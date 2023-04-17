行路Fantasy｜銅鑼灣懷古　念消失的物事　嘆人生有太多下落不明

有追看閒人路線的朋友，都知閒人平時最愛聽廣東歌。正當我苦思本輪路線該行那裏仍不得要領時，耳畔傳來了Twins一曲經典作品《下一站天后》，劈頭第一句歌詞，即時擊中我思緒......今次一於緬懷昔日的銅鑼灣。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



首先要界定一下範圍，事關香港其實有許多銅鑼灣，位於沙田的銅鑼灣及銅鑼灣山，並不是今次要探討的地點，暫且不贅。至於港島的銅鑼灣，在香港開埠最初期是指現時天后及大坑一帶一處填海前的海灣，區內今時今日仍有銅鑼灣道及銅鑼灣街市等相關痕跡留下來。

銅鑼灣永遠都是香港最繁華的地區之一。

至於今次閒人要緬懷的那個「當代」銅鑼灣，是原銅鑼灣西側，早期被稱為東角、鵝頸、寶靈等一帶，由於商業區發展以至及後地鐵銅鑼灣站啟用，周邊地區就成為了今時今日香港人認知的銅鑼灣。

講完古，開始上路懷古。閒人今次要懷的古，說古也不算太古，大約是圍繞住上世紀60至90年代的社區面貌作思緒游走。

今次閒人的銅鑼灣懷古路線，由崇光門前作起點。

今次整個散步過程連同拍照、穿插各店鋪等等，約花費2小時20分，步行步數約為7082步。由於全是平坦街道，均屬行人路、馬路以及購物區路線，是一條算容易走的路線。最大挑戰在於沿途都是百貨公司、名店和商場，稍一不夠定力，就會走進去盡情購物以及歎冷氣，難以繼續懷古之旅。又由於銅鑼灣是香港最旺的商業區之一，就算是平日也人多車多，走在路上要小心行人，過馬路時更要格外小心。

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閒人止步行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

閒人今次由整條路線的中心點，銅鑼灣最旺的行人過路點、崇光百貨門外起步，先按為閒人帶來啟發的《下一站天后》第一句歌詞來個依樣畫葫蘆，由崇光門外沿記利佐治街東行，才一兩步，已經「站在大丸前，細心看看我的路」。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

大丸已在香港消失近25年。

配合主題曲效果更佳

大丸這名字已在香港消失了超過20年，但相信80後、甚至90年代初成長的港人，都會對這個銅鑼灣地標有印象。本來是日本老牌百貨公司，日本總公司在1960年開始與香港商人合資經營「香港大丸」，是香港首間日資百貨公司。

在銅鑼灣未有太多高樓的那個年代，大丸招牌高掛在所在的華登大廈上，遠處已能望見它；連紅色小巴在它結業廿年後，也一直以「大丸」作為往銅鑼灣的路線牌，可見它的地位在幾代人心中都是難以撼動。大丸在1998年結業後，原址其後分拆為商場「名店坊」，無論現在怎麼再細心看，也不能看回以往那一條路。

香港大丸縱使已結業多年，但仍然以另一種姿態活在香港人心中。（香港巴士大典圖片）

大丸對面的銅鑼灣地帶，在千禧年後成為年輕人的「蒲點」。這個位於香港大廈的基座的商場，在九十年代以前主要是酒樓租用，紅寶石酒樓和美心酒樓是一個時代的地標。

香港大廈這個三角位，曾經長期掛着紅寶石酒樓招牌。

前行不遠，至百德新街的十字路口，向維園方向望，左面珠城大廈基座為翡翠明珠廣場。地下是多年來仍屹立不倒的是24小時營業的超市，半夜拯救過不少夜遊人。上層以往是翡翠及明珠戲院，多年來數次易手，仍以JP為名字。百德新街那一方，以前多數是酒樓租用，至2020年由日本人氣超市進駐至今，重新為該地段注入生氣。

