行路Fantasy｜九龍東一次連走五條特色公共屋邨　探訪隱世茶記

由於因為筆者近年喜歡遊覽和觀看香港的舊式建築，包括舊式公共屋邨，所以前兩輪包括今次的行路Fantasy，都是圍繞着這個方向去做。

而今次由於沒太多想法，便臨時起意去以前踢波時經過幾條頗有特色的舊屋邨，連作一條路線，以散步方式欣賞香港的舊建築之美。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



今次散步路線，是由彩虹的牛池灣街市出發，經坪石邨上彩雲邨，然後一路到順利邨、順安、和樂邨回到觀塘，基本上是純粹的公共屋邨探索之旅，但中間亦會有一些美食作伴。不過有點讓人洩氣的是，今次又是陰天，這四輪筆者每次出動無一例外。

整個過程連同拍照、吃東西和休息等等，約花費3小時，步行步數約為10616步。

行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲 6+1個奇人異士參賽者簡介

信號山第四輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

其實這次第一個想去的地方是順利邨，那是筆者以前踢波經常會去的地方，對它那種在夜色之下的靜謐與平台印象頗深，加上遠處有數座井字型公屋，所以一直想再去認真走訪一次。

由於順利邨遠離地鐵站，地點相當「隔涉」，所以今次便選擇從較鄰近的彩虹地鐵站出發，慢慢沿山路而上。其實彩虹最出色的「打卡」地點應是那個色彩繽紛的籃球場與彩虹邨外牆，不過該處實在太出名，所以今次便不打算特意去一趟。

從彩虹站一出，首先便是到達牛池灣街市，當時時間已是下午3時多，筆者因為未食午餐急需醫肚，所以便在查詢之後，前往附近一家頗有名的「隱世茶餐廳」。（「有名」與「隱世」也確實是有些矛盾）

牛池灣街市後門有一條非常熱鬧的食街，筆者雖然是第一次來，但很快便認出在網上經常會看到有人在這裏用長焦影過去，天氣好時會看到獅子山。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

該間隱世茶餐廳名為寶福餐廳，不知從何時起在網上小有名氣，其位置也相當偏僻和神秘，須走到稍遠距離後，從一處極不起眼的樓梯走下去。

寶福餐廳給我的第一感覺，是從外到內都很有年代感，那種好像已經很多年沒見過，但印象中小時候的茶餐廳就是這副樣子的感覺。

重溫信號山過往路線：

行路Fantasy｜深水埗掃街吃盡特色小食 大坑西新邨見證時代變遷

行路Fantasy｜穿梭各種舊式公屋與輕鐵之間 感受屯門獨有的浪漫

行路Fantasy｜漫步尖東紅磡土瓜灣 感受香港數十年間無聲變遷

+ 3

坦白說這間餐廳的味道並不突出，不過價格十分便宜，相同的食物在市面可能都要四五十元，而且我覺得這裏的裝修環境才是最大賣點吧，這一點有點像油麻地的美都餐室。（或許碟頭飯味道會較好）

由於這份特餐份量不算太大，吃完後我胃口仍有餘裕，便決定回去剛才用電話查詢時，有人提到過的牛池灣街市平價滷水雞脾。

雞脾的味道不錯，吃完配上剛才的特餐，剛好有八成飽，於是可以正式開始今次的散步之旅，也能當作消化。

雖然本來我的第一目的地是順利邨，不過在地圖上查看時，發現其實旁邊歷史悠久的坪石邨也很值得一看，所以便順路過去查看一下。

坪石邨於70年代落成，其中鑽石樓及玉石樓只有8層，而且最初沒有升降機，直至2010年才加裝以便利居民，算是香港僅存不多的矮小公屋。

值得一提的是，坪石邨有5座單塔式大廈，也就是我們俗稱的「井字型」公屋，但香港所有井字型皆為雙塔式，只有坪石邨為單塔式。麥浚龍拍攝的電影《殭屍》便是在此處取景。

不過由於事後才知道這裏是單塔式，因此沒有進去拍照，單塔式跟雙塔式的最大不同之處，是天井其中一邊為白色牆。

+ 1

離開坪石邨一路往東而去，首先會經過彩雲邨，是一條較新的屋邨，以26、28層的工字型結構為主，但彩雲二邨亦有三幢「井字型」的雙塔式。由於較遠離地鐵站，所以這裏相較坪石邨而言較為冷清。

