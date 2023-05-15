行路Fantasy｜到訪香港唯一圓形屋邨　春秧街欣賞電車穿過街市

由於下輪由筆者做評判，所以今輪將為自己本季的最後一輪散步。既然屋邨系列持續了這麼多期，最後一期決定貫徹始終，去一次上期提到過的勵德邨。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



上次祖堯邨的路線其實前半段過於沉悶，所以今次筆者希望再多找一兩個值得一去的地方，最後選擇了港島在香港最具特色的電車，所以決定去完勵德邨後，沿英皇道一直走去春秧街。

整個散步過程約為2小時左右，步數為7999步，除一條比較吃力的長樓梯及須在屋邨上落外，全程皆為平地。

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信號山行路Fantasy第六輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

筆者是土生土長的九龍人，童年不時隨父親到中環的郵政總局去買郵票之類，小時候對港島的印象就是郵政總局以及很高很高的中環廣場，長大後也甚少到銅鑼灣、灣仔及柴灣之外的地方，幾乎沒有踏足過港島中部及東部。

加上個人今次行路Fantasy也沒有去過港島，剛好以勵德邨作為一個結尾來完滿。

從天后地鐵站步出，面前已能看到不少電車穿過，對一個九龍人來說已算是個挺難得的畫面。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

在大馬路上緩慢地穿越而過的電車，對九龍人來說是只屬於港島的浪漫。

過馬路後會看到一條名為火龍徑的小路，不用猜也知道是與大坑每年中秋舞火龍的習俗有關，不過說來慚愧，雖然身為香港人，但卻從來沒現場體驗過大坑舞火龍的景象。

光看名字就知道與大坑舞火龍有關。

由於走錯路，所以筆者繞了一個比較遠的大圈，其實直接從火龍徑走進去會更為方便。途中會經過大坑舞火龍的主辦單位蓮花宮，不過由於腐能量寶寶此前有介紹過，所以今次便不走進去。

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從蓮花宮旁邊的小路走入公園，會有一條頗長的樓梯直接上去勵德邨，然後便會看到這條建於70年代、全港唯一的圓形屋邨。

上次去祖堯邨時，便說過它未必是全港最漂亮的屋邨，因為我知道在不少人眼中，有着獨特圓形設計的勵德邨才是第一名。這次是筆者第一次來到勵德邨，聞名不如見面，雙筒型的設計果然甚有魅力，會令人不禁好奇裏面的結果是什麼樣子。

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不知道大家會怎麼想，但以筆者個人看法的話，還是會更喜歡祖堯邨一些。那種錯落有致，如像置身夢境之中的錯層設計讓人有點欲罷不能（這個形容詞可能有點變態），但若喜歡方方圓圓的簡潔幾何感，勵德邨也確是有它獨特之處。

+ 3

離開勵德邨，回到銅鑼灣的大路之上，沿着英皇道一路向北角方向而去。不過也是因為今次此行，才知道港島這一條貫穿東西的主幹道，卻因為各種原因被分成多截。明明只是一個小小的轉角位，便已是英皇道和高士威道的分界。

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大概在走到炮台山站時，內街一座舊式紅磚建築吸引了我的視線，有點像第一期去過的土瓜灣牛棚。其實這裏是一個叫「油街實現」的藝術共享空間，前身為香港遊艇會會所，在2013年正式開放。

筆者參觀了兩個展覽，分別是蔡世豪的《謐‧衝》和唐納天的《幻石》，由於本身對這種現代藝術沒有什麼研究和造詣，所以不便評價，不過現場也能看見不少人前來參觀拍照。

回到英皇道上，沒走幾步便會遙遙看到正在活化重建的皇都戲院。其實前幾年第一次坐巴士經過，看到它那個標誌性的圓拱型屋頂時，心中甚為震驚，立刻用手機查閱這裏是什麼地方。

皇都戲院較早前宣布活化的消息相信讓不少人都感到惋惜，不知道最後出來會是什麼模樣，只希望能盡量保留它原有的風貌。

到這裏後其實再走沒多遠便能到達春秧街的入口，你會在英皇道看到電車軌道轉彎，入去後就是一條類似於街市的街道，但中間會被一條電車路貫穿，而這也是這條街的特別之處。

春秧街有「小上海」和「小福建」之稱，不過由於不少外牆招牌已經被拆下，所以上海的感覺已不剩多少，但筆者在路邊等待電車通過時，還是能聽到有些店舖中人在說閩南話。

+ 3

其實筆者去年來過一次春秧街，但當時只是經過時順便過來看一眼，沒有任何相機等準備，但當時對這裏的印象已經很深。記得很久以前剛接觸攝影時，便看到過有人推薦這裏有泰國市集的味道，但拖着拖着就等到了上年，或許更早來的話，能拍到更多招牌存在的春秧街。

原路折回走上天橋，也是一個非常不錯的攝影角度，但還是很可惜地今天天氣不佳。

今次散步到此完結，同時也會是信號山今次行路Fantasy的最後一篇。其實7輪下來，筆者最大的感受是香港在這幾十年間變化真的很大，從最初的美荷樓，到今天遮天蔽日的40層密集式公屋，香港的公共屋邨在我們沒有了解過的背後，一直在嘗試和改進當中。

但同時地，也能感受到香港很多東西都在無聲無息地消失着，例如近年備受關注的霓虹燈，又或是一些只是很普通的手寫招牌、轉角唐樓，其實都正在我們眼前漸漸褪去。或許再過一段時間，這幾輪走訪過的公共屋邨，會有一兩座面臨清拆，正式退出歷史舞台。

因此希望讀到這裏的大家，有機會的話也多出去散散步，嘗試去探索一下自己日常較少留意的舊香港吧。

今次的散步路線。（Google地圖）

路線：勵德邨>英皇道>油街實現>皇都戲院>春秧街

時間：約2小時（連同停頓及拍攝時間約2.5小時）

步數：7999

難度：1/5

時間／天氣：下午，陰天



行路Fantasy第5輪賽果（01美術製圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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