Topo行山鞋創辦人｜盛讚Megagrip抗滑　港人幸運擁有兩全其美環境

撰文：顏銘輝
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說起行山鞋或越野跑鞋品牌，Topo是近年的後起之秀，成立10年，產品特色及市場定位近似Altra 及HOKA。
Topo山鞋其中一大特點是，多款型號的鞋底均選用素有口碑的Vibram Megagrip。Topo創辦人兼行政總裁Tony Post解釋，他以前任職Vibram管理層多年，十分喜歡Megagrip在潮濕環境下的抗滑能力。
Tony Post近日來港，承認疫情對Topo的生意有正面影響，更多人改變生活習慣，花時間進行戶外運動。他很喜歡香港的郊野環境，認為香港人很幸運，身邊可以擁有那麼美麗的自然景色。

Tony Post在2013年創立Topo。（顏銘輝攝）

這是Tony Post在疫情後首次來港，短暫停留一日，他此行主要目的是視察內地的廠房。他上次來港是2019年11月，當他完成工作回美國後，新冠疫情便全球爆發。他嘆道：「疫情衝擊全球各個地方，我見到很多人取消訂單，因為商店都要關門，顧客不能去購物，我們都不知如何是好。」

疫情期間生意急增

疫情期間，各地封關，香港掀起一股郊遊熱潮，人人買行山露營裝備，到各處郊外享受大自然。Tony Post表示這股戶外活動的潮流是全球性的，他說：「到2020年6月，情況有變，人們覺得需要走出去，他們想跑步、行山。我們見到生意迅速增長。」

「人們可以去山徑跑步，又可以登山旅行。這些是他們在室外做的活動，這是安全的，又健康。確實從那時候起，我們沒有做什麼大動作，生意就不斷上升。」

Topo由Tony及Post頭兩個英文字母組合而成。（由公關提供）

Tony Post續說：「我不會說疫情是好事，因為對整體世界而言都是一次悲傷的經歷，但我認為很多人在那段時間第一次嘗試戶外活動，改變生活中的一些優先次序，他們開始花更多時間在戶外及山徑上。」

疫情期間，航運及很多工廠運作皆受影響，但他感謝團隊，Topo在供應鏈上的問題不大，工廠保持運作，確保有足夠貨源供應各地市場。

Tony Post早在求學時代，已經是個熱愛跑步的田徑隊和越野跑隊成員。（由公關提供）

「你們很幸運可以居住在香港」

Tony Post認為香港是一個很理想的山鞋市場，因為市民去行山相當方便。他說：「大家都知香港是一座城市，但這個地方被山嶺及山徑包圍。你們身邊擁有美麗的自然環境。遊客可能只關注海港、市中心、高樓大廈，但你可能只需要花半小時到40分鐘，就去到城市外的山徑。山徑完善，風光明媚，這是個適合親近大自然的地方。你們很幸運可以居住在這裏，兩全其美，既有美好的郊野，亦有全世界最好的餐廳。」

「當你有優美的山徑，望見漂亮的風景，你就能夠在這裏體驗大自然，所以我覺得這裏對Topo是一個很理想的市場。」他表示以前為Vibram工作時，在2003年來港，因為當時Vibram贊助了一項100公里的越野山賽；那時候，他對香港的山徑及郊外環境大開眼界。

Tony Post表示香港郊野及城市很接近，交通方便，很容易就上到山。（資料圖片/顏銘輝攝）

大讚Vibram Megagrip抗滑能力

Topo是一間年輕的美國體育用品公司，在2013年創立。創辦人Tony Post在戶外用品及製鞋市場有豐富經驗，他由2001年到2012年擔任Vibram美國行政總裁。Topo多個款鞋皆用上Vibram的鞋底物料，包括在山界享負盛名的Megagrip物料。Tony Post解釋：「我當年有協助研發Megagrip的物料，對這種材料有一些了解。」

了解Topo鞋測及更多Tony Post資料：厚底山鞋不止HOKA　TOPO Ultraventure落地一刻發揮高性能

「它提供非常好的抗滑性能，尤其在潮濕環境下。當你在行山徑上，你會遇上乾燥及潮濕的環境，進進出出，所以我很喜歡這種物料。」他認為在Vibram各款鞋底物料中，Megagrip在越野山路上的抗滑能力最佳，所以大部分Topo的越野跑鞋皆用上這款鞋底物料，例如MTN Racer 2、Terraventure 3等受歡迎的型號；至於Ultraventure 3則用上Vibram XS Trek EVO。

Tony Post之前在Vibram工作多年，清楚各款Vibram鞋底物料的性能。（顏銘輝攝）

Tony Post提到，一對鞋的抓地力，一是來自物料，可靠Vibram，二是來自鞋釘的設計，則靠Topo自己的團隊，「擁有好的物料只一個開始，你還需要一個好的設計。」他即場拿了一隻鞋來講解，表示鞋釘之間要保持一個合適的距離，盡量令泥土不要留在鞋釘之間的坑道中，確保鞋底最大面積地接觸路面。

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在香港有售的山鞋中，Topo的定位與Altra 及HOKA接近，他們有好的中底防震，用上著名的Megagrip大底，而Topo及Altra的特點更不約而同是前掌鞋籠（toe box）闊以及前後掌落差（Heel to toe drop）小。

Tony Post向記者分享Topo山鞋的特點。（顏銘輝攝）

被問到與競爭對手產品的比較，Tony Post客氣地盛讚Altra 及HOKA都是優秀的品牌，他會專注做好自己的。他強調Topo並非闊鞋，寬闊之處僅在鞋頭，「一切都是為了舒適、平衡及敏捷，令腳趾可以伸展，為了足部健康，腳趾最好能夠在鞋內活動，而非將所有東西緊擠在一起。不過，我不希望你覺得不穩固及不安心，所以中掌及腳跟一定要穩固。我想令人覺得，鞋是你身體自然的一部分。」

前後掌落差方面，Topo的山鞋有5毫米、3毫米及零落差（zero drop）。他表示不希望落差太大，盡量讓雙腿保持自然狀態下活動。

今年，有些品牌推出碳板越野跑鞋，Tony Post表示Topo暫未有相關計劃，「市場總是在變化，不斷有新機會、新物料、新技術去造鞋，所以我們會不斷評估及思考。」

Topo創辦人Tony Post接受訪問。（顏銘輝攝）
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