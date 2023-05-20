行路Fantasy｜維城路線創紀錄　九龍大學遊引人反思｜第6輪賽果

一看眾參加者的作品，便被「閒人止步」的步數嚇一嚇，竟然行了超過4萬步！他的維城足跡路線實在太強大，而且文章簡述香港開埠初期的歷史，資料詳盡，故得吾之青睞。「田泰安生日快樂」的九龍大學遊也深得吾心，並帶出大學校園何時真正復常的反思，故列次席。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

本人喜歡有地區特色及主題包裝的散步路線，看過6位參加者的作品後，「閒人止步」的維城足跡與「田泰安生日快樂」的九龍大學遊可謂不相伯仲。維城足跡的距離實在太嚇人，4萬多步，應該突破了「行路Fantasy」的紀錄，真是無血都一定有汗，故給予12分嘉許，讓他成為第6輪的冠軍。

閒人止步行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

今輪冠軍路線：行路Fantasy｜重拾維城足跡 淺談四環九約 今日風景尋覓往日情

大學校園過去一直自由開放，這幾年卻如中學般封閉，訪客需要登記才能入內。「田泰安生日快樂」的九龍大學遊的路線提醒大家，社會仍有東西尚未復常，既然疫情已過，有的大學為何不能重新開放？何時才能重新開放？抑或有些事真的回不到過去？

今期「蛋」棄「叮」獨自上路，漫遊元朗，介紹的美食令人垂涎，看完都很想去買糕點，所以「蛋叮」從餘下4位的作品中突圍而出，獲得8分評判分。

至於「信訊山」的勵德邨及北角遊，在路線設計上有心思，照片亦高質，若果文章可以講多一點勵德邨的歷史，或者介紹春秧街附近的美食，相信會更得我歡心。

+ 3

最後兩席是「山﨑康晃最高⚾」看完中醫的買餸路線及「腐能量寶寶」病癒復出的睇波路線。祝兩位身體健康，下期可以最佳狀態完結今個球季……不是！應該叫行季。

本輪裁判分：



1. 閒人止步（12分）

2. 田泰安生日快樂（10分）

3. 蛋叮（8分）

4. 信號山（6分）

5. 腐能量寶寶（4分）

6. 山﨑康晃最高⚾（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.閒人止步，40446（6分）

2.田泰安生日快樂，15405（5分）

3.腐能量寶寶，9328（4分）

4.信號山，7999（3分）

5.山﨑康晃最高⚾，7023（2分）

6.蛋叮，5890（1分）

