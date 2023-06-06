越野跑「港一」謝覺偉的熱血感悟　以「盡做」信念重新定義人生

訪問中，New Balance香港運動員謝覺偉兩次謙稱「我呢啲自封全職運動員」。

他以越野跑「港一」身份入選香港隊，將於6月9日在奧地利出戰世界山徑越野錦標賽，然而只得一個月時間備戰，他用了三星期，把自己由去年世錦賽40公里短途組亞洲第一跑手，改造成今屆80公里長途組參賽者。

花名「阿歹」的他出名捱得，但也不禁嗡起鼻子說，這場「實驗」真的好辛苦、好辛苦。

「不過上天賦予你某種能力，即使一個人力量微小，都要盡做。」

全職，從來不只是一個身份，更是一份信念、一種態度。

攝影：鄭子峰



對上一次見阿歹，是一個月前的香港山路錦標賽。他力壓黃浩聰、曾進傑、曾福祥等好手，贏得冠軍，賽後他談了很多，諸如無所事事廿幾年，難得有能力跑步，應為香港越野跑做點事，做人不要只懂返工放工食飯瞓覺云云。

一個月後再見他，他說的是一場實驗——一場用自己去試、只求付出、不知結果的實驗。

儘管只得一個月備戰世界山徑越野錦標賽，但謝覺偉依然「盡做」，誓為香港越野跑出一分力。（鄭子峰攝）

練得一身結實肌肉的阿歹，一頭清爽短髮，曬出均勻小麥膚色。35歲的他以一席香港錦標賽冠軍，如願入選香港隊，代表香港征戰世界山徑越野錦標賽。這是他第二次參加世錦賽，去年他角逐短距離40公里，以3小時58分衝線，總排名第49位，在亞洲選手中列席第一。

今年再次披上港隊戰衣，但阿歹未能繼去年之後再戰短距離，被委派競逐本身不擅長的長距離組別。今屆賽道全長85公里，累積攀升超過5500米：頭25公里急上急落再急上，先由海拔1000米上到2261米，再一口氣落到994米，然後於10公里內由994米上到賽道最高點2516米；此後35公里稍稍放緩，但65至73公里再有一段逾1000米攀升，最終才落斜返回終點。

謝覺偉去年參加短途組，榮膺亞洲第一，今屆轉戰85公里長途賽，面臨更大挑戰。（鄭子峰攝）

入選港隊之時，距離比賽只剩一個月，阿歹能做的就只有爭分奪秒，馬鞍山、飛鵝山、獅子山、草山、針山、大帽山，都記錄了他在三星期內，如何由速度型變成耐力型跑手。備戰第一星期，他的訓練里數由平常每周100多公里，一下子「爆」上213公里，累積攀升由之前4000米增至9107米；第二星期，214公里是基本任務，累積攀升亦超過8000米；第三星期是訓練高峰，234公里加11075米攀升，都是歷來之最。

若嫌數字太冰冷，大概可以這樣理解阿歹的「非人21天」：每日起床跑步去，跑完休息睡午覺，夜晚再去教跑班，沒有娛樂、沒有調劑，一星期七日，天天尤如同一日。

「這些數字指標是我用自己來做的一次實驗，看看實驗能否成功。第一個星期真的好辛苦好難捱，那種『唔想郁』是身體和心理都適應不了這種訓練模式。第二星期好一點，明顯上力，以累積攀升為主。第三星期終於達到最高目標，用以應付賽道的大上大落。只得一個月備戰，我唯有『谷』里數，不敢加強度，怕受傷。」

「幸好沒有『周身痛』，肉體上不算太辛苦，但精神上很折磨，真正『人都癲』。以前覺得跑步是開心事，每次去跑都很期待，但最近日復日做同一件事，足足三星期，每日一起床就不想練跑，真的覺得『喂唔好再搞我』。」

