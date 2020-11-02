腳痛都想跑　右腿伸不直　能否參加紐約馬拉松虛擬賽？︱01跑記

「欲速則不達」，傷患想快些恢復，跑步想快些進步。 可是，世界沒有捷徑，急於求進，反而容易受傷。 戒急用忍，難做都要做。

實力、財力與抽籤運欠奉，六大馬拉松原本與我不太相干，誰料疫情促使虛擬馬拉松，未能走過大笨鐘和曼哈頓中央公園，在香港跑過倫敦大酒樓，沿途食紐約芝士蛋糕，換取兩大馬拉松獎牌，性價比都很高，所以報了10月4日的倫敦馬拉松和10月31日的紐約馬拉松虛擬跑。

兩張相合拼而成，沒有違反限聚令。（區嘉俊提供）

一日分兩節跑畢倫敦馬拉松，不足4周再跑紐約馬拉松，要賽後休息、復操兼加量，再減量迎接馬拉松，對於耐力差的我有難度。

倫馬後第一周，只跑21公里輕鬆課，第二周加量至跑52公里，安排和進度不錯，不過總有不過，我受傷了！

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我右腳連接大腿後肌（股二頭肌）的肌腱受傷兼發炎，腳不能伸直，睡覺伸到八成直會痛、拐住行路、左右轉身亦痛。據大夫診症：「大腿後側肌群，又稱為『膕旁肌群』，這位置發生肌筋膜炎時，就會產生激痛點，膝部的後外側會有疼痛的感覺，你痛的位置就是肌二頭肌腱。」

有上車有落車，sub 330其實唔難。（區嘉俊提供）

最好處理方法當然是休息，再加針灸或其它治療，但我不練跑都要帶隊，行都行得不暢順，仍需繼續流連運動場￼，間中示範動作。正所謂跑不如企，企不如坐，坐不如瞓，無論倫馬後和腳痛，我都要站在運動場，休息又怎會足夠？

休養生息是跑不如企，企不如坐，坐不如瞓。

分析傷患成因，耐力不足是主因，其次是兼顧教與練，倫馬後一周輕鬆跑21公里很合理，但教拳和領跑都要付出體力，引致休息不足，體能未及恢復，之後一周，又繼續教，身體其實未足以應付52公里，所以形成累積性傷患。

恒久不衰的問題來了：受傷還跑不跑馬拉松？

避免傷患有很多竅門，我符合其中兩個，就是懶和怕死，所以一直無大傷。今次少少事就大呼小叫，怕自己像很多受訪者，有傷都堅持訓練和比賽，形成長期傷患。正如第2次針灸時，大夫說「傷勢比上周明顯好轉，最怕是休息不足，情況再轉差，變成長期傷患」，如果傷患長期未復，跳又痛、伸直又痛，又跑得極慢，我怎樣示範和做產品測試？

深思熟慮，決定放棄紐約馬拉松虛擬賽，改為與隊友們組成330列車，每站1.4公里，乘客自由上落。

考慮後，決定穿這款跑鞋，因他有碳板和穩定度高，可以快跑，又不易引致不適。（區嘉俊提供）

當日我和3名隊友，早上6時到快活谷，3人駕駛列車，1人在車站做支援。駛到7時45分，更多隊友陸續到站，包括「子彈跑手」羅澤龍和「京奧跑手」麥素寧推住嬰兒車進場，配速在5分鐘內，小寶寶安坐在其中，實在是怪獸家長。

我有傷又細膽，只跑了14公里，過程中還體驗到肌二頭肌腱受傷的影響，例如不能發力做後蹬，彈不起身體，引致步距收窄和「坐住跑步」（重心太低）。往後，隊友們有「坐住跑步」的問題，就知道多一個成因，並想到有什麼改善方法。

最後，取捨是成年人難題，工作、金錢、家庭、健康，限制選擇，再不能像小時候勇往直前，所以今次因身兼多種職責，不能參加紐約馬拉松虛擬賽，並沒有不快，因為人生就是這樣。

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