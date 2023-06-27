挪威女跑手受傷血流披面衝線　堅持完賽贏馬拉松第5名｜跑步熱話

在星期日的白朗峰馬拉松（Marathon du Mont-Blanc），挪威女跑手Sylvia Nordskar以嚇人的外表跑到終點，只見她的鼻、嘴、背心及褲皆滿佈血跡。原來她在尾段出意外，鼻部撞到地，血流披面，但她堅持跑下去，最終以4小時31分59秒得第5名。



挪威女跑手Sylvia Nordskar血流披面跑回終點。（Twitter）

29歲的Sylvia Nordskar周日滿身血跡衝線，引起外界關注，她周一透過Instagram講述事發經過，在終點前3公里發生意外，高速下跌倒，鼻子撞倒地下，但她表示只是皮外傷，沒有影響跑步表現，所以受傷後繼續作賽。

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Sylvia Nordskar表示這是99%的快樂加上1%的熱血。她寫：「跑第5名！第二次到沙木尼參加美麗的白朗峰馬拉松，這是一場好正的比賽！起步很有趣，所有實力強的女跑手，可以在男跑手出發前起步，令到比賽更加刺激及具競爭性。」

「大概離終點3公里，我高速撞倒，鼻子撞到地上。我流了很多血，但除此之外，我的身體感覺良好。很高興，我可以跑到終點，多謝大家支持。我現在很好！」

雖然尾段鼻部受傷，但Sylvia Nordskar依然位居前列，以4小時31分59秒，成為白朗峰馬拉松的女子第5名。美國跑手Sophia Laukli以4小時12分39秒打破大會紀錄，拋離其他選手12分鐘以上，贏得女子冠軍。