珠城大廈底座多年來都有戲院。

即睇閒人止步上兩輪路線：行路Fantasy｜賞花鳥蟲魚購波鞋潮物 旺角5街享受平民化玩物養志行路Fantasy｜逆走廣東道求存樂活虛榮殊途同歸 跑一趟生命之旅

【在百德新街的愛侶，面上有種顧盼自豪】

按路線走，先不進入百德新街，繼續沿記利佐治街直行，右方是皇室堡商場。建築物位置前身是牛奶公司冰廠，後重建成溫莎公爵大廈，於1979年落成，其後於1987年再易手，中文名改為皇室大廈，英文名則沿用Windsor House，樓下商場則稱為皇室堡；名字中文讀音和意義也和舊稱溫莎有關連，算是心思之作。

皇室堡近年再次翻新。

皇室堡近廿年最為人津津樂道的必定是周星馳電影《國產凌凌漆》取景地，近年更不斷以潮文形式在網絡掀起討論，一堆標題為「原來好多人都唔知銅鑼灣皇室堡德仔單嘢，案發當年係94年……」、「有冇人聽過皇室堡械劫案？一班湖南籍劫匪落香港做案」等等潮文在網絡湧現，令人笑開懷。

重溫94年「皇室堡械劫案」，順便一覽當年舊貌：

+ 2

對於年輕一輩而言皇室堡會記起《國產凌凌漆》，但再老一輩則會記前身溫莎公爵大廈80年代曾經有雲石紋出現「狐仙」這個都市傳說，信不信由你。

閒人在皇室戲院亦留下不少腳毛，見證戲院多次易主。

離開皇室堡後，走到告士打道路口，對面柏寧酒店算是區內近年變化較少的一段，未有太大感覺。沿告士打道打走到京士頓街，向回內街走進以前食街範圍，加寧街還算是老樣子，不過閒人自中學時開始幫襯了近30年那碗上海排骨菜飯已不在。再前行兩步至另一小巷厚誠街，當年被包裝成「食街」，如今仍然食肆林立，多國菜系各有特色。

加寧街這邊變化較少，可惜當年好味的排骨菜飯已不存在。

恆久不變的，是眼前海邊油站，和遠眺今日已連陸、成為了遊艇會所在的奇力島：

順道可到的避世之選：行路Fantasy｜銅鑼灣一樣可以避世 經秘道到海旁散步上虎豹別墅

回到百德新街，兩旁路上的珠城大廈和大丸剛才已緬懷過，閒人加快腳步前行，橫過記利佐治街，另一小段百德新街，今日已由巴士站變成行人專用區。今日恒隆中心有連鎖時裝店和電器用品店，昔日卻是另一老牌日資百貨、有逾400年歷史的松坂屋，可惜在閒人18歲生日那天正式結業；更弔詭的是大丸和松坂屋在日本的業務近年已整合，更以「株式会社大丸松坂屋百貨店」名義繼續營運。

恒隆中心以前是另一日資百貨松坂屋。

地鋪靠近怡和街那端，當年伴隨着松坂屋開業的，還有今時今日無人不知的麥當勞，當年麥當勞叔叔首度在香港落腳，正正就是在百德新街松坂屋旁邊。恒隆中心本身經過數十年亦見轉變，記得在千禧年左右，旅行團漸漸被自由行取代，每逢旅行旺季前夕，恒隆中心樓下必見人龍，排隊上去其中兩層旅行社集中的樓層報團訂機票，今時今日人人可以在網上或手機訂機票，此人龍已不復見。

恒隆中心這門口十幾二十年前，曾有很多人排隊等電梯上旅行社樓層。

由百德新街轉上怡和街向左行，下一個路口就是糖街，這裏曾經有幾大焦點，其一是路上一排長長的紅色小巴龍，以往好一段時間，掛上大丸牌的小巴，終站就在糖街，不過今日地鐵港島線已貫穿港島東西，無論西環至銅鑼灣，還是灣仔至筲箕灣的紅色小巴線都幾近絕跡，現時站頭路線已變成銅鑼灣至荃灣。