+ 1

彩雲邨內沒有太多值得一看的地方，筆者也只是經過此處繼續前往順利邨，而這裏有一條頗為漫長的上斜路，沿途也空無一物，算是這趟行程的最艱難部分。

離開彩雲邨後有一條「長命斜」，但之後仍有一段路要走。

大概走了5至10分鐘左右便到達順利邨，首當其衝的是一座雙塔式井字型公屋，由於第二輪去屯門沒有留下照片，所以今次便順路進去拍幾張例牌的天井照。

其實筆者之所以對順利邨很有印象，是因為之前晚上來踢波時，覺得這裏頗有味道：一個被各幢樓房包圍着的大型平台，張目遠望還能看到幾座井字型公屋。不過日間加上陰天再來時，這種感覺卻又大打折扣。

但就散步而言，這裏的生活氣息確實挺讓人樂在其中。明明比彩雲邨更遠離地鐵站，卻一點都不覺得這裏有冷清之感。

+ 1

離開順利邨繼續向觀塘方向而去，讓筆者有點驚喜的，是眼前居然出現一座「上窄下闊」的公屋，那是全港只有屯門大興邨和這裏才有的「大十字型」，此前筆者還一直以為是大興邨獨有。

據維基百科資料，這種設計是為了保證目低層住戶擁有更充裕的採光，同時也能為不同人數的家庭提供相應的單位類型。

順安邨另一側還有一幢8層高的安群樓，建成初期為「四順區」（即順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑，為民間稱呼非官方名字）唯一一座沒有升降機的住宅大廈，不過跟坪石邨一樣，後來房委會亦為其加設升降機。

整條順安邨的住宅大廈外牆都被漆上七彩顏色，希望像彩虹邨一樣吸引市民到場拍照，但畢竟交通不太方便，所以人氣遠沒有彩虹邨高。

除順利邨外，筆者今次計劃這條路線的另一個原因，是觀塘的和樂邨，它是香港目前最老的公共屋邨。

不過從順安邨到和樂邨亦有一段相當長的距離，這裏又是一段「只有散步」的環節，但今次是下坡，相對地輕鬆許多。

不過途中會經過中學時經常耳聞、那間被醫院和警局夾在中間的高雷中學。

回到正題，和樂邨於60年代初落成入伙，最初8座只有7層高且沒有升降機，同樣在後期加設以方便居民；它其中一個特色為底層已設有住宅單位，且有突出的籠窗式設計，同類型的大廈只有此處及荃灣的福來邨。

+ 3

很可惜今天是陰天，不然以這裏的色彩及設計，相信拍出來的照片會更為好看。

這次的公共屋邨散步之旅到此為止，不過在正式完結之前，筆者想起前陣子在爭議聲中被拆卸的裕民坊。

其實筆者不是觀塘人，大學以前也甚少踏足九龍東，裕民坊對我來說當然沒有什麼特別意義，但身邊不少在觀塘長大的朋友同學，都覺得它被拆掉十分可惜，特別是那個陪伴着他們長大的麥當勞。

這次散步之旅來到這裏正式結束，離去時剛好遇上觀塘放工時間，連上地鐵月台也要花九牛十虎之力，若大家有興趣來時一定要注意避開這些時段。

香港以前的公共屋邨款式五花八門，有為依山而建而特意設計的，也有為照顧低層居民而有的上窄下寬設計，可見以前的建築設計師有真心為居民着想，此外井字型、圓形等結構也有各自的特色與建築美學，不知道再過多少年後會真正地消失在我們眼前。

現今的40層公屋固然實用，也能承載更多居住人口，今次途經的不少公屋在最開始時沒有升降機也是有諸多不便。不過在歷史無聲推進之時，偶爾回顧一下前人遺留下的痕跡也是一件趣事，不是嗎？

今次的散步路線（Google Map截圖）

路線：牛池灣街市>寶福餐廳>坪石邨>彩雲邨>順利邨>順安邨>和樂邨>裕民坊

時間：約2小時30分鐘（連同停頓時間約3小時）

步數：10616

難度：2.5/5

時間／天氣：下午，陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第三輪排行榜。（01美術製圖）

更多今輪行路Fantasy路線：