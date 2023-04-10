行路Fantasy｜從花墟出發鬧市後花園　在九龍塘自由呼吸3600秒

每月去一次日本的願望，在1、2月實現但又迅即於3月破滅後，今輪「行路Fantasy」，無法再介紹日本的散步路線了（哭）。

我留在香港，去九龍塘散步。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



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山﨑康晃最高第四輪行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為花墟至九龍塘散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

從熙來攘往的彌敦道穿過花墟，於太子道西左轉勵德道，才幾分鐘的路程，來到九龍塘，彷彿進入另一個時空。

香港政府於1920年代發展九龍塘，負責這個項目的九龍塘及新界發展公司，參照英國規劃師Ebenezer Howard著名的「花園城市」（Garden City）概念。所謂「花園城市」，就是將衛星社區聚集，並以綠化帶將之與市中心區分，每個花園城市都有住宅、農業和工業，居民本區就業自給自足，疏導市區人口之餘，亦促進城鄉共融。

【九龍塘散步/行路Fantasy】九龍塘以一戰後席捲全球的「花園城市」概念發展，更有一種英式小鎮風情。

「花園城市」於第一次世界大戰後，成為各國城市發展的一股浪潮。香港跟隨世界步伐，九龍塘變身香港第一個花園城市，發展商定下不少條件，譬如：

道路必須不少於40呎闊；

道路加上遊樂場或公園的面積，合共佔整個項目面積達32%；

私人地段的面積不得低於5000方呎，其上興建一所房屋（連附設建築）。

雖然發展商於1928年陷入財困，政府回收九龍塘項目，並由何東爵士充當白武士，斥資完成餘下工程，「花園城市」計劃失敗告終，但九龍塘的發展都根據了最初定下的規則，到了今天依然儼如鬧市中的後花園。

重溫山﨑康晃最高前兩條日本路線：

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【九龍塘散步/行路Fantasy】九龍塘就是鬧市中的後花園。

【九龍塘散步/行路Fantasy】九龍塘就是鬧市中的後花園。

一間間獨立洋房今天成價N倍變成豪宅，遠遠偏離「花園城市」的概念，猶幸不變的是寬闊街道兩旁樹蔭疊翠，明明十多分鐘前還在彌敦道走走停停，但一下子就能逃離車水馬龍，擁抱初春一片綠。午後街道寧謐清幽，人少車更少，直到放學時段，孩子喧喧鬧鬧，才劃破凝住的時空。這裏讓人真正呼吸，不止是身體，更是心靈。

特別喜愛這一帶的街名，走過金巴倫道（Cumberland Road）、雅息士道（Essex Crescent），轉入舒梨道（Surrey Lane）穿越「櫻花隧道」，來到花圃道進入又一村範圍，街道以海棠、紫籐、高槐、牡丹、石竹、丹桂、壽菊命名，還有好些今次沒踏足的，諸如律倫街（Rutland Quadrant）、根德道（Kent Road）、森麻實道（Somerset Road）、羅福道（Norfolk Road）、約道（York Road）、牛津道（Oxford Road）、劍橋道（Cambridge Road）、打比道（Derby Road）、施他佛道（Stafford Road）。關於這些街名，據掌故王鄭寶鴻憶述，1922年愛德華王子訪港，說過想將九龍塘一帶土地變成英國小鎮，加上九龍塘及新界發展公司由英商持有，所以街道名字都仿效家鄉，以解在港英人的思鄉之情。今天看着手機地圖，再一步步穿梭其中，感受久違了的優美、儒雅、高貴與含蓄，怎麼有點念茲在茲的況味？

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

【九龍塘散步/行路Fantasy】在Google map上看到「櫻花隧道」，原來是這樣子。

【九龍塘散步/行路Fantasy】從舒梨道穿過櫻花隧道，就走到花圃道又一村一帶。

由太子花墟出發，胡亂遊走九龍塘一帶，期間沒有停留，走了大約一小時，最後途經大坑東遊樂場返回花墟，完成整個旅程。不要奢想路線途中有何食買玩推介，從花墟一直走到又一村的雀橋街，才有超市、便利店這些基本商舖，要食要買要玩，返回油尖旺吧。

景象多樣的城市才有趣。放下急促步伐，一轉身就暫別煩囂，請珍惜這樣一個角落，適時給自己3600秒的自由呼吸。

【九龍塘散步/行路Fantasy】初春的九龍塘，讓人在鬧市中自由呼吸。

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【行路Fantasy】太子花墟至九龍塘散步路線。

路線：洗衣街（花墟） > 花墟道 > 園藝街 > 太子道西 > 勵德道 > 金巴倫道 > 舒梨道 > 櫻花隧道 > 花圃道 > 達之路 > 丹桂路 > 壽菊路 > 大坑東道 > 大坑東運動場 > 界限街 > 花墟徑 >花墟道 > 洗衣街（花墟）

時間：1小時

步數：8270

難度：1.5/5（有少許斜路）

時間／天氣：下午﹑晴天

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第三輪排行榜。（01美術製圖）

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