訪問當天已進入最後調整期，每周里數減半，阿歹一臉輕鬆，「終於回復正常生活」。他以「閉關」形容前段日子，回想時不禁嗡起鼻子說「好辛苦、好辛苦」；但辛苦歸辛苦，他的雙腿始終沒有停步，定下的里數必然說到做到。「一定要迫自己去做，做唔一定有，唔做就一定乜都冇，希望跑一場『唔肉酸』的比賽，對自己有交代。」

謝覺偉出名「捱得」，但也不諱言近一個月的訓練非常艱辛。（鄭子峰攝）

阿歹2016年接觸長跑（包括路跑及山跑），到2019年開始認真訓練，跑齡說不上資深，但對香港越野跑卻滿有抱負。他甚少說獎牌、時間這種個人成就，反而屢次提到希望推動更多人參與越野跑，加強頂尖跑手之間互相良性競爭，證明香港越野跑跟列強並不遙遠。

「最初接觸越野跑，看到頒獎台都是其他國家的選手，我已有個想法，希望捍衛香港越野跑。坦白說，結果未必明朗，我不知道何時才成功、甚至會否成功，但如果不踏出第一步，就永遠改變不了現況。」

說要捍衛香港越野跑，目標未免太遠大？阿歹笑言「一向睇多少少、遠少少，熱愛挑戰難度」。一個人的力量或許微小，他特別感謝太太默默支持，「她雖然不懂越野跑，但沒有怪我每日只顧練習和睡覺，不會為我添麻煩，讓我安心訓練」；他亦回想走過的路，幾年前開始跑步，沒人知道誰是「謝覺偉」，直到今天，至少這個名字已是香港代表，「默默做，只要肯努力，一定有人知道」。

「港一」背後，是太太與跑友們默默支持。（鄭子峰攝）

阿歹在以前的訪問也提過，媽媽高齡懷孕，而且患有病毒性腦炎，她不理身邊人反對，堅持把愛兒帶到世上；即使此後一直與病魔搏鬥，在阿歹29歲那年離世，但她為愛兒留下的，是一份做人處世的信念。「我眼中的母親，一直都在捱，她用身教啟發我，堅持信念，肯捱就得」。還有阿歹的自身經歷，當年貴為傳統學界足球強校董之英主將，以學界神射手身份加盟傑志青年軍後，但踢了一季便因3000元月薪太微薄而離隊，跑友們都知道阿歹這件往事，他今天重提卻若有所思：「是不是有點意氣用事？那時年紀輕，只懂看表面，畢竟每天去練波或友賽的車費已花掉月薪一大半，無法生活……但如果當時肯繼續捱，可能又有另一個我……」

生命從來沒如果，當天沒有毅然掛靴，今天的越野跑界就未必有「謝覺偉」這個名字，如今他更毅然辭去裝修工作，與「背後的男人」Sammy So合辦頑張跑會維持生計，加上贊助商支援，晚上教班以外，其他時間就全情練跑和休息。他在訪問中兩次謙稱「我呢啲自封全職運動員」，「全職運動員」的確是一個身份，但阿歹用行動為這五隻字重新定義，那是一份信念、一種態度，他的「全職」，並非「自封」，因為他比許多人都為了夢想而卯足全力。

謝覺偉謙稱「我呢啲自封全職運動員」，他的專業態度和堅毅意志，絕對跟全職運動員無異。（鄭子峰攝）

謝覺偉將以New Balance Fresh Foam X Hierro v7出戰世界山徑越野錦標賽。（鄭子峰攝）

同場加映：最強裝備迎戰世錦

只得一個月備戰世錦賽，除了好好運用時間，選擇合適裝備同樣重要。謝覺偉將以一雙白色的New Balance Fresh Foam X Hierro v7作為比賽戰靴，發揮最強速度：Vibram外底的抓地能力毋庸置疑；鞋面穩打穩紮的包覆力，腳掌不會於鞋內擺動，跑手走在崎嶇路段也靈活自如；還有Fresh Foam中底緩震及保護俱佳，即使路況尖石滿佈，跑手也能安心走動。

至於為何選擇白色跑鞋？「我個袋黑色、手袖白色，襯番白色鞋。」阿歹靦腆笑笑，處女座的他，的確是個完美主義者。