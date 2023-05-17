行路Fantasy｜元朗傳統古跡美食75分鐘散步遊　嚐又新街小食糕點

阿叮早前生病了，今次未能一同散步；而蛋湊巧要去元朗的獸醫診所幫他拿新的藥，就順道來一次元朗散步，來一點點美食，逛一點點古蹟，簡單的徒步元朗之旅，很適合日常遊覽。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



（01美術製圖）

雖然是土生土長大西北人，但大西北之大，即使生活多年也不是對每個角落都熟悉，出發前做了一些資料搜集，發現由獸醫診所走到元朗舊墟並不太遠，而且沿路會途經不少大受區內及區外市民歡迎的食店，又能以元朗舊墟作終點，是一條輕鬆又豐富的路線。

獸醫診所在朗屏西鐵站附近，蛋拿完藥後，就前往第一個中途站：大橋街市。

大橋街市。

大橋街市在1983年落成，但相傳在清朝這裏的大橋墩已有墟市，未知是否因而得名。大橋街市仍是比較傳統的街市模式，室內有乾貨和濕貨，外面街道則有凍肉店、蔬果店、豬肉檔等。之前造訪居於元朗的朋友家，如果吃火鍋，都會來這裏購買冰鮮肉，也會到街市內購買海鮮，海鮮種類相當繁多、模樣也非常新鮮，難怪即使是平日下午也人頭湧湧。

街市另外也有不少賣乾貨的店，有些店有手製芋圓，也有傳統製麵廠，蛋買了一袋瑤柱蝦子麵，8個大約80元。

離開大橋街市，走幾分鐘來到1附近福德街的榮興玩具，是一間知名的玩具店，店內除了模型也有不少傳統玩具，就決定閒逛一下、找回童年回憶。

逛完玩具店，就穿過元朗大馬路（青山公路——元朗段），順道一看區內一些老店的現況。這邊有三大餅家——恆香、榮華和大同，恆香和榮華在大馬路，而大同則要轉入大棠路、來到阜財街，才會見到其總店。大同創立於1943年，店內售賣花生糖、杏仁餅等，當然也有老婆餅，雖然吸引，但蛋吃不下，用眼睛吃完就走了，往知名的美食街——又新街進發。

蛋在又新街的主要目標，是同益街市附近的麥記糕品，希望買到他們的茶果和砵仔糕。店外有商販在售賣生果，包括即席開榴槤，引來不少市民圍觀購買，非常熱鬧，相信只有比較傳統的社區才有機會見到這種景象。

在露天位置擺攤的水果檔，非常熱鬧。

麥記糕品的販賣的食物種類很多，有生熟的餃子、雲吞、腸粉、涼粉等等，而糕點更是繁多，除了有豆無豆的黃白砵仔糕，也有紫薯和芝麻口味；另外還有茶果、拜神用的發糕等等。花多眼亂之下，蛋很節制地買了兩個砵仔糕和一個雞屎藤茶果，在問准了熱情的老闆之下，也拍了幾張糕點的照片，很推介大家來元朗要買這間！

買完茶果，就去到又新街，之前蛋有買過一間知名滷水店，今次造訪仍是有人龍，另外還有亞玉豆腐花也是一樣受歡迎。相鄰的燒賣皇后，蛋已很久沒有吃過，冒着食滯的危險，仍然叫了最小份量的5粒吃完，結果真的吃不下飯，蛋不算很喜歡豬肉燒賣，但它裏面的冬菇真的出色。

其實來元朗要找美食不一定要來又新街，基本上每條街也有不同的食店，新的、舊的、傳統的、新派的都有，連麵包餅店也多到數不清，有時間慢慢逛的話，就自己發挖一下吧。

冬菇豬肉燒賣，非常飽肚。

一邊吃着燒賣，一邊走回大碼路的另一岸，去看看一些很有歷史的街道——就是「元朗新墟」一帶，包括水車館街和炮仗坊。水車館街現在是一條不起眼的街道，相傳以前是區內商人眼見雜亂的街巷容易發生火災，就成立「救水隊」，以稱為「水車」的人力救火車應付小火災。

至於炮仗坊，現時還有一個炮仗坊遊樂場存在，但附近環境較複雜，蛋只是進去拍下了「元朗新墟成立碑誌」。

炮仗坊。

根據記載及資料，20世紀初，八鄉、十八鄉和屏山的鄉民不滿鄧氏壟斷，由戴鉅臣、鄧英生、伍醒遲、梁惠戴、鄧可光、黎翌才、易贊臣等倡議另建新墟，並集資在1915年建成「元朗新墟」，內有五條街，包括合益、合發街、合成街、合和街及合和後街，由「元朗合益有限公司管轄」，在現今的泰祥街附近，新墟成立後，本來的「元朗墟」便慢慢沒落，但新墟也隨社會發展，已在1984年4月拆平。

穿過東堤街、再穿越朗業街轉右，往前走後再轉左進入元朗舊墟。由於元朗舊墟是民居，請保持安靜，不要打擾居民，村內有一些滿清年代的民居建築，包括一級歷史建築——大王古廟和玄關二帝廟，但蛋只參觀了外圍，沒有入內參拜，外牆的壁畫明顯有保養，但一些浮雕則應該不易保養，充滿歲月的痕跡。

元朗舊墟外的路牌。

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在長盛街走到底，就是玄關二帝廟，裏面供奉玄天上帝及關帝；外面已築起了天后寶誕花炮會花牌，由同樣位於元朗舊墟的李炎記花店製作，相當搶眼、漂亮。時候不早，加上不便在民居逗留，蛋就離開舊墟，前往元朗西鐵站，結束這大約75分鐘的元朗散步。