地鐵港島線直通西環後，西區至大丸小巴從歷史舞台淡出，當年大丸總站糖街，現時由銅鑼灣至荃灣小巴進駐。

另一個昔日糖街上的熱點，是今日被視為死場旳銅鑼灣中心商場，80至90年代時此處不少音樂CD、遊戲機、動漫及日本潮物都能在此找到，不讓旺角信和專美。對面馬路的街角位，以往一直是大型卡啦OK旗艦店，不少平民歌神每日曾在此盡興歡騰通宵至到達旦。

銅鑼灣中心商場八九十年代時曾經是動漫電集中地，近年已被人視稱為「死場」。

走完糖街，怎能不停下來看看銅鑼灣最標誌性的建築物——圓形天橋，這條充滿韻味的天橋一直在銅鑼灣獨特的存在，與電車軌和麥當勞連結成最令易認的風景。

圓形天橋、電車站和麥當勞，是怡和街的鐵三角：

怡和街這家轉角肉乾店的鋪位，約十年前曾經是全港第三高呎租的舖王。

沿怡和街走回崇光門前的繁忙過路口，左轉入渣甸街，雖一街之隔，眼前又是另一番風味。路口的京華中心落成於1980年，老一輩會知曉原址曾為京華戲院，現址早期曾為外資百貨吉利市，撤出後由屈臣氏成為長期租戶，故一代人或者職業司機，都會稱這路口為「屈臣氏」，其後輾轉由本地或外地連鎖快速時裝品牌承租，之後亦有名牌內衣點進駐，但人流卻大不如前，鋪位更曾丟空良久。

京華中心基座幾層鋪位近期仍然丟空。

渣甸街行人路兩旁現時仍然多小型食店和舊唐樓，街尾有一燈籠洲街市值得留意。燈籠洲其實就是前文所述奇力島的別名。當年銅鑼灣尚未墳海時，這地段已是臨海位置，街市正好與燈籠洲遙遙相對，故命名為燈籠洲街市。現時這幢建築物，是於1963年重建完成，落成時一度是全港最高的街市，可惜經過歲月洗禮和社區變遷，街市自2010年起關閉一樓全層至今。

縱然銅鑼灣變化很大，燈籠洲街市依然在原地笑看風雲。

離開渣甸街，穿過邊寧頓街到達銅鑼灣另一主要交通要道禮頓道，直望加路連山道口，撫慰過不少球迷肚皮的丹麥餅店依然屹立；另一樣不變的物事，是前行不遠的大樹，縱然後面地皮已出售，但發展商仍然要把大樹留下來保育。

丹麥餅店過去幾十年來，撫慰過不少球迷的胃袋。

大樹對面的新寧道及開平道就是另一光景，當年《英雄本色》中見證Mark哥風光與潦倒的新寧大廈，以及樓下讓後一輩人能隨地吃花生的酒吧，都早已拆卸成為利園三期的一部分。

李子雄從新寧大廈步出的一幕成為經典。（網上截圖）

繼續走到希慎道夾禮頓道的街角，遠望昔日利舞台改建成的利舞台廣場，閒人確實有少許感慨。印象中家人首次帶閒人進戲院看電影的地點就是利舞台，當年這裏也上演過城中不少大騷，是紅館落成前，香港的重要表演場地。改建後的利舞台廣場落成初期，仍然有戲院經營，不過近年已結業，利舞台再與演藝行業無關。在昔日利舞台改建前，小閒人也隨長輩到過這裏留影。

要數銅鑼灣近三四十年來變動最多的一處，利舞台及波斯富街這一帶必定榜上有名。除了利舞台已改建，波斯富街也和以前變了很多，以往整條街入夜後都見到的霓虹光管招牌，現在已全數拆除，羅素街口更由電車廠入口和濕街市攤檔，變成了鋪租一度冠全港甚至全球的名店集中地。想往時，假如由西環或筲箕灣要往銅鑼灣，搭上一架目的地寫着「回廠」的電車就對路了，今時今日電車廠已搬遷至西環及西灣河。

