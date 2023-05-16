跑步熱話｜欖球名將熱愛長跑挑戰籌款　抱漸凍症隊友衝線見證友誼

周日（14日）的英國列斯馬拉松出現窩心感人一幕，冼菲特（Kevin Sinfield）及布努（Rob Burrow）這對曾效力英國欖球隊列斯犀牛的好拍檔一起參賽。冼菲特推住患上漸凍症的布努跑42公里，到終點前他更抱起布努，一同衝線。兩人花了4小時22完成。



布努（左）及冼菲特近年一直為漸凍症社群奔走籌款。（Getty Images）

冼菲特及布努一同長時間效力列斯犀牛，亦一起入過英格蘭及英國隊。冼菲特在2016年退役後，轉任教練，現為英格蘭的防守教練，而布努就在2017年退役，但他在2019年透露患上漸凍症。

冼菲特是英國欖球名將。（Getty Images）

布努退役前為列斯犀牛效力多年。（Getty Images）

身為病人，布努一直努力為漸凍症社群發聲及籌款，令社會更關注漸凍症病人。作為布努的前隊長，冼菲特也一同投身慈善，多次發起挑戰，為漸凍症團體籌款。

在周日，冼菲特及布努一起參加列斯馬拉松。這項賽事亦被冠名為「布努列斯馬拉松」，為一間漸凍症醫療中心及當地醫療團體籌款，今屆賽事吸引了超過1.2萬人參加。

【冼菲特抱起布努衝線】

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40歲的布努坐在輪椅上，42歲的冼菲特就推住跑。跑到終點前，冼菲特停下來，從輪椅抱起瘦削的布努，在現場人士歡呼及鼓掌下行過終點。之後，冼菲特吻了布努的臉。兩人用了4小時22分完成42公里路。

冼菲特說：「能夠透過努列斯馬拉松去支持漸凍症社群實在太好，今天（周日）是慶祝友誼的一日。」

冼菲特抱起布努。（網上片段截圖）

2020年12月，冼菲特在7日內跑7場馬拉松，籌得超過200萬鎊。在2021年10月，他在24小時內由李斯特跑到列斯，全程約163公里。上次挑戰是2022年11月，他在7日內跑了7場超馬賽事，平均每日跑60公里。據英國《BBC》報道，冼菲特多次挑戰合共已為漸凍症社群籌到超過800萬鎊。

衝線後，冼菲特親吻布努的臉。（網上片段截圖）

在這場馬拉松前，冼菲特說過：「我3星期前跑過倫敦馬拉松，人人都想知你跑到什麼時間，但這次不同，我沒有關心時間。愈跑得時間長，我就可以陪他耐一點，十分期待這場比賽。」