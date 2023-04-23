謝覺偉香港山路錦標賽封王　「港一」說的是人生感觸與香港抱負

找一件你熱愛的事，然後盡力去做。

越野跑「港一」謝覺偉說，香港從來不只是經濟大都會，我們的運動水平，並沒有落後於世界。

今天（23日），他在香港山路錦標賽力壓曾進傑與黃浩聰奪魁，有望再次入選香港隊，出戰6月的世界山徑越野錦標賽。明知全職越野跑這條路很難行，但他義無反顧：「我哋唔行，就冇人行。」



今早的香港山路錦標賽高手雲集，跑手從大美督出發，先繞八仙嶺、鶴藪、流水響一圈，再走烏蛟騰、荔枝窩、新娘潭，最終返回大美督衝線。「阿歹」謝覺偉、黃浩聰和曾進傑在頭4個檢查站皆並肩而行，直至上馬頭峰一段，謝覺偉開始發力，曾進傑及黃浩聰沒有跟上，最終他守住自己節奏跑到尾，以6小時11分15秒奪得冠軍，曾進傑及黃浩聰名列亞軍及季軍，時間為6小時18分42秒及6小時24分37秒。

「其實好多謝鷹鷹（曾進傑）同聰sir，大部份時間都三個人一齊跑，傾住偈捱過頭40公里。」謝覺偉說。

謝覺偉過去幾周專心為今屆香港錦標賽備戰。（田總提供）

賽後被到場打氣的跑會學生和跑友簇擁，儘管謝覺偉笑言大家熱烈地「食花生」令他有壓力，「大家說我跑什麼成績都會支持我，我總不想令大家失望吧」，但衝線後呷一口啤酒、說說笑笑，大概是過去幾星期艱苦訓練的最佳獎勵。3月上旬於東京馬拉松跑出2小時29分的個人最佳時間後，謝覺偉開始專心備戰，過去兩周的訓練里數達到180公里以上。他期望藉着今屆香港錦標賽再次入選香港隊，出戰6月的世界山徑越野錦標賽。

「代表香港去跑，不只為自己交代，更要對香港有交代。去年11月世錦賽第一次著港隊衫，見識到香港跑手跟世界的距離並不遠，我想再著一次，一點一點將香港越野跑跟世界的距離拉近。」

「香港隊」三個字對他來說，有着某種意義，是人生的一點感觸，也是對香港的一份抱負。

「做了三十幾年人，頭廿幾年無所事事，當年因為生計沒再踢足球，難得工作後找到越野跑這個興趣。做人不要只懂返工放工喺屋企瞓覺，乜都話為生計，土生土長香港人，大家都有自己的辛酸，但所有人都應該為香港做點事，香港從來不只是經濟大都會，運動可以嗎？沒有成績，資助少，我們就靠自己走出一條路，這條路不易行，難行都要行，我哋唔行，就冇人行。」

謝覺偉與張敏怡稱王封后。（田總提供）

從那些年的學界足球董之英神射手，晉身傑志青訓球員，一年後認清現實離開球圈，後來做了裝修工人，5年前30歲才開始越野跑，去年再成為港隊代表，人生繞了一圈回到運動世界，如今謝覺偉有了自己的跑會，晚上教班，日間就用盡所有時間練習和休息，生活跟全職跑手沒兩樣，「我100%奉獻」，「成果不一定與付出對等，付出多少才最重要」。

因為熱愛，所以堅持，跑手就是這樣煉成的。的確，人生最苦澀的不是付出，是你原本可以為了熱愛的事付出，但你選擇放棄。

謝覺偉在香港山路錦標賽力壓曾進傑及黃浩聰奪冠。（田總提供）

香港山路錦標賽2023成績

男子公開組（長距離）

冠軍：謝覺偉（6小時11分15秒）

亞軍：曾進傑（6小時18分42秒）

季軍：黃浩聰（6小時24分37秒）

女子公開組（長距離）

冠軍：張敏怡（7小時20分58秒）

亞軍：黃琪珍（7小時31分32秒）

季軍：梁影雪（7小時42分37秒）

