坪石鄉最重要的建築物。

三山國王廟是坪石鄉最重要的建築物之一。竹手

第三站：成功轉型的牛池灣鄉

走過坪石邨，經過清水灣道繁忙路口後，就能看到牛池灣鄉，亦是十三鄉之中仍然保留的鄉村之一，村口更有「牛池灣鄉」的牌匾。

牛池灣鄉與之前兩個鄉村截然不同，除了有鐵皮屋，也有不少兩、三層高的樓宇，地下一層感覺就像室外街市，門庭若市，亦有不少茶餐廳。再走遠一點，接近斧山道游泳池的位置，依然有不少鐵皮屋，似乎仍有人在內居住。根據資料，斧山道游泳池一帶是屬於「坪頂鄉」的範圍，但鐵皮屋卻寫明是「牛池灣村」。

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牛池灣鄉的村口。

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第四站：又是改頭換面的三鄉

牛池灣鄉及坪石鄉的附近，還有3個鄰近的鄉村，分別是以上提及過的「坪頂鄉」﹑「沙地園鄉」及「元嶺鄉」，這三鄉都有一個共通點，並不像茜草灣般留下街道名，從建築物﹑街道及其他東西，也無法找到這三鄉的半點線索，彷彿消失得無影無蹤。根據資料，沙地園及坪頂分別在80年代被清拆。

「沙地園鄉」現在變成采頤花園及彩虹邨，而「元嶺鄉」的所在地就是志蓮淨苑及南蓮園池。幸好世界還有無敵的「Google大神」，若搜尋「元嶺」的話，也能正確標示現有的位置。

昔日的元嶺鄉如今變成路牌上出現的志蓮淨苑及南蓮園池。

第五站：大磡村三寶去哪兒？

「元嶺鄉」以龍翔道作分隔，分為上﹑下元嶺，現時鑽石山港鐵站﹑星河明居一帶為下元嶺，而上元嶺就在龍翔道的另一面，同時毗鄰「大磡鄉」，即現時屯馬綫鑽石山站及啟鑽苑、啟翔苑的位置。就如不少鄉村的命運，同樣被時代的鴻流推走，連當年的「大磡村」的牌匾現時也不知所蹤，全都變成了地盤與地盤。

大磡村在2001年清拆，當年有已故影星喬宏的故居﹑前皇家空軍飛機庫及其附屬設施機槍堡，合稱「大磡村三寶」，如今所在何方？根據不少報道，這3樣文物將放置在「活水公園」，並聲稱在2023年完工。

大磡村如今已成為一個又一個的屋苑。

第六站：被圍封的圍村

一直沿彩虹道直走，走到接近啟德，就是「沙埔鄉」的原有地，當年的沙埔鄉同樣分成上﹑下沙埔，即現時石鼓壟道公園及東頭社區中心一帶，而沙埔道就沙埔鄉的唯一存在過的見證。

沙埔鄉即現時石鼓壟道公園的位置。

然後再返回東頭邨方向，就會看到十三鄉的唯一圍村——衙前圍村，不過如今已經變成由圍板封住的「政府用地」。衙前圍的重建計劃說了多年，村內的在挖掘過程中發現不少歷史文物，當局承諾不會清拆如何建築物，所以「慶有餘」牌匾﹑鄉公所，以及村內的天后廟依然保留。

當走在衙前圍的外圍時，被封範圍內長滿樹及植物，感覺更像一條荒廢的村落，更有一點陰森感，與以往的熱鬧感大相逕庭（當年還有一檔風味十足的乾炒牛河）。不過，市建局計劃在衙前圍興建保育公園，向公眾介紹這個九龍罕有的圍村。

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走完衙前圍，終於來到十三鄉的終點站——竹園鄉，這也是罕有的九龍鄉村之一，雖然只剩下十數間石屋。每到晚上，竹園鄉彷彿變成「食街」，晚上有腸粉及魚蛋等不同小食，是黃大仙居民的宵夜之選。

竹園鄉仍有不少居民居住。

九龍十三鄉全走後，剩下的鄉村只剩下4條，或許幾年後，隨時只餘下一條鄉村。2020年施政報告中，宣布收回茶果嶺、牛池灣和竹園鄉，改建成6300個公營房屋單位，但如今依然未有實質時間表。

路線：鯉魚門>油塘>觀塘>牛頭角道>坪石邨>鑽石山>彩虹道>新蒲崗>東頭邨>黃大仙港鐵站



時間：約3小時（連同停頓時間約3.5小時）



步數：20536（數據由Apple Health提供）



難度：2/5



時間／天氣：中午時份﹑陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第三輪排行榜。（01美術製圖）

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