行路Fantasy｜九龍大學全走之旅　憶輕狂歲月舊地重遊非易事

大學生活，有人說過「大學生活最開心」，究竟何出此言？中、小學的生活通常都在家人安排下度過，或許不是自己最想過的生活。

讀書或玩耍；上堂或走堂；「爆4」或「爛Grade」；早瞓或通頂，全都是選擇。踏入大學，就像真正呼吸自由的空氣。就算考試「肥佬」了，可以重考，生命有Take2，像是即使選擇錯了，也可以有重來的機會。年輕真是本錢，因為畢業後、長大後、投身社會後，好多時候機會只得一次。

說到這裏，有沒有念掛自己的大學生活，就讓「田泰安生日快樂」（下稱田生）帶大家來一場九龍大學全走。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



香港的8大院校，其中3間座落九龍區，還有一間是自資，今次「田生」由浸會走到理工，試圖拾回大家的大學回憶。

說起大學，曾幾何時可以自出自入，可以進去光顧價格相宜的大學飯堂，但今非昔比，如今除了學生和職員，也只可是門外漢而已。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

田泰安生日快樂第6輪行路Fantasy路線一覽。（01美術製圖）

配上主題曲效果更佳

第一站：「九龍塘」大學

上回終點黃大仙港鐵站，今趟成為起點，由黃大仙出發，經樂富到浸會大學，雖則是兩個港鐵站，但路途絕不算遠，不消10分鐘，穿過摩士公園就差不多到達樂富，然後穿上聯合道，15分鐘左右就抵達首站——香港浸會大學。

香港浸會大學。（圖：田泰安生日快樂）

走進主校園前，先到昔日「BU名勝」看一看。過條馬路，經過偉衡體育中心，向浸會醫院方向，就會到達人稱「島仔」的建新中心，「島仔」是不少浸會學生醫肚的好地方，如今似乎也改頭換面，變成連鎖冰室、高格調咖啡店、漢堡店等。走到下層，相信不少浸會學生也幫襯過的「六合小館」，自去年3月結業至今，舖位依然未有下家接手，但百味閣餐廳依然屹立不倒。

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走回浸會逸夫校園的大門口，原本打定輸數，因為近3、4年已經不再對外開放，怎想到如今已經沒有限制重開了（翻查資料原來去年11月已經重開）。意想不到地走在李作權大道上，經過圖書館、民主牆、咖啡店等，既熟悉又陌生，雖然沒有大變動，但在對外關閉的這段時間，原來進行了不少翻新工程，連大道上的檯櫈也彷似不同了，更增加了「Study Hub」的玻璃房。校園內除了不少學生外，也不少遊人的蹤影。

穿過李作權大道，走過天橋就是「AAB」，這座以前是新落成的大樓都沒有大變，還是老模樣。落到地下再走兩步就是學生宿舍，地下的「Hall Can」光顧人數不多，或許與長假期有關（但BU Hall Can出名。。。）離開學生宿舍，經過消防局、浸會傳理學院大樓，走到禧福道的迴旋處，短短10分鐘左右的浸會之旅告一段落。本以為只能沿聯福道直走，想不到能夠再度進入浸會校園，也有一點小驚喜。

離開浸會大學。（圖：田泰安生日快樂）

離開浸會大學，向九龍塘另一大學進發，途經禧福道、約道等街道，豪宅與國際學校林立，同事「康晃君」早已行過就不多描述了（想知更多可看這裏lol）。從九龍塘港鐵站，穿過又一城的隧道，就可以進入城市大學。

兩間九龍塘大學相距約10分鐘腳程，相信不少學生也曾互用設施，就如城大的「AC1」及「AC2」，亦是大學生們「傾Project」或做功課的勝地。不過，如今就不能入內看看狀態如何，可惜走到隧道的末端，就看到不少閘機，至今學生與教職員仍然需要拍卡入內，訪客則要登記。

城市大學門口依然有閘機，教職員需要拍卡入校園。（圖：田泰安生日快樂）

「闖關」失敗，只好沿桃源街，向着不論BU或City的學生也經常到的醫肚地點進發——南山邨品香樓，以前夜晚不時大排長龍，全都是來自兩間大學的學生，這餐廳的雜果賓治及凍朱古力也是名物（太耐無幫襯唔怪得其他有咩好食了）。除了品香樓，南山邨的炭火雞蛋仔也是遠近馳名，但可惜經過時沒有開檔。

品香樓，是不少BU及城大學生的聚腳點。（圖：田泰安生日快樂）

第二站：昔日的公開大學

離開南山邨，穿過大坑西新邨，若了解更多可看看「信號山」的遊記（了解更多看按此），然後步向界限街方向，經過大坑東邨及大坑東遊樂場，對面就是旺角大球場，過馬路後在洗衣街轉左。進入太子範圍，時間大概下午3點，是時候吃點東西再上路，就到附近的金華冰廳吃個菠蘿油、飲杯凍檸茶解解渴。

吃飽重新出發，由太子向「火車橋」方向，在勝利道轉右，走到窩打老道交界，再在培正道上斜，便會看到香港都會大學。改名前是公開大學，始終覺得都會大學或英文簡稱MU有點突兀，與8大院校一樣，進入大樓內同樣要登記。與都大沒有太多交集，加上擔心時間緊迫，故此經過就算，想不到一直沿佛光街落山，約5分鐘便看到理工大學宿舍，感覺比反方向更易行。

第三站：再看不見的紅磚牆大學

看到理工宿舍，即將來到今趟行程最後一站，穿過蕪湖街，向紅磡港鐵站的方向，期間經過不少Poly學生的宵夜之選——美味佳，晚上更有一間店舖專門做外賣，可見這間串燒店有多好生意，附近還有手撕雞、拉麵、打冷店，也是不錯的宵夜選擇。

「遠東發展」的霓紅燈今非昔比了。（圖：田泰安生日快樂）

美味佳是不少Poly學生的宵夜選擇。（圖：田泰安生日快樂）

5分鐘左右就能到達紅磡港鐵站，再走過天橋就是理工大學的範圍，Poly的紅磚建築，相信打卡的好地方，可惜今非昔比，如今上網搜尋「理大」，後面就會跟住兩隻字。當走到天橋盡頭時，看到閘門大開，以為再有驚喜，原來再走兩步，還是有閘機，空歡喜一場，只好折返，完成九龍的大學之旅。

正如前文所說，大學範圍以往是開放給公眾，近年卻只供學生使用。上網翻查資料，就如實測的結果，浸大早就重開，而城大及理大則繼續不對外開放，如今連3年疫情都逐漸遠去，大專院校又何時真正復常呢？

路線：黃大仙港鐵站>樂富>浸會大學>城市大學>南山邨>界限街>太子>都會大學>理工大學>紅磡港鐵站



時間：約2.5小時



步數：15405（數據由Apple Health提供）



難度：1.5/5



時間／天氣：中午時份﹑晴天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第5輪賽果。（01美術製圖）

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