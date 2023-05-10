行路Fantasy｜忙碌中健步上環中環金鐘灣仔　高質咖啡完美作結

幸得另一「行路Fantasy」參賽者「田泰安生日快樂」提醒，方知過了截稿日還未交卷。

與其推說事忙，不如直認沒把今輪Fantasy放上心。如何把握四個小時，既要散步，又要完成當日日程，成為今輪最大挑戰。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



棒球｜日本守護神山崎康晃重生記 經歷失去再堅持 為的就是那個她

山﨑康晃最高第六輪行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為上環至灣仔的散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

反正遲交，不如欠交。今周的確閃過一絲「棄game」的念頭，但正正因為羞恥心是一秒就能放下的，所以絕不可以讓自己走上這條不歸路（做人必須有底線！）。

五月初夏的某個中午，我要在四小時裏完成這幾件事：中醫覆診及針灸、買餸、午膳、買咖啡豆、散步，然後返回公司。出發一刻，我還未想好應如何安排，直至躺在針灸床上，靈感突然到訪，我就決定由上環步行至灣仔。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】從上環孖沙街一段短短的樓梯，走上皇后大道中，向灣仔進發。

從德輔道中轉入禧利街，經孖沙街走上皇后大道中一路直行。路經中環街市，想起朋友推介一隻包裝貌似白酒的Sparkling Tea，購自中環街市，但內進巡了一圈找不着，於是走到對面Donki買餸，是日目標為日本南瓜。

五分鐘極速完事，繼續上路。沿途的城市風景，香港人都清楚不過，毋須介紹，不過一路上除了「中環人」，還有許多打卡客，原因不外乎是小紅書吧。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】這棟建於大約1900年的一級歷史建築，成為皇后大道中地標。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】前終審法院。

重溫山﨑康晃最高前四條路線：

行路Fantasy｜不自駕的沖繩自由行 從散步感受日本特色運動旅遊

行路Fantasy｜橫濱景點馬車道紅磚倉庫 散步半天走過百年歷史

行路Fantasy｜從花墟出發鬧市後花園 在九龍塘自由呼吸3600秒

行路Fantasy｜從上環樓梯街感受痠軟疲倦 遊走市區也能好好行山

踏入初夏，氣溫已超過攝氏30度，中環人多車多，走到「身水身汗」，路經金鐘太古廣場，果斷內進走去另一端的出口，這一趟「冷河」是必須過的。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】從中環進入金鐘範圍。

即將進入灣仔範圍，項目清單上還有午膳和買咖啡豆。從金鐘道走入皇后大道東，剛好過了上班族午飯人潮，在大王東街隨意選了一家泰國餐廳，味道不錯，之後就向最近極愛的一家咖啡店進發，是散步路線的最後一站。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】泰式粉麵。Sorry，食咗幾啖先記得影。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】最近大愛的日式咖啡店。

喝了一杯咖啡，再入手一包咖啡豆，清單上的事情終於全數完成，可以從灣仔乘巴士返回荃灣辦公室。對比「閒人止步」、「田泰安生日快樂」、「信號山」、「咖哩山」等參賽者，我今期的路線實在沒任何特色可言，不就是串連了四個地鐵站而已，距離大約3.5公里。不過，能夠透過散步，在四小時內完成要做的ABCD，足以證明事在人為，別輕易以忙碌為藉口。回程路上，真的很想說句，今輪行路Fantasy，姐行的不是路線，是態度！

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】買餸、買麵包、買咖啡豆。

【上環中環金鐘灣仔散路步線 / 行路Fantasy】從上環到灣仔，不搭地鐵，一起行路吧。

路線：上環德輔道中的中醫診所（A） > 禧利街 > 孖沙道 > 皇后大道中 > 中環Donki買餸（B） > 金鐘道 > 皇后大道東 > 大王東街午膳（C） > 莊士敦道 > 軒尼斯道日式Cafe（D） >

時間：2小時（從離開中醫診所計算，途中曾購物及午膳）

步數：7023

難度：1/5

時間／天氣：中午﹑炎熱

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第5輪賽果。（01美術製圖）

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