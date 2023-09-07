PTL 2023來稿｜最刺激隊際賽辛苦過四徑　林成業感謝好兄弟同行

PTL挑戰順利完成！

我們穿越阿爾卑斯山山脈，遊走法國、意大利及瑞士，用了6日5夜共133小時46分，完成311公里及25267攀升。112隊參加，55隊退賽，57隊完賽，我們第28隊回終點。

文：林成業（PTL 2023完成者）



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要感恩有兩位好兄弟楚健（跑手羅楚健）和鷹鷹（跑手曾進傑），風雨同路、並肩而行。我們參加過很多隊際，最刺激及艱辛相信是這一場。

今年天氣異常，起步首兩天遇着大風雪，以為去了極地狂奔，温度相信只有零下3、4度。其次大部份時間徘徊在2000至2600米之間高地（最高點為2860米），所以難度提升很多，感覺辛苦過香港四徑幾倍。

羅楚健（左起）、曾進傑及林成業組隊，完成PTL。（曾進傑提供）

積雪厚度有些達8至9寸，腳一踩入晒，即使用冰爪也没用，我們每人起碼撻過10次8次。另外大會GPX（路線軌跡檔案）有偏差，明明踏正條路，但也沒路可去，有些GPX更引領我們去了極險峻懸崖，極其危險。過一個懸崖峭壁只是幾十米，腎上腺素大幅提升，之後成個人虛脫似的。真係有諗過如果甩手跌落去會點。還有大量爆林、地圖顯示的小徑，估計十年八年冇人行，結果完全沒有路，所以極花時間。

首兩天大致經過過六次雪山，體能消耗很大，而且不斷踩冰雪，整隻腳也皺皮及僵凍，甚至少許甩皮。第三、四天開始放晴，稍為好些。

6日5夜裏，我們共睡了11小時20分，通常每日一至兩次，每次訓一小時半至兩小時，其中有4次在路邊瞓5至20分鐘。個人經驗這次是自己最精神的一次。全程冇中眼瞓跡象，一路行有用常霖法師教步行襌的方法「專注呼吸」，個人真係精神啲。

總括今次旅程，是艱辛和挑戰，辛苦但好玩。有興趣的朋友需要三思，因為真係有一定危險性。以我所知，2014年至今最少有三人死亡。今年我們有一個路段，就係刻意跑去2014年在PTL死亡的參加者墓碑。

希望大家都長玩長有，身體健康。

【本文獲作者授權轉載，編輯略為修飾字眼，原文刊於此】