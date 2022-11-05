越野跑世錦賽｜謝覺偉亞洲第一衝線40K　終點上演男跑手的浪漫

越野跑世界錦標賽今日（5日）在泰國清邁舉行，香港跑手謝覺偉在短距離40公里組別跑出3小時58分12秒，成為首位衝線的亞洲選手，總排名49位。另一位香港代表曾福祥以亞洲第4名完成，他衝線後力歇倒地，謝覺偉趕去慰問及餵水，上演一幕「男跑手的浪漫」。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

「阿歹」謝覺偉及「怪獸」曾福祥今早代表香港參加越野跑世錦賽的40公里短距離組別，跑到接近半程18.6公里的檢查站時，謝覺偉的時間是1小時48分33秒，暫排第62位。曾福祥慢一點，以1小時50分22秒排第66位。

謝覺偉出發前接受訪問。（資料圖片/葉詩敏攝）

兩人後勁不錯，排名逐步提升，到26.3公里的檢查站時，34歲的謝覺偉升上57位，而曾福祥就排59位。去到最後一個32.5公里的檢查站時，謝覺偉再升到第52位，而28歲的曾福祥就排57位。

謝覺偉高舉香港區旗衝線。（網上片段截圖）

最後，謝覺偉以3小時58分12秒衝線，以全場第49位完成，為時間最快的亞洲跑手。排名前48位的全是歐洲、美洲及澳洲的跑手。

了解謝覺偉的故事：傑志前青年軍疫情轉跑山奪港隊資格 請假一個月備戰世錦賽

謝覺偉的分段時間。（網上截圖）

曾福祥就以4小時11分24秒衝線，全場排名56位，為亞洲第4快的跑手，僅次隊友謝覺偉、菲律賓跑手John Ray Galutera Onifa及日本跑手上田瑠偉。

曾福祥分段時間。（網上截圖）

曾福祥倒地 謝覺偉送水

直播鏡頭影到，曾福祥轉入最後大直路前已經由跑轉為步行，但當他接上區旗後，就奮力披旗衝回終點。雖然他全力衝刺，但步履不太穩。到終點後，曾福祥馬上倒地，筋疲力竭地臥在終點線上。

剛完賽的謝覺偉趕去慰問，與他握手。工作人員為曾福祥遞上樽裝水，謝覺偉代他接水後，將水倒在曾福祥的胸、頸及頭部，為他降溫。鏡頭最後更影到謝覺偉餵水，曾福祥張開口。兩位香港男跑手在大會直播鏡下，上演一幕「男跑手的浪漫」。