這位置昔日長期是國貨公司，亦是銅鑼灣一大地標。

沿波斯富街北行往海邊方向行，轉入當年很多年輕人留年的謝斐道一帶，當年街尾有總統商場，由潮流服飾、婚紗禮服到情趣精品都可以一網打盡，可惜在2012年敵不過時代巨輪被回收改建成高曾商廈，其中一側的總統戲院現時仍然在綻放餘暉，是放映港產片戲院的中流砥柱。

總統商場已拆卸重建近十年。

舊總統商場另一旁的碧麗宮戲院，本來更是香港最豪華的戲院，承載着一代人的回憶，在1979由碧麗宮夜總會改裝而成並開業後，一直以放映西片為主，今日很多人的父母甚至爺嫲一代，可能也在這裏欣賞過經典愛情片《時光倒流七十年》（Somewhere in Time）。今日現址的世貿中心，剛重新裝修過，外表煥然一新； 至於向來與世貿「孖公仔」的怡東酒店，則在營運46年後，於2019年關閉，拆卸重建，現場原址空蕩蕩，讓夕陽難得地穿透至內街，照亮繁華的東角道。

穿過東角道回到崇光門前熙來攘往的怡和街，閒人望着對面希慎廣場矗立，今趟銅鑼灣之旅最後的回憶，就是希慎廣場前身，在2006年拆卸的興利中心，以及在內營業的日本三越百貨。當年銅鑼灣這個黃金十字地段，坐擁大丸、三越、崇光及松坂屋四大日資百貨公司，被稱為「小銀座」的美好年華，亦已隨風而去，一切舊事只能在腦海中回味。

希慎廣場前身是三越百貨和興利中心。

【黃金廣場外分手，在時代門外再聚】

#哪個時勢能沒有歌 向來是閒人的堅持，雖然一開始這條路線的點子是由Twins得到啟發，不過今次陪住閒人和各位遊歷這路線而一路有感的，是「明哥」 ：

《下落不明》（2003年）



圖書館中 那水手服 有否對我笑 不記得了

松坂屋中 那東京夢 聖子變作了 舊時路標

電影展中 法斯賓達 我知你看到 一半走了

荷東廣東 那些舞伴 現在是否在跳



幾多派對 幾多個失散伴侶

幾多個故事 並無下一句

終於一天想起要跟你聚 那號碼已不對



幾多派對 幾多個失散伴侶

幾多腳印 現在還在這裏

轉機轉車 轉工轉會轉校 你在哪裏失去



誰 沒有找誰 沒有等誰

自那天再不可追

誰 沒有找誰 沒有等誰

又間中有些唏噓



【同場加映】銅鑼灣變姜濤灣，名不虛傳！

同一個地方，對每一代人有不同意義。姜濤的粉絲近年都會趁住4月份姜濤生日，在他所居住的銅鑼灣買下廣告板、燈箱、戶外屏幕等，展示不同的祝賀語句，大家笑指銅鑼灣已變成姜濤灣。閒人散步之時，今年姜濤誕還未到，但氣氛已開始熾熱，上文所述的「德仔老豆慘死之地」所在的商場內亦有攤位活動，多得這一群粉絲，為今日銅鑼灣市面添上活力和動力。

皇室堡內部中庭，已充滿姜濤誕氣氛。

+ 4

路線：記利佐治街 > 高士威道 > 京士頓街 > 加寧街 > 百德新街 > 糖街 > 怡和街 > 渣甸街 > 邊寧頓街 > 禮頓道 > 新寧道 > 希慎道 > 波斯富街 > 羅素街 > 謝斐道 > 東角道

時間：約2小時20分

步數：7082（Apple Watch Series 6作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：下午接近黃昏時份，陰天微雨



整個散步過程由崇光百貨門外出發，經過皇室堡和京士頓街，再橫過怡和街至渣甸街，然後圍繞利園山，最後經波斯富街向北行，經謝斐道回到崇光門口，整條路線閒人約花費2小時20分。（Google地圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第三輪排行榜（01美術製圖）

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